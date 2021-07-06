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Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ

Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ

УАФ і Аcоціація пляжного футболу України заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь на Чемпіонаті світу-2021, який відбуватиметься з 21 по 29 серпня в Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Трибуна".

Минулого тижня українська збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.

Раніше віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України і визначив мету для команди від керівництва асоціацій - здобути путівку на чемпіонат світу в Росії. За це команді були обіцяні призові.

У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної стадії має відбутися 8 липня в Цюріху.

Також читайте: Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби. ФОТО

Автор: 

росія (65328) збірна з футболу (224) спорт (1621)


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Топ коментарі
+41
Позор тем международным спортивным организациям которые вообще проводят какие либо международные соревнования ( к примеру матчи чемпионата Европы по футболу) в таких странах как РФ, Беларусь и т.д. Хотя не вижу ни чего удивительного, достаточно вспомнить Олимпиаду в Берлине ( времен Гитлера) или Олимпиаду в Сочи ( времен Путлера)
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06.07.2021 15:08
+25
Сюр...соревнования по пляжному футболу в мацкве...это возле речки -вонючки?
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06.07.2021 15:04
+19
На жаль, найправильнішого рішення у вигляді призупинення касапського членства в ФІФА/УЄФА за агресію, анексію Криму, окупацію частини територій України (Донбасу), Грузії, Молдови - не існує. А це - самий дієвий спосіб приведення агресора до тями, як доведено на прикладі Сербії в 1992-му році... А не існує тому що, ***** майже всіх чиновників світу цього накрив своїми хабарями.
А зробили би так - то і жодних чемпіонатів на касапії і не проводилось би.
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06.07.2021 15:12
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А кто то собирался?
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06.07.2021 15:01 Відповісти
футболисты
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06.07.2021 16:50 Відповісти
Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5068
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06.07.2021 21:43 Відповісти
Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2370
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06.07.2021 21:44 Відповісти
Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4118
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06.07.2021 21:44 Відповісти
Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2264
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06.07.2021 21:45 Відповісти
Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 974
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06.07.2021 21:45 Відповісти
#нєхайщастить..
У свонособачий лаптєстан зараз не на часі..
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06.07.2021 15:03 Відповісти
Сюр...соревнования по пляжному футболу в мацкве...это возле речки -вонючки?
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06.07.2021 15:04 Відповісти
гроші не пахнуть !
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06.07.2021 16:04 Відповісти
Просто лаптемордые свинособаки боятся как огня укранской спортивной формы
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06.07.2021 15:07 Відповісти
Позор тем международным спортивным организациям которые вообще проводят какие либо международные соревнования ( к примеру матчи чемпионата Европы по футболу) в таких странах как РФ, Беларусь и т.д. Хотя не вижу ни чего удивительного, достаточно вспомнить Олимпиаду в Берлине ( времен Гитлера) или Олимпиаду в Сочи ( времен Путлера)
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06.07.2021 15:08 Відповісти
существо, почитай что было и как там, а что во времена твоего петлера и потлера. и даже патлер не служил в армии, в отличии от Гитлера, который служил так что ты ногтя его не стоишь, "срав.нивая" с ничтожеством на каблучках. как же вы бесите, "умники". кривляются и 99% кривомордых даже и не скажут что оказывается Путин - говно, а Гитлер - доброволец, оп-па, не?
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06.07.2021 15:13 Відповісти
шо ты тут нагородило, юродивый?
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06.07.2021 15:18 Відповісти
він - юродивий; ти - дебільний; але обидва - 73/43%зебіли "акаяразніца"
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06.07.2021 17:22 Відповісти
Ти його братік? Співчуваю, блазень...
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06.07.2021 18:01 Відповісти
бабло перемагає добро.
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06.07.2021 16:36 Відповісти
Та то так...
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06.07.2021 16:38 Відповісти
Чим тобі "олімпіада в Берліні часів Гітлера" не сподобалася? Канцлер Адольф Гітлер, між іншим,був визнаний Людиною Року у Світі в 1938 році за рейтингом ведучих світових видань. Знаєш за що? За "Блискуче проведені реформи".
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06.07.2021 19:15 Відповісти
А так бы поехали? Еще одни машибратья и одиннаврот?
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06.07.2021 15:09 Відповісти
Призовые не пахнут .........
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06.07.2021 15:13 Відповісти
Ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и обозначил цель для команды от руководства ассоциаций - добыть путевку на чемпионат мира в России. За это команде были обещаны призовые. Источник: https://censor.net/ru/n3275413\\\\\\\\\\\

Забыл сказать что заглянуть следует в ...... что то там Путину и найти там..... - Эй, малоросс, принеси как туалетную бумагу, хотя, нет, чуб давай, так мягче..... на, держи 20 евро, раб, гы-гы.

