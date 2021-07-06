Євросоюз у липні має намір вакцинувати 70% дорослого населення, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн впевнена в тому, що в липні у країнах Євросоюзу буде досягнута мета щодо вакцинації проти коронавірусу 70% дорослого населення.

Про це вона повідомила у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнена, що ми досягнемо нашої мети - поширити достатню кількість доз (препаратів проти COVID-19. - Ред.), щоб вакцинувати 70% дорослого населення в цьому місяці", - зазначила фон дер Ляєн.

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Вона також закликала не послаблювати зусилля в боротьбі з коронавірусом.

"Наступні шість місяців ми будемо зміцнювати наші успіхи в боротьбі проти COVID-19 і прискоримо процес відновлення", - зазначила голова Єврокомісії.

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