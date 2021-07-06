Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ
УАФ і Аcоціація пляжного футболу України заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь на Чемпіонаті світу-2021, який відбуватиметься з 21 по 29 серпня в Москві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Трибуна".
Минулого тижня українська збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.
Раніше віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України і визначив мету для команди від керівництва асоціацій - здобути путівку на чемпіонат світу в Росії. За це команді були обіцяні призові.
У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної стадії має відбутися 8 липня в Цюріху.
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У свонособачий лаптєстан зараз не на часі..
Забыл сказать что заглянуть следует в ...... что то там Путину и найти там..... - Эй, малоросс, принеси как туалетную бумагу, хотя, нет, чуб давай, так мягче..... на, держи 20 евро, раб, гы-гы.
жаль что не пустили, в аэропорту бы хоть говном закидали бы вас, пресмыкающиеся.
А зробили би так - то і жодних чемпіонатів на касапії і не проводилось би.
Йдеться про мережу так званих медведчуківських АЗС.
Менеджмент пояснює це технічною перевіркою обладнання.
Одним словом, ніхто не збирається згортатися.
Російський бізнес на території ворожих країн повинен працювати, навіть якщо буде повністю збитковим.
Російські компанії є емісарами "русского мира", як і маскульт, спорт чи церква.
Вони опановують простір, "мітять" територію, а зароблені гроші є лише бонусом.
https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
Это как, нормально с точки знения ФИФА?
А ФИФА - вообще, выше любого государства себя считает.
Політика - це НЕ війна.
А між Україною і Лаптестаном саме ВІЙНА.
договорятся что украинцы будут выступать в футболках с надписью
ПТН -ХЛО