жаль что не пустили, в аэропорту бы хоть говном закидали бы вас, пресмыкающиеся.
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06.07.2021 15:11 Відповісти
Підтримую!
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06.07.2021 15:11 Відповісти
На жаль, найправильнішого рішення у вигляді призупинення касапського членства в ФІФА/УЄФА за агресію, анексію Криму, окупацію частини територій України (Донбасу), Грузії, Молдови - не існує. А це - самий дієвий спосіб приведення агресора до тями, як доведено на прикладі Сербії в 1992-му році... А не існує тому що, ***** майже всіх чиновників світу цього накрив своїми хабарями.
А зробили би так - то і жодних чемпіонатів на касапії і не проводилось би.
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06.07.2021 15:12 Відповісти
Это ПРАВИЛЬНОЕ решение !
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06.07.2021 15:14 Відповісти
На РАБссии новый штамм Дельта выкосит пол РАБссии...,ехать в тот концлагерь согласятся только бараны...
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06.07.2021 15:16 Відповісти
Автозаправки Glusco сьогодні пробували відновити свою повноцінну роботу.
Йдеться про мережу так званих медведчуківських АЗС.
Менеджмент пояснює це технічною перевіркою обладнання.
Одним словом, ніхто не збирається згортатися.
Російський бізнес на території ворожих країн повинен працювати, навіть якщо буде повністю збитковим.
Російські компанії є емісарами "русского мира", як і маскульт, спорт чи церква.
Вони опановують простір, "мітять" територію, а зароблені гроші є лише бонусом.
https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom


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06.07.2021 15:20 Відповісти
Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9214 Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7196
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06.07.2021 15:22 Відповісти
Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3254
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06.07.2021 15:24 Відповісти
Это "санкции и изоляция"такие для Мордора за анненксию и войну на Донбассе? притом чемпирнат мира в следующем году году в росии опять будет по волейболу,чему б кацапам не захватывать новые територии если им ща это не будет ничего а наоборот поощеряют,цинизм зашкаливает в то время Беларуси поотменяли все спорт события,Лука та сволочь но он хоть не аннексировал и не нападал ни на кого
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06.07.2021 16:18 Відповісти
Постойте, но паРашу же вроде как лишили прав проведения международных соревнований, а также участия в других соревнованиях под своим флагом. Откуда тогда взялся этот чемпионат в Мацкве? И с каких пор страна организатор не пускает к себе одного из участников турнира?
Это как, нормально с точки знения ФИФА?
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06.07.2021 17:12 Відповісти
Тех, что через МОК идут.
А ФИФА - вообще, выше любого государства себя считает.
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06.07.2021 17:35 Відповісти
Похоже это результат изменений в мировой политике после прихода Байдена к власти в США. Вороватый дедушка, за которого тут усердно топили все украинцы, пришёл и в реальность вернулась политика Абамки: сдерживание военного развития Украины при благоприятной политике в отношение паРаши. Так что футбол - это только маленькая грать того, что происходит.
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06.07.2021 17:18 Відповісти
Сборная Украины должна поехать на ЧМ, отставив все политические гов новбросы! Почему спортсмены должны страдать из-за политики?
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06.07.2021 18:09 Відповісти
Ти - дурень? Яка к бісу "політика"?
Політика - це НЕ війна.
А між Україною і Лаптестаном саме ВІЙНА.
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06.07.2021 19:38 Відповісти
То чому ти не в окопі, вояка?
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06.07.2021 21:49 Відповісти
Будут переговоры,
договорятся что украинцы будут выступать в футболках с надписью
ПТН -ХЛО
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06.07.2021 19:14 Відповісти
Спорт служит миру и дружбе народов. Это не пустые слова. Дело в том, что как ни крути, человек это животное. Любая стая, загоняет добычу для собственного прокорма. Спорт это атавизм от древних инстинктов охоты стаей, командой. Спорт, это первобытный охотничий азарт, например, игра командой по азарту, это как забитие мамонта первобытным племенем. Человеку лучше выплеснуть излишнюю агрессию, в виртуальном спортивном соревновании чем в реальном бою. Поэтому олимпиады прекращали войны. А сегодня те кто запрещает, ограничивает национальные команды, являются разжигателями войн. Способствуют накоплению агрессии целых стран и народов. Скорее всего они это понимают, но в своих корыстных целях идут на нагнетание напряженности.
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06.07.2021 22:17 Відповісти
А москальські загарбники нєсут мір во фсьом мірє?
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07.07.2021 02:10 Відповісти
Вы не поняли мою мысль. Спорт сжигая адреналин, сжигает войну. Те кто побеждают на игровом поле, просто уже ни хотят воевать в реальной жизни. Повторяю. Агрессивность нации увеличивается если у неё нет психологической виртуальной разрядки. Спортивные чиновники лишив российские команды, флага и гимна сами делают из их спортсменов и их болельщиков "москальськіх загарбникiв".
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07.07.2021 06:07 Відповісти
Я вас зрозумів, але життєвий досвід схиляє мене до іншого бо я прожив в росії більше 40 років.
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07.07.2021 21:37 Відповісти
 
 