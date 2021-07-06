Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву, - ЗМІ

УАФ і Аcоціація пляжного футболу України заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь на Чемпіонаті світу-2021, який відбуватиметься з 21 по 29 серпня в Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Трибуна".

Минулого тижня українська збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.

Раніше віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України і визначив мету для команди від керівництва асоціацій - здобути путівку на чемпіонат світу в Росії. За це команді були обіцяні призові.

У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної стадії має відбутися 8 липня в Цюріху.

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