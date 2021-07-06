УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6586 відвідувачів онлайн
Новини
20 673 120

Лукашенко пригрозив Заходу обмеженням транзиту у відповідь на нові санкції: Через Україну нехай їдуть і поставляють туди (доповнено)

Лукашенко пригрозив Заходу обмеженням транзиту у відповідь на нові санкції: Через Україну нехай їдуть і поставляють туди (доповнено)

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, знову пригрозив західним країнам обмеженням транспортного транзиту через територію республіки в разі подальшого посилення санкцій.

Про це він заявив на нараді з урядом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"А якщо нагнітатимете обстановку відповідну проти Білорусі новими етапами санкцій - то об'їжджатимете (Білорусь. - Ред.) Північним полюсом і через Середземне море", - заявив Лукашенко.

При цьому, за його словами, поки що білоруська влада "поводиться по-людськи в плані транзиту, пересування вантажного, легкового транспорту тощо".

Що стосується окремих європейських виробників, зазначає Белта, які постачають свою продукцію на білоруський ринок, то Лукашенко нагадав про вже наявний досвід обмеження продажів окремих компаній у нашій країні.

"Ми знаємо, хто в США, Німеччині та інших, особливо європейських, країнах виступив проти поставок комплектуючих і основних вузлів для наших підприємств. Ми їх знаємо. У нас є досвід. Пам'ятайте, "Шкода", "Нівея" і так далі? Ми їм сказали: хлопці, дякую, до побачення. Перше: на білоруський ринок - ні кроку, друге: через Білорусь - теж ні кроку, - сказав він. - Точно так треба вчинити і з німцями. Нехай через Фінляндію в Китай і Росію поставляють свою продукцію. Або через Україну (там хороші дороги) нехай їдуть і поставляють туди".

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, у свою чергу, підтвердив, що обмеження транзиту через республіку для західних перевізників є одним із можливих варіантів реакції на посилення санкцій.

"Що стосується транзиту та інших маршрутів - ця опція (у відповідному пакеті. - Ред.) є, але ми дивитимемося на поведінку наших європейських партнерів і задіюватимемо ті заходи, які будуть адекватними наразі та не завдадуть шкоди білоруській економіці", - сказав він.

Також читайте: Лукашенко: використання санкцій для тиску на суверенну державу - це беззаконня і шантаж у міжнародному масштабі

"Ми в принципі не прихильники торговельних воєн. У нас є низка кроків політико-дипломатичного характеру, і досить суворі кроки були зроблені за лінією міністерства закордонних справ протягом минулого тижня та наприкінці червня. У нас вироблені додаткові кроки, які ми застосовуватимемо у випадку посилення тиску на нашу країну", - додав Головченко.

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) санкції (11870) Євросоюз (13441)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+71
Зачем стрелять себе в ногу, возьми и просто застрелись
показати весь коментар
06.07.2021 14:27
+50
Лукашенко пригрозил Западу ограничением транзита: Будете нагнетать обстановку новыми санкциями - придется объезжать Беларусь по Северному полюсу и через Средиземное море - Цензор.НЕТ 3052
показати весь коментар
06.07.2021 14:27
+46
У Лукашенко проблемы с географией.
показати весь коментар
06.07.2021 14:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Выпускник Гродненского медицинского института Дмитрий Щигельский после длительного анализа поведения президента Белоруссии поставил следующий диагноз: «умеренно выраженная мозаичная психопатия с преобладанием черт параноидального и диссоциального расстройств личности», сообщает Газета.Ру.

Щигельский согласовал свои выводы еще как минимум с тремя врачами-психиатрами. Этот же диагноз был установлен у таких политиков, как Гитлер, Сталин и Муссолини.
В работе Щигельского «История болезни Александра Григорьевича Лукашенко» также представлены и архивные материалы, из которых следует, что диагноз «мозаичная психопатия» был поставлен Лукашенко еще в 1976 году.

Лукашенко впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза.
Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.

Лукашенко пригрозив Заходу обмеженням транзиту: Будете нагнітати обстановку новими санкціями - доведеться об'їжджати Білорусь Північним полюсом і через Середземне море - Цензор.НЕТ 7180
показати весь коментар
06.07.2021 18:53 Відповісти
у нас Зе керує, начебто, два роки лише, а вже Бонапартом себе вважає і шо?
показати весь коментар
06.07.2021 19:03 Відповісти
Да какой он - Бонапарт. Он даже для палаты No6 не годится. То у него - дерзкое быкование на уровне шпаны из подворотни , которую поставили на шухер.
показати весь коментар
07.07.2021 01:36 Відповісти
Зє-блан "керує" у стилі криворогульських "бігунів" у стилі 90-х.
показати весь коментар
07.07.2021 03:25 Відповісти
Интересно! А ***** и Си Цзиньпи́н бульбяному Луке разрешение дали творить такое говнище?

показати весь коментар
06.07.2021 18:59 Відповісти
Он щас балансирует между ними по старой привычке баланса мозга и деменции.И судя по всему,мозг проигрывает
показати весь коментар
06.07.2021 21:07 Відповісти
Да, в Украине теперь уже неплохие основные магистрали. Так что поедут. А Батька еще больше будет попрошайничать у Пу.
показати весь коментар
06.07.2021 19:08 Відповісти
Интересно, а куда это можно ехать из ЕС через это болото, ведь за болотом лес дремучий, по грибы что ли, мухоморы?
показати весь коментар
06.07.2021 19:27 Відповісти
Гауляйтер розуміє , що занавес закривається, і як це робиться у цьому жанрі , під занавес реверанс на користь патрона.
показати весь коментар
06.07.2021 20:32 Відповісти
Лука Бацькович Ху.лошенко.
показати весь коментар
06.07.2021 20:40 Відповісти
він певно дебіл. просто був замаскований.
показати весь коментар
06.07.2021 21:44 Відповісти
Жесть........ Сколько или что Вы с этого имеете? Только честно.
показати весь коментар
06.07.2021 23:57 Відповісти
Ира , это стеб или к вам в сумашедший дом провели интернет ?
показати весь коментар
07.07.2021 00:04 Відповісти
Перекроет транзит - потеряет за это поступление в казну денег. Тогда пусть не хнычет, шо нет денег перекрыть границу от нелегалов.
показати весь коментар
07.07.2021 01:40 Відповісти
На війні, як на війні. Коли цькують і клюють, треба огризатися і кусати взамін )) А ще краще -- нападати на випередження.
показати весь коментар
07.07.2021 09:29 Відповісти
А что жрать будете Бульбаши??
показати весь коментар
07.07.2021 13:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 