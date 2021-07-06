Лукашенко: використання санкцій для тиску на суверенну державу - це беззаконня і шантаж у міжнародному масштабі

Використання міжнародних санкцій як інструменту тиску "на суверенну державу - це беззаконня і шантаж у міжнародному масштабі".

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, під час наради щодо протидії санкційним заходам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що тема санкцій продовжує залишатися головним інфоприводом і для медійних проєктів, і для ухвалення різних політичних декларацій і правових актів.

"Хоча до правової системи ці рішення жодного стосунку не мають. По суті, використання обмежувальних заходів як інструменту тиску на суверенну державу - це беззаконня і шантаж у міжнародному масштабі. Шантаж, який, нагадаю, в документах ООН та інших міжнародних організацій засуджується як неприпустимий захід", - заявив він.

"Те, що черговий пакет санкцій щодо Білорусі було запроваджено в день 80-річчя початку Великої Вітчизняної війни, розумінню не може піддаватися. Але пояснюється тим, що "демократичній" Європі, щшо ратує за верховенство закону, плювати і на народ, який найбільше постраждав від варварської і нелюдської навали свого часу європейського фашизму, і на дотримання хоч якихось пристойностей. Усе зрозуміло: вони почали новий похід на Схід, - заявив Лукашенко. - Не треба багато доказів для цього. Санкції запроваджено не лише проти нас, але і ще більш масштабні, більш чутливі санкції - проти Російської Федерації".

За словами Лукашенка, історія з примусовою посадкою в Мінську літака компанії Ryanair - "лише формальний привід для санкцій". "Тільки ледачий вже не робить такого висновку", - додав "президент", який захопив владу в Білорусі.

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