Лукашенко пригрозив Заходу обмеженням транзиту у відповідь на нові санкції: Через Україну нехай їдуть і поставляють туди (доповнено)

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, знову пригрозив західним країнам обмеженням транспортного транзиту через територію республіки в разі подальшого посилення санкцій.

Про це він заявив на нараді з урядом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"А якщо нагнітатимете обстановку відповідну проти Білорусі новими етапами санкцій - то об'їжджатимете (Білорусь. - Ред.) Північним полюсом і через Середземне море", - заявив Лукашенко.

При цьому, за його словами, поки що білоруська влада "поводиться по-людськи в плані транзиту, пересування вантажного, легкового транспорту тощо".

Що стосується окремих європейських виробників, зазначає Белта, які постачають свою продукцію на білоруський ринок, то Лукашенко нагадав про вже наявний досвід обмеження продажів окремих компаній у нашій країні.

"Ми знаємо, хто в США, Німеччині та інших, особливо європейських, країнах виступив проти поставок комплектуючих і основних вузлів для наших підприємств. Ми їх знаємо. У нас є досвід. Пам'ятайте, "Шкода", "Нівея" і так далі? Ми їм сказали: хлопці, дякую, до побачення. Перше: на білоруський ринок - ні кроку, друге: через Білорусь - теж ні кроку, - сказав він. - Точно так треба вчинити і з німцями. Нехай через Фінляндію в Китай і Росію поставляють свою продукцію. Або через Україну (там хороші дороги) нехай їдуть і поставляють туди".

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, у свою чергу, підтвердив, що обмеження транзиту через республіку для західних перевізників є одним із можливих варіантів реакції на посилення санкцій.

"Що стосується транзиту та інших маршрутів - ця опція (у відповідному пакеті. - Ред.) є, але ми дивитимемося на поведінку наших європейських партнерів і задіюватимемо ті заходи, які будуть адекватними наразі та не завдадуть шкоди білоруській економіці", - сказав він.

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"Ми в принципі не прихильники торговельних воєн. У нас є низка кроків політико-дипломатичного характеру, і досить суворі кроки були зроблені за лінією міністерства закордонних справ протягом минулого тижня та наприкінці червня. У нас вироблені додаткові кроки, які ми застосовуватимемо у випадку посилення тиску на нашу країну", - додав Головченко.