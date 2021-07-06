УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4592 відвідувача онлайн
Новини
12 388 10

Держкіно від початку року заборонило демонстрацію в Україні семи українських і російських фільмів та серіалів

Держкіно від початку року заборонило демонстрацію в Україні семи українських і російських фільмів та серіалів

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) у першому півріччі 2021 року заборонило 7 українських і російських фільмів і серіалів для демонстрування та розповсюдження на території України.

Зокрема, згідно з інформацією на сайті Держкіно, скасовано державну реєстрацію та визнано недійсними державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів і телесеріалів: "Шукайте маму" (Росія, 2012 рік), "Не плач по мені, Аргентино!" (Росія, 2012-2013 роки), "Алі-Баба і сорок розбійників" (Україна, 2005 рік), "Не народися вродливою" (Росія, 2005-2006 роки), "Однокласниці (Право на щастя)" (Росія, 2007 рік), "Офіцерські дружини" (Україна, 2015 рік) і "Щасливої ​​дороги!" (Росія, 2008 рік), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що ці фільми і серіали заборонені для демонстрування, через участь у них осіб, які внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. А саме - актриси Юлії Глєбової, співака Дениса Клявера, акторів Костянтина Кабанова та Романа Курцина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держкіно в 2020 році не заборонило жодного російського фільму, показ одного - дозволило

Автор: 

заборона (1455) кіно (961) росія (65328) фільми (280) Держкіно (186)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
неужели "скотов" запретили или мосейчучку?
показати весь коментар
06.07.2021 14:12
+3
Цікаво,колись заборонят демонстрацію російського дубляжа український серіалів ???)))
показати весь коментар
06.07.2021 14:07
+2
"Кіно" з кіркоровим дозволили? Вава задоволений?
показати весь коментар
06.07.2021 14:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво,колись заборонят демонстрацію російського дубляжа український серіалів ???)))
показати весь коментар
06.07.2021 14:07 Відповісти
неужели "скотов" запретили или мосейчучку?
показати весь коментар
06.07.2021 14:12 Відповісти
"Кіно" з кіркоровим дозволили? Вава задоволений?
показати весь коментар
06.07.2021 14:14 Відповісти
Оппа! А скотов будут запрещать или то , другое ?
показати весь коментар
06.07.2021 14:32 Відповісти
"Не родись красивой" запретили , потому что будут показывать «Моя улюблена Страшко» от зелебобиков.
показати весь коментар
06.07.2021 14:36 Відповісти
Мне кажется надо писать Деркино.
показати весь коментар
06.07.2021 14:36 Відповісти
1942-й рік. У Москві крутять фільми Лені Ріфеншталь.
показати весь коментар
06.07.2021 16:30 Відповісти
А не кажется ли вам что в этой публикации просто скрытая реклама этих ,,запрещенных,, фильмов которые спокойно можно просмотреть в интернете?
показати весь коментар
06.07.2021 16:43 Відповісти
А как же "Свинарка и пастух", "Кубанские казаки"? Пора бы запретить!
показати весь коментар
07.07.2021 06:54 Відповісти
 
 