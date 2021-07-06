УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4594 відвідувача онлайн
Новини
7 457 57

Перейти на українську та англійську потрібно було ще в 1991 році, - Данілов

Перейти на українську та англійську потрібно було ще в 1991 році, - Данілов

Для підвищення зовнішньої безпеки України необхідно вирішити мовне питання.

Про це в інтерв'ю виданню Forbes Україна заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам треба робити своє. Ми ще не стали великою економікою, тому що 30 років зʼясовуємо стосунки й обговорюємо питання, щодо яких мали б поставити крапку ще в 1991 році. Якби ще тоді перешли на двомовність – на українську й англійську мови, не було б цих негараздів. Зеленський – це перший націонал-патріотичний президент, який хоче поставити крапку в мовному питанні", - підкреслив Данілов.

Секретар РНБО додав, що у президента 2005-2010 рр. Віктора Ющенка був шанс і можливості стати таким, але він перейшов на домовленості й інші неприпустимі речі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Франція несуть моральну відповідальність за агресію Росії проти України, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) українська мова (834) мова (742) англійська мова (75)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
З "Блазня" такий "націонал-патріот" як з пальця - орган розмноження людини! !!!
показати весь коментар
06.07.2021 14:39
+16
Зеленский - это первый национал-патриотический президент...

Цей?!!
Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов - Цензор.НЕТ 4727
показати весь коментар
06.07.2021 14:36
+13
Это он о бубочке, у которого кредо "какая разница"?
показати весь коментар
06.07.2021 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оксана Забужко:
В обороні одного слова, або "Вєчєр в хату, арєстанти!"

https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
показати весь коментар
06.07.2021 14:35 Відповісти
Забужко це така тремдітна дамочка, яка в січни 2010 бігала по ефірах й активно агітувала за технічного кандидата Ібуковича -- Дурбелика Гуцуловича Протиусіха . Як результат - бандюки захопили Банкову , бо 3 млн. виборців (з яких десь 2 млн. на Галичині) проінорували 2-й тур .
показати весь коментар
06.07.2021 14:44 Відповісти
- И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой - в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово - гомосексуализм.http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn302 Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.(с)
показати весь коментар
06.07.2021 14:51 Відповісти
До чого тут Ільф з Петровим ?!
Тим більш , що знайшли Ви в їх найменьш ********* контекст , бо дійсність змінилась з точки зору знання певних слів на діамедрально протележне й зараз слово "гомік" знає навіть олігофрен з єнакієвської помийки , а ось "садоміт" щось на кшалт елітарної словникового лексікону Фіми Собак .
показати весь коментар
06.07.2021 15:13 Відповісти
тока нє гаварі шо ти нє русскій!
показати весь коментар
06.07.2021 15:12 Відповісти
Московитів - знаю , москалів - теж . Кацапи - улюбенний термін моєї колишньої жінки .
А що це таке рузззьке , я теке не знаю ... й до якого іменника ций прикметники докладати -- теж не відомо мені !
показати весь коментар
06.07.2021 15:19 Відповісти
Зеленский - это первый национал-патриотический президент...

Цей?!!
Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов - Цензор.НЕТ 4727
показати весь коментар
06.07.2021 14:36 Відповісти
Ахах)) це ж малорос, який зневажає все українське))
показати весь коментар
06.07.2021 14:38 Відповісти
гірше, це космополіт #какаяразніца
показати весь коментар
06.07.2021 14:44 Відповісти
это что б вы понимали уровень духовности "русскавага мира" в который нас тащит Мацква и наши колобаранты..
Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов - Цензор.НЕТ 3344
показати весь коментар
06.07.2021 14:36 Відповісти
А ви, отже , Масковский троль? Державною мовою слабо? Слабо?
показати весь коментар
06.07.2021 19:40 Відповісти
нет!.. я харьковский тролль!
показати весь коментар
06.07.2021 19:47 Відповісти
а еще нужно было изобрести колесо и приручить коня, в том числе и товарища Пржевальского(долго не хотел ржать, но у нас были специалисты)....
Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов - Цензор.НЕТ 2623
показати весь коментар
06.07.2021 14:42 Відповісти
Секретарь СНБО добавил, что у президента 2005-2010 гг Виктора Ющенко был шанс и возможности стать таким, но он перешел на договоренности и другие недопустимые вещи. Источник: https://censor.net/ru/n3275402\\\\\\\\\

я просто не особо в восторге когда с кем то носятся....
вот и тут - да была бы гражданская война, если бы Ющенок не только это развил, но и за НАТО. И потом - туда, как видим, не приняли бы даже через 15 лет(Данке фрау Меркель и какой-то там мсье-жаболюб)
шоб это сделать, Данилов забыл("забыл"?) сказать надо было шоб нас там хотели видеть в ЕС и НАТО. это же не сцарь-пацюшка - с похмелья высрал - идем взад, а после графина с графиней и водки - не, идем задом.
подозрительные речи, две цензуры вам на плечи
показати весь коментар
06.07.2021 14:39 Відповісти
Я щось не пом"ятає таке , щоб Кравчук чи Кучмо (не кажучи про Бжоловода) бігав по корпоративах олігархічних й грав би геніталіями по фортеп"янах .

