Спроби наповнити бюджет за допомогою підвищення податків не приводять до бажаного результату, а лише заганяють бізнес у кут, - експерт

Політичний експерт Микола Давидюк радить українському уряду не повторювати невдалий досвід інших країн.

Досвід Польщі та Сербії свідчить про те, що підвищення податків для бізнесу сприяє лише зростанню інфляції, тіньової економіки і державного боргу.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН. Як заявив політичний експерт Микола Давидюк, коментуючи ухвалений у першому читанні урядовий законопроєкт про підвищення податків для українського бізнесу (№5600), яскравим прикладом негативних наслідків від фіскальних методів наповнення бюджету може служити негативний досвід двох європейських країн - Сербії та Польщі.

Уряд Польщі в 2019 році вирішив наповнити державний бюджет за допомогою підвищення акцизу на тютюн, у результаті чого, за даними дослідницького центру "Альмарес", протягом останніх декількох років частка тіньового сегменту на польському ринку сигарет значно зросла. Зокрема, розширилася зона сірої торгівлі.

Уряд Сербії в 2012 році ухвалив рішення про збільшення низки податків. За їхніми розрахунками, це мало забезпечити економію близько 1,5 мільярда доларів і скорочення бюджетного дефіциту в 2013 році на 3,5% від ВВП.

Зокрема, уряд Сербії збільшив прибутковий податок з 10 до 15 відсотків, ставку податку на додану вартість (ПДВ) - з 18 до 20 відсотків, а також акцизи на дизельне паливо, сигарети і скраплений газ.

Дані реформи не увінчалися успіхом: за підсумками 2012 року інфляція зросла з 11,1% до 13%. Зростання інфляції більшою мірою стало наслідком підвищення цін на товари, які перебували під прямим адміністративним контролем уряду (нафта і продукти її переробки, алкоголь, тютюнові вироби та інші підакцизні товари). В результаті сукупний державний борг Сербії на кінець 2012 року склав 23 мільярди доларів, або 62,7% ВВП.

Давидюк радить українському уряду не повторювати невдалий досвід інших країн, оскільки спроби наповнити бюджет за допомогою підвищення податків ніколи не призводять до бажаного результату, а тільки, навпаки, заганяють бізнес у кут.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроєкт №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Верховна Рада схвалила цецй законопроєкт у першому читанні.