Суд обрав щодо Штепи запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Наступне засідання - 13 липня

Орджонікідзевський райсуд Харкова у вівторок обрав запобіжний захід ексмерці Слов'янська Нелі Штепі у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Він є безстроковим", - повідомив він.

Прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Обвинувачувана та її адвокати заперечували проти задоволення клопотання.

На засіданні у вівторок суд також допитав ще одного свідка обвинувачення.

Наступне засідання призначено на 13 липня. На ньому планується продовжити допит свідків обвинувачення. Суду залишилося допитати ще двох свідків обвинувачення, після чого він зможе перейти до допиту свідків захисту.

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Нагадаємо, справу проти ексмерки Слов'янська розглядається з самого початку в п'ятий раз.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року. Їй інкримінують вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

5 листопада 2014 року колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити провадження за обвинуваченням Штепи до апеляційного суду Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності. У мотивувальній частині рішення суд посилався на те, що злочини, інкриміновані Штепі, були вчинені на території м. Слов’янська (Донецька область), тобто не у рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова. Крім того, свідки у справі живуть у Слов'янську, і якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може призвести до затягування термінів розгляду справи.

Справу направляли на розгляд до Червонозаводського, Комінтернівського, Ленінського та Жовтневого районних судів Харкова, проте через відводи та самовідводи членів колегії суддів жоден із них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи стосовно Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста.

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Штепа балотувалася на пост мера Слов'янська, проте їй не вистачило голосів, щоб пройти у другий тур. Пройшли Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадим Лях ("Опозиційний блок"). Однак вона пройшла до міської ради від "Партії миру і розвитку".