Може то йще один "дєд-мопєд" (тільки нінус реноме в"язня совісті як у Степана Хмари й екстра-фахівця з юриспруденції як у Віктора Шишкіна) щось крайще пом"ятає ніж ми усі .
показати весь коментар
06.07.2021 14:39 Відповісти
это, как, надо было розбудовуваты Неньку, Кравчуку чи Кучми (не кажучи про Бжоловода) овоща, барыгы, щоб выбраты игруна геніталіями по фортеп"янах?
зе прав, он их оценка!
показати весь коментар
06.07.2021 15:14 Відповісти
Ну на фоні єнакієвського вбивці , гвалтівника й гопника , "гравець генеталіями" це явний прогрес . Не кажучи про "голубогА варишку" з дипломом й фахом дипломата .
Дно пробите було в 2010 році . Далі йще прогресія, хоч й з "відставанням по фазі" й з "негармонічними рядами"
показати весь коментар
06.07.2021 15:33 Відповісти
во, во "відставанням по фазі" й з "негармонічними рядами", большой шанс попасть в резонанс, главное в тот момент оказаться в крепких англосакских руках, а то Неньку "рознесе"
показати весь коментар
06.07.2021 15:44 Відповісти
Найкращий варіант , що ніяких чужих "рук" , але якщо обирати , то "крєпкіє англо-сакскіє" це міжгалактичний рівень відносин в порівнянні з доісторичними людожерами *********** !
Бо англосакси Крим й Донбас не захоплювали й жодного українця не вбили .

А людожери ***** (тай й його попередники) - завжди сіяли смерть , руїну , гвалтування й канібалізм всюду де був їх брудний чобот . Нема жодного народу по періметну ******** , де б не ці орки не коїли масові військові злочини й не щось не захоплювали або не чинили спроби захопити .
показати весь коментар
06.07.2021 16:22 Відповісти
З "Блазня" такий "націонал-патріот" як з пальця - орган розмноження людини! !!!
показати весь коментар
06.07.2021 14:39 Відповісти
Это он о бубочке, у которого кредо "какая разница"?
показати весь коментар
06.07.2021 14:40 Відповісти
Випередив)
показати весь коментар
06.07.2021 14:53 Відповісти
"Зеленский - это первый национал-патриотический президент"

Данилов, ты https://censor.net/ru/news/3275325/germaniya_i_frantsiya_nesut_moralnuyu_otvetstvennost_za_agressiyu_rossii_protiv_ukrainy_danilov ты все правильно сказал, но это редкая дичь. Что ты несешь? Вава коксом поделился?
показати весь коментар
06.07.2021 14:43 Відповісти
дайте ветеринару опохмелится! что то сегодня его прет на ля-ля-три рубля.
показати весь коментар
06.07.2021 14:43 Відповісти
А ви, отже , лугандонский троль? Державною мовою слабо?
показати весь коментар
06.07.2021 19:33 Відповісти
Перейти сегодня на латиницу не проблема...для рюсскаязічніх Мавзолейніх тараканов єто проблема... Казахстан недавно перешел...
показати весь коментар
06.07.2021 14:44 Відповісти
Державною мовою слабо? Бо ви, отже , лугандонский троль?
показати весь коментар
06.07.2021 19:35 Відповісти
А я, будучи тогда еще школьником, искренне радовался в 91-ом году тому, что в программе обучения после провозглашения независимости Украины отминусуются два предмета (русский язык и литература). Но, их не только не помножили на ноль, а по-моему по часу накинули сверху как к языку, так и к литературе.
показати весь коментар
06.07.2021 14:44 Відповісти
А ви, отже , лугандонский? Тролю? Як же так? Державною мовою слабо?
показати весь коментар
06.07.2021 19:37 Відповісти
тролі - вони зазвичай пронумеровані, ну щось типу 15a76f9a
показати весь коментар
07.07.2021 01:21 Відповісти
Данілаф смачно лизонув найвеличнішому. Ще троха і відчує що той їв учора)
показати весь коментар
06.07.2021 14:49 Відповісти
англійська це чудово, але у нас публіка і українською то поганенько володіє.
показати весь коментар
06.07.2021 14:52 Відповісти
Фу, яке ж воно огидне. Дуполиз мерзенний, брехливий.
"Зеленский - это первый национал-патриотический президент , который хочет поставить точку в языковом вопросе", - подчеркнул Данилов"
https://zbruc.eu/node/105477 "Слуги народу" зареєстрували проєкт, що зупиняє норми закону про державну мову. "
показати весь коментар
06.07.2021 14:56 Відповісти
Перший маніфест "рашизму по-українськи" - відкритий заклик до політичного ідіотизму - нам виголосив Володимир Зеленський, у тому самому епохальному президентському вітанні з Новим 2020-м. Характерно, що Україна тоді все-таки ще вибухла обуренням (дуже цікаво було бачити, як різнились українська й російська рецепції: росіяни, навіть ліберального-антипутінського стану, щиро не розуміли, що́ з цим вітанням "не так", і навіть вважали його, на контрасті з путінським, "людяним"!). Саме після того скандалу мем "какаяразніца" остаточно закріпився в українському політичному дискурсі на познаку "внутрішньої Росії". Але за минулі звідтоді півтора роки апологія ідіотизму стала в Україні повсякденням.
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
показати весь коментар
06.07.2021 15:01 Відповісти
национал-патриотический президент
Источник: https://censor.net/ru/n3275402

