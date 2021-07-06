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Новини
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Суд обрав щодо Штепи запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Наступне засідання - 13 липня

Суд обрав щодо Штепи запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Наступне засідання - 13 липня

Орджонікідзевський райсуд Харкова у вівторок обрав запобіжний захід ексмерці Слов'янська Нелі Штепі у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Він є безстроковим", - повідомив він.

Прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Обвинувачувана та її адвокати заперечували проти задоволення клопотання.

На засіданні у вівторок суд також допитав ще одного свідка обвинувачення.

Наступне засідання призначено на 13 липня. На ньому планується продовжити допит свідків обвинувачення. Суду залишилося допитати ще двох свідків обвинувачення, після чого він зможе перейти до допиту свідків захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрювану в сепаратизмі ексмерку Слов'янська Штепу на два місяці відправили під нічний домашній арешт

Нагадаємо, справу проти ексмерки Слов'янська розглядається з самого початку в п'ятий раз.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року. Їй інкримінують вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

5 листопада 2014 року колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити провадження за обвинуваченням Штепи до апеляційного суду Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності. У мотивувальній частині рішення суд посилався на те, що злочини, інкриміновані Штепі, були вчинені на території м. Слов’янська (Донецька область), тобто не у рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова. Крім того, свідки у справі живуть у Слов'янську, і якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може призвести до затягування термінів розгляду справи.

Справу направляли на розгляд до Червонозаводського, Комінтернівського, Ленінського та Жовтневого районних судів Харкова, проте через відводи та самовідводи членів колегії суддів жоден із них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи стосовно Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста.

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Штепа балотувалася на пост мера Слов'янська, проте їй не вистачило голосів, щоб пройти у другий тур. Пройшли Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадим Лях ("Опозиційний блок"). Однак вона пройшла до міської ради від "Партії миру і розвитку".

Автор: 

сепаратизм (757) суд (11698) Штепа Неля (92)


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Топ коментарі
+10
Головене, для плісняви, посадити генералів, які захищали Україну.
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06.07.2021 15:08
+9
может проще пристрелить?
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06.07.2021 15:05
+7
старе колабораціоністське падло
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06.07.2021 15:09
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блд, знову ватяну хабалку піаритимуть...
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06.07.2021 15:05 Відповісти
может проще пристрелить?
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06.07.2021 15:05 Відповісти
крашена *****, яка про загарбників-окупантів у Слов'янську казала "єто наші мальчікі", відпетляє від покарання..
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06.07.2021 15:06 Відповісти
Мощно!
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06.07.2021 15:07 Відповісти
Головене, для плісняви, посадити генералів, які захищали Україну.
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06.07.2021 15:08 Відповісти
старе колабораціоністське падло
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06.07.2021 15:09 Відповісти
Правильно,это же не волонтер или АТОвец.
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06.07.2021 15:12 Відповісти
Это какой-то позор ...
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06.07.2021 15:13 Відповісти
А хіба Порох не посадив її?
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06.07.2021 15:26 Відповісти
тут срану штепу вже сім років засадити не можуть, а що вже говорити про дійсно велику рибу рівня бойка, мертвяка, новинського? не буде діла на цій землі...(
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06.07.2021 15:30 Відповісти
Расстрелять!
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06.07.2021 16:29 Відповісти
Вийськови наши гинуть из за такых сук срамота сим рокив суд иде все вси бачыли як ця фюрерша зазывала руский мир ау справедлывисть де ты э
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06.07.2021 16:52 Відповісти
Та она уже б должна полсрока отсидеть!
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06.07.2021 18:26 Відповісти
почему и пули не жалко или крысомора подсыпать у кофэ
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06.07.2021 18:59 Відповісти
Суд под именем Орджоникидзе----та посмеёмся, на манеже всё те же! Есть у революции начало---нет у революции *конца*.
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06.07.2021 20:04 Відповісти
 
 