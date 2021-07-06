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Лукашенко: використання санкцій для тиску на суверенну державу - це беззаконня і шантаж у міжнародному масштабі

Лукашенко: використання санкцій для тиску на суверенну державу - це беззаконня і шантаж у міжнародному масштабі

Використання міжнародних санкцій як інструменту тиску "на суверенну державу - це беззаконня і шантаж у міжнародному масштабі".

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, під час наради щодо протидії санкційним заходам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що тема санкцій продовжує залишатися головним інфоприводом і для медійних проєктів, і для ухвалення різних політичних декларацій і правових актів.

"Хоча до правової системи ці рішення жодного стосунку не мають. По суті, використання обмежувальних заходів як інструменту тиску на суверенну державу - це беззаконня і шантаж у міжнародному масштабі. Шантаж, який, нагадаю, в документах ООН та інших міжнародних організацій засуджується як неприпустимий захід", - заявив він.

"Те, що черговий пакет санкцій щодо Білорусі було запроваджено в день 80-річчя початку Великої Вітчизняної війни, розумінню не може піддаватися. Але пояснюється тим, що "демократичній" Європі, щшо ратує за верховенство закону, плювати і на народ, який найбільше постраждав від варварської і нелюдської навали свого часу європейського фашизму, і на дотримання хоч якихось пристойностей. Усе зрозуміло: вони почали новий похід на Схід, - заявив Лукашенко. - Не треба багато доказів для цього. Санкції запроваджено не лише проти нас, але і ще більш масштабні, більш чутливі санкції - проти Російської Федерації".

За словами Лукашенка, історія з примусовою посадкою в Мінську літака компанії Ryanair - "лише формальний привід для санкцій". "Тільки ледачий вже не робить такого висновку", - додав "президент", який захопив владу в Білорусі.

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Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) санкції (11868)


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Топ коментарі
+21
Хватит ныть усатый! Раз решил стать диктатором, то имей терпение когда тебя дрючат
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06.07.2021 14:11
+11
А як називається захват влади? Курва комунальна.
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06.07.2021 14:11
+9
Это Бульболандия - суверенное государство? Подстилка путинская, не смеши мои тапки.
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06.07.2021 14:20
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Хватит ныть усатый! Раз решил стать диктатором, то имей терпение когда тебя дрючат
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06.07.2021 14:11 Відповісти
А як називається захват влади? Курва комунальна.
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06.07.2021 14:11 Відповісти
Самозванцу и убийце мирных людей слова не давали.
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06.07.2021 14:41 Відповісти
Захват влади реваншистів у нас, курва квартальная.
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07.07.2021 09:49 Відповісти
Лукашенко: використання санкцій для тиску на суверенну державу - це беззаконня і шантаж у міжнародному масштабі - Цензор.НЕТ 7739
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11.07.2021 19:39 Відповісти
відвертий васал куйла заспівав про суверенність болотного лаптестану
мабуть вже усі креветки на болотах передохли...
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06.07.2021 14:12 Відповісти
Дід Ніхто він після таких виборів.
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06.07.2021 14:13 Відповісти
беззаконие) гасить и калечить своих же граждан это законно...
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06.07.2021 14:15 Відповісти
Досить вже дурь показувати. В Білорусі порядок. Російські провокатори отримали по заслузі. Живє Бєларусь! Лука справжній державник, герой-молодець. Бацька!
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06.07.2021 23:08 Відповісти
Держи вора.
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06.07.2021 14:17 Відповісти
Лукашенко: использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе - Цензор.НЕТ 2841
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06.07.2021 14:17 Відповісти
ЗАКОННИК ХРЕНОВ вали с Беларуси и никто НАРОД Беларуси не тронет. Нехер народом прикрываться.
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06.07.2021 14:20 Відповісти
Вбивця свого народу згадав про закон.
Лукашенко: использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе - Цензор.НЕТ 6362 КАТ.
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06.07.2021 14:20 Відповісти
Это Бульболандия - суверенное государство? Подстилка путинская, не смеши мои тапки.
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06.07.2021 14:20 Відповісти
Даже читать не стал.
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06.07.2021 14:20 Відповісти
Тепил!!!
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06.07.2021 14:24 Відповісти
в цивилизованном мире считается нормальной практика периодической смены руководства - как залога свобод, борьбы с коррупцией и адекватности в прямом понимании этого термина
в настоящее время против ветра ссут Россия, Венесуэла, Китай, КНДР, Беларусь, Туркменистан, Сирия. и ряд других чуркобесов
монархии я здесь не рассматриваю - они не относятся к цивилизации, кроме конституционных монархий, разумеется
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06.07.2021 14:25 Відповісти
Да, тіхановская б покерувала, що від Білорусі нічого б не лишилося.
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06.07.2021 23:16 Відповісти
Нехай у нас повчаться, у нас найнормальніша практика "смени власти, як залога ... адекватності і всього решта.
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06.07.2021 23:29 Відповісти
Думай краще про жопу.
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06.07.2021 23:30 Відповісти
Да что ты знаешь о беззаконии и шантаже, Саша?!
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06.07.2021 14:34 Відповісти
Другие государства тоже суверенны, так что все по честному.
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06.07.2021 14:48 Відповісти
сувенір в суверенному)
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06.07.2021 14:54 Відповісти
Гауляйтер це не суверен, а наглядаючий.
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06.07.2021 15:09 Відповісти
Лука Мудищев снова обожрался гнил-ОЙ картошки
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06.07.2021 15:16 Відповісти
Лука! А пропуск нелегалів з Росії через свою територію і кордон з Литвою і Польщею - не "шантаж"?!
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06.07.2021 15:35 Відповісти
Литовці самі випросили тих нелегалів, нехай моляться на Лукашенка, що хоч російські танки і гради не стоять у них на кордоні.
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06.07.2021 23:22 Відповісти
У Вас які гриби на вечерю смажили?
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06.07.2021 23:56 Відповісти
Гриби -- це ваше популярне блюдо? Зрозуміло, чому у вас такі коментарі...
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07.07.2021 09:37 Відповісти
Я вже не кажу нічого про Ваші!!! Моїм до Ваших далеко!
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07.07.2021 10:53 Відповісти
московский холуй сдавший Беларусь расее еще смеет говорить о суверенном государстве , скотина лысая .
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06.07.2021 21:01 Відповісти
 
 