еврей-малорос это национал-патриот?!
Вам там что, косяки выдают по талонам на повидло?
показати весь коментар
06.07.2021 14:56 Відповісти
Да Бог с ним, с далеким 91-м! Вы сейчас попробуйте реально перейти!
показати весь коментар
06.07.2021 14:56 Відповісти
Теза мені подобається. А ось випускник ветеринарного технікуму який її проголошує на посту секретаря РНБО ні. Чому? Та здатні зегенерати реалізовувати національні проекти. Це як "зайці станьте їжачками"...
показати весь коментар
06.07.2021 14:57 Відповісти
А где обучают на секретаря РНБО?
показати весь коментар
06.07.2021 15:23 Відповісти
В 1991г зассали провести языковый референдум!
Народ выбрал бы один государственный язык - английский.
показати весь коментар
06.07.2021 15:06 Відповісти
Який народ?
показати весь коментар
06.07.2021 15:21 Відповісти
аткуда русскій язик знаіш? хдє учіл і как долга?
показати весь коментар
06.07.2021 15:30 Відповісти
Ancestral language!
показати весь коментар
06.07.2021 15:54 Відповісти
Зеленский - это первый национал-патриотический президент


Оценили? То есть только маланец может быть первым национал-патриотом! Учитесь, хахлы.
показати весь коментар
06.07.2021 15:11 Відповісти
Так він же не сказав, якого націоналу патріот!
показати весь коментар
06.07.2021 15:15 Відповісти
Не можу тут з Даніловим не погодитись.
показати весь коментар
06.07.2021 15:15 Відповісти
Говоріть в Україні
українською і ніяке кацапо-кодло зі сходу не буде навіть мріяти
вас-русскаїзичних і нас-українців "за компанію" "защіщать"
від нашої рідної землі, мови, держави, історії, традицій, звичаїв, майна і
навіть від нашого власного життя!!!https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно
про публічний дискурс. В особистому житті - хоч есперанто, всім чхати.
показати весь коментар
06.07.2021 15:16 Відповісти
Російськомовні патріоти України - це патріоти України без українців, бо інакше вони не були би російськомовними. А Україна без українців це, на сьогоднішній день, - Россія.
показати весь коментар
06.07.2021 15:24 Відповісти
если Данилов не в роли, то он "красавчик"
показати весь коментар
06.07.2021 15:17 Відповісти
Та ты шо...!!!???и где ты был в 91???в одной шайке с мертвечуком и Ефремовым??
показати весь коментар
06.07.2021 15:44 Відповісти
Зеля Уклоніст-Зрадниця - націоналіст-патріот - це найнесмішніший жарт кварталу..
найбільш патріотичне, що ЩЕ може зробити Зеля - це піти у відставку (для її ж безболісної безпеки і спокою в Україні) і призначити дострокові вибори президента БЕЗ СВОЄЇ УЧАСТІ.. якщо ні - то всі ці посили сраколизів - до сраки
показати весь коментар
06.07.2021 16:34 Відповісти
А у 1991 році кацап Данілов вже виліз з памперса?
показати весь коментар
06.07.2021 16:35 Відповісти
Доречі завдяки Данілову в Луганську з'явилася перша україномовна школа. Вона ж і єдина.
показати весь коментар
06.07.2021 17:29 Відповісти
ВЖЕ ПРИЙШОВ ЧАС ВИЗНАТИ РОСІЙСЬКУ МОВУ МОВОЮ КОЛОНІЗАТОРІВ,
а останні 300 років колонізацієй України Московієй
Україна була колонієй Московії, своїх давніх фіноугорських підданих, які колись платили
данину Київу.
показати весь коментар
06.07.2021 18:05 Відповісти
умный шо ппц..
где же ты тогда был?
показати весь коментар
06.07.2021 21:43 Відповісти
 
 