Перейти на українську та англійську потрібно було ще в 1991 році, - Данілов
Для підвищення зовнішньої безпеки України необхідно вирішити мовне питання.
Про це в інтерв'ю виданню Forbes Україна заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам треба робити своє. Ми ще не стали великою економікою, тому що 30 років зʼясовуємо стосунки й обговорюємо питання, щодо яких мали б поставити крапку ще в 1991 році. Якби ще тоді перешли на двомовність – на українську й англійську мови, не було б цих негараздів. Зеленський – це перший націонал-патріотичний президент, який хоче поставити крапку в мовному питанні", - підкреслив Данілов.
Секретар РНБО додав, що у президента 2005-2010 рр. Віктора Ющенка був шанс і можливості стати таким, але він перейшов на домовленості й інші неприпустимі речі.
Будь ласка, зачекайте...
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В обороні одного слова, або "Вєчєр в хату, арєстанти!"
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Тим більш , що знайшли Ви в їх найменьш ********* контекст , бо дійсність змінилась з точки зору знання певних слів на діамедрально протележне й зараз слово "гомік" знає навіть олігофрен з єнакієвської помийки , а ось "садоміт" щось на кшалт елітарної словникового лексікону Фіми Собак .
А що це таке рузззьке , я теке не знаю ... й до якого іменника ций прикметники докладати -- теж не відомо мені !
Цей?!!
я просто не особо в восторге когда с кем то носятся....
вот и тут - да была бы гражданская война, если бы Ющенок не только это развил, но и за НАТО. И потом - туда, как видим, не приняли бы даже через 15 лет(Данке фрау Меркель и какой-то там мсье-жаболюб)
шоб это сделать, Данилов забыл("забыл"?) сказать надо было шоб нас там хотели видеть в ЕС и НАТО. это же не сцарь-пацюшка - с похмелья высрал - идем взад, а после графина с графиней и водки - не, идем задом.
подозрительные речи, две цензуры вам на плечи
Може то йще один "дєд-мопєд" (тільки нінус реноме в"язня совісті як у Степана Хмари й екстра-фахівця з юриспруденції як у Віктора Шишкіна) щось крайще пом"ятає ніж ми усі .
зе прав, он их оценка!
Дно пробите було в 2010 році . Далі йще прогресія, хоч й з "відставанням по фазі" й з "негармонічними рядами"
Бо англосакси Крим й Донбас не захоплювали й жодного українця не вбили .
А людожери ***** (тай й його попередники) - завжди сіяли смерть , руїну , гвалтування й канібалізм всюду де був їх брудний чобот . Нема жодного народу по періметну ******** , де б не ці орки не коїли масові військові злочини й не щось не захоплювали або не чинили спроби захопити .
Данилов, ты https://censor.net/ru/news/3275325/germaniya_i_frantsiya_nesut_moralnuyu_otvetstvennost_za_agressiyu_rossii_protiv_ukrainy_danilov ты все правильно сказал, но это редкая дичь. Что ты несешь? Вава коксом поделился?
"Зеленский - это первый национал-патриотический президент , который хочет поставить точку в языковом вопросе", - подчеркнул Данилов"
https://zbruc.eu/node/105477 "Слуги народу" зареєстрували проєкт, що зупиняє норми закону про державну мову. "
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
Источник: https://censor.net/ru/n3275402
еврей-малорос это национал-патриот?!
Вам там что, косяки выдают по талонам на повидло?
Народ выбрал бы один государственный язык - английский.
Оценили? То есть только маланец может быть первым национал-патриотом! Учитесь, хахлы.
українською і ніяке кацапо-кодло зі сходу не буде навіть мріяти
вас-русскаїзичних і нас-українців "за компанію" "защіщать"
від нашої рідної землі, мови, держави, історії, традицій, звичаїв, майна і
навіть від нашого власного життя!!!https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
* в дописі йдеться виключно
про публічний дискурс. В особистому житті - хоч есперанто, всім чхати.
найбільш патріотичне, що ЩЕ може зробити Зеля - це піти у відставку (для її ж безболісної безпеки і спокою в Україні) і призначити дострокові вибори президента БЕЗ СВОЄЇ УЧАСТІ.. якщо ні - то всі ці посили сраколизів - до сраки
а останні 300 років колонізацієй України Московієй
Україна була колонієй Московії, своїх давніх фіноугорських підданих, які колись платили
данину Київу.
где же ты тогда был?