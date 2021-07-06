Спроби наповнити бюджет за допомогою підвищення податків не приводять до бажаного результату, а лише заганяють бізнес у кут, - експерт
Політичний експерт Микола Давидюк радить українському уряду не повторювати невдалий досвід інших країн.
Досвід Польщі та Сербії свідчить про те, що підвищення податків для бізнесу сприяє лише зростанню інфляції, тіньової економіки і державного боргу.
Про це йдеться в матеріалі УНІАН. Як заявив політичний експерт Микола Давидюк, коментуючи ухвалений у першому читанні урядовий законопроєкт про підвищення податків для українського бізнесу (№5600), яскравим прикладом негативних наслідків від фіскальних методів наповнення бюджету може служити негативний досвід двох європейських країн - Сербії та Польщі.
Уряд Польщі в 2019 році вирішив наповнити державний бюджет за допомогою підвищення акцизу на тютюн, у результаті чого, за даними дослідницького центру "Альмарес", протягом останніх декількох років частка тіньового сегменту на польському ринку сигарет значно зросла. Зокрема, розширилася зона сірої торгівлі.
Уряд Сербії в 2012 році ухвалив рішення про збільшення низки податків. За їхніми розрахунками, це мало забезпечити економію близько 1,5 мільярда доларів і скорочення бюджетного дефіциту в 2013 році на 3,5% від ВВП.
Зокрема, уряд Сербії збільшив прибутковий податок з 10 до 15 відсотків, ставку податку на додану вартість (ПДВ) - з 18 до 20 відсотків, а також акцизи на дизельне паливо, сигарети і скраплений газ.
Дані реформи не увінчалися успіхом: за підсумками 2012 року інфляція зросла з 11,1% до 13%. Зростання інфляції більшою мірою стало наслідком підвищення цін на товари, які перебували під прямим адміністративним контролем уряду (нафта і продукти її переробки, алкоголь, тютюнові вироби та інші підакцизні товари). В результаті сукупний державний борг Сербії на кінець 2012 року склав 23 мільярди доларів, або 62,7% ВВП.
Давидюк радить українському уряду не повторювати невдалий досвід інших країн, оскільки спроби наповнити бюджет за допомогою підвищення податків ніколи не призводять до бажаного результату, а тільки, навпаки, заганяють бізнес у кут.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроєкт №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".
Верховна Рада схвалила цецй законопроєкт у першому читанні.
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поклали в карман Ахмєтова і прочої шобли). Дуже це допомогло українській економіці?
Ви серьозно вважаєте , що через закон в ЗРаді на папірі можно наповнити реально а хоч податки , а хоч кармани ?!
Ось призначили кортробандистів й що в результаті ? Що збогатіли "свої" контробасники ?!
Ні - мінус 5 міліардів в місяць .
Так й з податками буде - а ні бюджету , а ні власнїй кішені користі нуль . В їх KPI негативний .
Для тих , в кого навіть лідери мислять категоріями "дідів-мопедів" що до історичних постатів , в тих навіть з продажу собаки вовни жмут !
Мабуть остання найменьш кримінальна за фахом, й грошовий навар буде в нього мінімальний .
Єнакієвське угрупування було найбільш жорстокійше , але на порідок тупійше за барижне-віницьке .
В останнього Кривий Ріг пре ... Тай вкрали до їх майже усе .
Тим тільки земля залишилась . Але таке враження , що й землю вони дають вкрасти комусь іншому , бо йолопи - навіть вкрасити не вміють як єнакієвське й віницькі кодли !
Так ось й те значить , що прибутки вкрали до їх , залишилися тільки збитки й борги ... Ібуковичи крали з прибутків й тому й бюджет було можно пиляти . А зараз того бюджета ледь вистачає на зарплатню бюджетників . На пенсії вже ні .
Крім того , бюджет завжди був мінорною делею з загальних шахер-махерів . Головне - тендера , а це лише частково з бюджету .
Й зараз що головне , що при бандюках крали пропорціонально посадам . Хто крав більше , той сцяв опинитися десь на дні ставка . А зараз якись суддя чи прокурВОР може врасти більше Єрмака й він нічого не лякається , бо нема ніде інтелекту аналізувати хто й скільки краде .
Вы всё приплетаете сюда Януковича и Порошенко. Зачем? Порошенко = Янукович? Клоуны пришли на всё украденное Порошенко? Пришли на ноль на казначейском счету, оставленный бандой рыгов, на который пришёл Яценюк? Это не клоуны загнали в убытки предприятия и целые отрасли, это так уже было?
