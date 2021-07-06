Держкіно від початку року заборонило демонстрацію в Україні семи українських і російських фільмів та серіалів

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) у першому півріччі 2021 року заборонило 7 українських і російських фільмів і серіалів для демонстрування та розповсюдження на території України.

Зокрема, згідно з інформацією на сайті Держкіно, скасовано державну реєстрацію та визнано недійсними державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів і телесеріалів: "Шукайте маму" (Росія, 2012 рік), "Не плач по мені, Аргентино!" (Росія, 2012-2013 роки), "Алі-Баба і сорок розбійників" (Україна, 2005 рік), "Не народися вродливою" (Росія, 2005-2006 роки), "Однокласниці (Право на щастя)" (Росія, 2007 рік), "Офіцерські дружини" (Україна, 2015 рік) і "Щасливої ​​дороги!" (Росія, 2008 рік), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що ці фільми і серіали заборонені для демонстрування, через участь у них осіб, які внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. А саме - актриси Юлії Глєбової, співака Дениса Клявера, акторів Костянтина Кабанова та Романа Курцина.

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