Перейти на українську та англійську потрібно було ще в 1991 році, - Данілов

Для підвищення зовнішньої безпеки України необхідно вирішити мовне питання.

Про це в інтерв'ю виданню Forbes Україна заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам треба робити своє. Ми ще не стали великою економікою, тому що 30 років зʼясовуємо стосунки й обговорюємо питання, щодо яких мали б поставити крапку ще в 1991 році. Якби ще тоді перешли на двомовність – на українську й англійську мови, не було б цих негараздів. Зеленський – це перший націонал-патріотичний президент, який хоче поставити крапку в мовному питанні", - підкреслив Данілов.

Секретар РНБО додав, що у президента 2005-2010 рр. Віктора Ющенка був шанс і можливості стати таким, але він перейшов на домовленості й інші неприпустимі речі.

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