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Новини Коронавірус і карантин
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Євросоюз у липні має намір вакцинувати 70% дорослого населення, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Євросоюз у липні має намір вакцинувати 70% дорослого населення, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн впевнена в тому, що в липні у країнах Євросоюзу буде досягнута мета щодо вакцинації проти коронавірусу 70% дорослого населення.

Про це вона повідомила у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнена, що ми досягнемо нашої мети - поширити достатню кількість доз (препаратів проти COVID-19. - Ред.), щоб вакцинувати 70% дорослого населення в цьому місяці", - зазначила фон дер Ляєн.

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Вона також закликала не послаблювати зусилля в боротьбі з коронавірусом.

"Наступні шість місяців ми будемо зміцнювати наші успіхи в боротьбі проти COVID-19 і прискоримо процес відновлення", - зазначила голова Єврокомісії.

Також читайте: Євросоюз додатково отримає 150 млн доз вакцини проти коронавірусу Moderna, - фон дер Ляєн

Автор: 

вакцина (4419) Єврокомісія (2164) карантин (18172) Євросоюз (13440) фон дер Ляєн Урсула (773) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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З лаптєстану свинособак не пускайте, вони вам зарази понавезуть..
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06.07.2021 14:57 Відповісти
Звісно вакцинують. І в запасі будуть тримати ще пару мільярдів доз вакцин. А решта світу ....
Та бог не фраєр, він все бачить. За безмежний егоїзм будуть ЄСовці розплачуватися все новими і новими мутаціями вірусу. ефективність старих ваксин проти яких дуже сумнівна.
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06.07.2021 14:58 Відповісти
А что мешало квартальным рагулям закупить вакцину год назад? Неужели компании-производители, которые не давали откаты?! Так может дело не в ЕС, а в рагулях, которых избрали идиоты73%?
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06.07.2021 15:28 Відповісти
Світ зійшов з глузду...
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06.07.2021 15:01 Відповісти
израиль уже навакцинировался. По ходу нет ничего эффективнее чем маски и дистанция...
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06.07.2021 15:42 Відповісти
 
 