Замислююсь , про необідність річковик катерів для армії й кграїни де критично не вистачає дронів , камер слідкування , в загалом ********* технологій . Нема свого патронного заводу ... А збитки на військових складах в 2 млд. ?! Скільки з того реально подірвалось , а скільки до вибуху вкрали ?! Скліьки з часів Ібуковича до 2019 з"явилося на рівному місці агрохолдингів , тобто варварів у загарбників української землі . В 2010 подавної більшості не було . А тут якісь там Косюки , якісь там провспілки зі Штатів (Кернел) й по 700 тисяч гектарів на 50 років аренди ?
Данні "Форбс" тільки ситуативно фіксують сумарну кількість активів й їх поточну ціну . Але це не коректне порівняння , бо коли капіталізація усієї України зрівняється з початком 2014 року то виявиться , що й Пєтя збогатів в рази ... Доцільно порівнювати часи , коли він тільки почав політичну кар"єру поєднувати з паралельним бізнесом (це 2000 рік) . Доцільно фіксувати , що він рекордсмен в поєднанні бізнеса с політикою . Навіть Ахметов був "тільки" 10 років й поточним депутатом . А тут тільки що прем"єром не був . З 20 років в політиці 17 при владі й з 2000 року . Й з того часу його капіталізація збільшилась в 83 рази . Співпадіння - ні , класичний й еталоний приклад т.з. "конфлікту" інтересів !
Тай барига він , але ж не живодер як Ібукович , тому не хотілось би додавати до вия риголювотних , яким деталізація гешевту Пєті як бальзам на душу .
Тому й проти суду над Шоко раніше , ніж з ***** й Ібуковича живцем шкіру не здеруть .
Що до Фофіка члено-жартівного від його шкоди тільки що тепепень й слухає шахраїв як з оточення , так й з різних грантових демагогів . Й не розуміє , що управління країною це не в КВН грати через метод помилок й виправлень .
Від дурня інколи шкоди може бути більше ніж від шахрая .
Да, Порошенко использовал политику чтобы сохранить и приумножить бизнес. Кто-то скупал пачками депутатов, кто-то решал свои вопросы сам. Кто-то возил чемоданы денег на Афон, чтобы тамошние старцы говорили Януковичу, что хорошего парня Беню трогать нельзя.
Современные технологии? Их вдруг самим родить? Их Израиль готов был предоставить - современные беспилотники, или начинку к ним? Оптику, тепловизоры, средства связи - кто и когда? В 2014 Германия отказалась поставлять нам даже двигатели для БТР-ов - Украина тогда была ещё под санкциями и её можно было послать юридически грамотно.
Какой бы ни был плохой Порошенко, я чётко знал в какую сторону движется Украина, как оказалось - это уже было неплохо.
Бо саме Юля с Толею були завди найнебеспечнійшими для олігархів . Юля більше в рази , бо вона їм майже усім наступала на хвіст ... А Толя тільки тим , що від них незалежний зовсім й тому непрогнозованний .
Порошенко програвав другий тур крім Бойко майже усім . Тільки Гриценко він у другому турі програвав по усім опитуванням (починаючи з 2017 року) 18-23% , а Юлі 12-16% . Але у Гріценка був майже нулювий шанс пройти у другий тур , який був тільки у Юлі з відривом в першому турі 3-8% , потім йшов Бойко майже опереджуючи Порошенко на 2-3% . А деякі опитування ставили Порошенка 4, 5 , а один 7ми в рейтину . Тільки поява з нового 2019 року Вофи вивела спочатку Пороха на друге місце , а після висування Смешка й на друге (бо Смешко Гриценка майже розполовинив , а в Юлі 3-4% відібрав , й трохи у Бойка на лівому берегу) .
А той хто мислить алгорітмами й не бачить суті , цілі й моделі й архитектури , той ніколи не зросте до рівня інженерного мислення так й залишиться джуніором ..
Програмування це лише спеціалізація , а професія називається інженер з CS .
Я не бачу сенса йще раз пояснити, чому не збирався початково обговорювати а ні Ібуковича , а ні Порошенка , в яких може й була Вами оприлюдненна ціль , а лише й виключно тому ,що саме з їми олігархат планував й домовлявся про вами названні правила гри про кишені й розпил бабосів . Бо вони були з їх системи координат . Просто там на Банковій таке чарівне крісло ... й тому все поступово пойшло не так як "замоляли музику" . Пєтя й Ібукович це були об"єкти змови .
