У м. Стрий неподалік поліцейської дільниці розстріляли чоловіка: в місті проводиться спецоперація
У районному центрі Львівської області Стрий в ніч на 5 липня двома пострілами в спину, імовірно з дробовика, був убитий 41-річний чоловік. У місті проводиться спецоперація, злочинця поки не знайшли.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання ZAXID.NET.
За його даними, вбивство сталося близько опівночі на вулиці 1-го Листопада серед житлових будинків за кілька сот метрів від поліцейської дільниці. Злочинець розстріляв місцевого жителя Івана Гарбича впритул.
У поліції інформацію про вбивство чоловіка підтвердили, але розкрити подробиці відмовилися. Ведуться пошуки злочинця. У місті триває спецоперація.
Відомо, що 41-річний Іван Гарбич не був одружений і не мав дітей. Раніше він займався дрібною торгівлею.
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День вегана?? И это стоит названия улицы??
А в нас відбувся Листопадовий Чин.
К сожалению это событие очень слабо освещенно..
И гораздо лучше бы было...если бы эта улица так и называлась...улица Личтопадовый чин...или что то в этом роде..
А вот по 1-му ноября...Гугл этой информации не дает..
З повагою.
Но по запросу в Гугле 1-е ноября...Гугл выдает что это день вегана и прочую фигню...ни слова нет о Листопадовом чине...
Вот это и есть проблема...и не в том что я чего то не знаю...и в том в чем вы меня пытаетесь обвинить..