Фофа це результат панічної атаки олігархату , що рейтинги вже два роки дають Юлю , яка "Кріворіжсталь" відібрала , трубу у Фірташки , шельф у 4-х чудових студенток . Припортовий не дала монопольно приватизувати ...
А Пєтя вже 5-й рік спробував усі потоки під себе підібрати . Ось панічно й висунули Фофу -- яка ж там в дупу "зграя" та йще з якимось "планами" щось там набити .
Де ЗЕ й де планування й стратегія . ЗЕ це повний хаос й кидання зі сторони одних радників до ішної крайнощі . Саме він генератор Random Value з неосяжними лімітами , що особливо лякає ... .
Обратите внимание , умняга , чтобы не прослыть ЗЕ-подобными адептом "диджитализэйшн" , для которого единственным достижением и потому вершиной технологии является голимая апликуха на сматрфоне никогда не следуюТЕ голимым стериотипам .
Между разработчиком драйверов под осьми и даже 16-тибитный процессор и верстальщиком домейна HTML развертки гораздо большая ментальная пропасть , нежели телесная между 150 кило спринтера , качка или прото пузатого штангиста (и тоже блестящего спринтера) и 48 кг эфиопского рекондсмена мира по марафону - тобишь стаера. Где ниграма жира и лишней (непригодной для 2 часа и 26 мин бега) мышцы на трицепсах руки или дельте . Бо мышцы на порядок примитивнее мозга . И именно потому я с великом трудом втолковал принципы работы графического интерфейса примитивного VB6 кандидату наук , который уже лет надцать за 6 тысяч баксов пишет пишет те самые драйвера . А сын в возрасте 10 лет освоил технику обработки ивентов на VB6 за час . Но и в 40 лет он врядли решиться даже подобраться к написанию драйверов . Да и я это буду делать разве от безнадёги найти куда для меня глобальной и инженерной задачи . Хотя вот с вебом пришлось работать - тошниловка .
Есть абсолютно разные парадигмы программирования . От машинных инструкций (даже без ассемблера) . Когда-то в софке по перфокартам и перфолентам доктораты писали . Теперь даже драйвера низкого уровня - процедурно-ориентированные Си язык , ассеблера с его джампами (скачками) очень мало . Эта же парадигма для разработчиков баз данных на стороне сервера - SQL язык и Stored procedures (SP)
А есть объектно (ООП , ООД) - наиболее распространнённые . И её доминированние перешло даже для Block chains разработок и парадигмы базы данных code-first (традиционно DB-first) . Когда из ООП кода генерируются (создаються) таблицы баз данных .
Есть аспектно-ориентированное программирование .
Есть виды систем от distributed client-server один сервер (или кластер нескольких резервных серверов retandancy) и много клиентов . До новейших block-chain , когда очень много мелких серверов автономных баз данных -- защита от взлома .
И программируемые системы бывают multitasking (многозадачные) , multithreaded (многопоточные) .
Из всего , чего я перечислил только процедурное программирование может приблизительно , но вульгано вписаться в Ваш стериотип блок-диаграмного описания мыслей и задач .
А есть ещё больший уровень астракции - паттерны программирования , некие техники стили разроботки , позволяющие делать код более "читаемым" исправлямым , модифицируемым и главное повторно-применяемым . Как контроверсия т.е. образец плохого стиля - антипаттерны , когда разработчик пытается подстраивать код под свои стериотипы подобные вашему вульгарному шаблону банальной логики .
Короче между ЗЕ-дидижитализатором веб страниц SPA-code и driver-developer даже большая разница чем между помбуром на скважине и разработчиком технологической схемы АЭС в специализированном НИИ .
Я же просто хотел логического объяснения - зачем Вы приписали к моим словам свои многопоточные мысли?
Видимо Вы уже перешли на новый уровень развития мозга, когда уже не нужно ни логики, ни критического мышления, достаточно осознания собственной гениальности и превосходства.
"СБУ и Офис Генпрокурора не будут расследовать ( державну зраду) заявление Зеленского об обсуждении "дела вагнеровцев" с Лукашенко. ДОКУМЕНТ"
Всю владу віддали ворогам. Зебіли зробили це разом!
_Неясно с чего это эксперт себе придумал что бандиты и грабители желаемым результатом считают благополучие народа и Украины? Совершенно непонятно! Потому что они так говорят, что ли?