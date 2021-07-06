УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4629 відвідувачів онлайн
Новини
7 443 17

У м. Стрий неподалік поліцейської дільниці розстріляли чоловіка: в місті проводиться спецоперація

У м. Стрий неподалік поліцейської дільниці розстріляли чоловіка: в місті проводиться спецоперація

У районному центрі Львівської області Стрий в ніч на 5 липня двома пострілами в спину, імовірно з дробовика, був убитий 41-річний чоловік. У місті проводиться спецоперація, злочинця поки не знайшли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання ZAXID.NET.

За його даними, вбивство сталося близько опівночі на вулиці 1-го Листопада серед житлових будинків за кілька сот метрів від поліцейської дільниці. Злочинець розстріляв місцевого жителя Івана Гарбича впритул.

У поліції інформацію про вбивство чоловіка підтвердили, але розкрити подробиці відмовилися. Ведуться пошуки злочинця. У місті триває спецоперація.

Також дивіться: Чоловік влаштував стрілянину у Вишгороді. ФОТО

Відомо, що 41-річний Іван Гарбич не був одружений і не мав дітей. Раніше він займався дрібною торгівлею.

Автор: 

Нацполіція (15193) стрілянина (1783) вбивство (3094) Львівська область (2434)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
У вас нічого нє случілось першого листопада 1918 року.
А в нас відбувся Листопадовий Чин.
показати весь коментар
06.07.2021 15:28
+5
Без мусорни видать не обошлось ..
показати весь коментар
06.07.2021 15:12
+4
Коли в Польщі вулиці називаються 3-go Maja, то там ніхто не пропонує для кращого розуміння назвати їх вулицями Конституції. Коли у Львові савєцкі визволителі одну з центральних вулиць назвали 17-го вересня, значить вони не збиралися називати її вулицею Нападу ссср на Польщу в 1939 році. І навряд чи у Вас виникло б таке питання, якби адреса була уліца 7-го ноября. У шкільній програмі за 10 клас про виникнення ЗУНР є окрема тема.
З повагою.
показати весь коментар
06.07.2021 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без мусорни видать не обошлось ..
показати весь коментар
06.07.2021 15:12 Відповісти
Козлина, поймают, судить по всей строгости! Весь райотдел разбудил!
показати весь коментар
06.07.2021 15:13 Відповісти
Улица 1-го ноября?? А что у нас случилось 1-го ноября??
День вегана?? И это стоит названия улицы??
показати весь коментар
06.07.2021 15:13 Відповісти
День рождение начальника райотдела возле которого стреляли!
показати весь коментар
06.07.2021 15:15 Відповісти
да, нет, улица просто соседствует с улицей 2-го ноября)
показати весь коментар
06.07.2021 15:28 Відповісти
У вас нічого нє случілось першого листопада 1918 року.
А в нас відбувся Листопадовий Чин.
показати весь коментар
06.07.2021 15:28 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
показати весь коментар
06.07.2021 15:36 Відповісти
Спасибо за информацию..
К сожалению это событие очень слабо освещенно..
И гораздо лучше бы было...если бы эта улица так и называлась...улица Личтопадовый чин...или что то в этом роде..
А вот по 1-му ноября...Гугл этой информации не дает..
показати весь коментар
06.07.2021 15:37 Відповісти
Коли в Польщі вулиці називаються 3-go Maja, то там ніхто не пропонує для кращого розуміння назвати їх вулицями Конституції. Коли у Львові савєцкі визволителі одну з центральних вулиць назвали 17-го вересня, значить вони не збиралися називати її вулицею Нападу ссср на Польщу в 1939 році. І навряд чи у Вас виникло б таке питання, якби адреса була уліца 7-го ноября. У шкільній програмі за 10 клас про виникнення ЗУНР є окрема тема.
З повагою.
показати весь коментар
06.07.2021 15:49 Відповісти
Мне кажется что если в Польше..на польском набрать в Гугле..3-go Maja...то Гугл выдаст информацию по этому дню.. и я это проверил..все так и есть..это день принятия первой польской Конституции 1792 года.

Но по запросу в Гугле 1-е ноября...Гугл выдает что это день вегана и прочую фигню...ни слова нет о Листопадовом чине...

Вот это и есть проблема...и не в том что я чего то не знаю...и в том в чем вы меня пытаетесь обвинить..
показати весь коментар
06.07.2021 16:04 Відповісти
Історична справка.Після Першої Світової розпалась Австро-угорська імперія і Галичина,яка входила в її склад получилась як би нічия...Наші тут же зібрались в столиці Галичини Львові і Першого Листопада в одному з будинків на площі Ринок проголосили ЗУНР - Західноукраїнську Народну Республіку,незалежну,ясна річ...Нагадаю,у Львові в той час проживало біля трьохсот тисяч жителів,з них приблизно сто п"ятдесят тис. поляків,сто тис. євреїв і десять тис. українців...Уряд ЗУНР мав в той час кілька сотень січових стрільців,колишніх вояків автрійської арміі...Як австрійці воювали можна прочитати у Гашека "Пригоди Швейка".Отже,поляків у Львові більшість - і вони піднялись,причому основна маса це гімназисти,школярі...В десять днів вони вибили усусусів зі Львова,уряд ЗУНР втік у Відень,про це гарно написав член уряду ЧАЙКОВСЬКИЙ у своїх "Чорних рядках".Раджу почитати...Усусусів поховали на Янівському цвинтарі,а польську пацанву якої вбито було раз в десять більше - на Личаківському...Ще в радянські часи,блукаючи по тому цвинтажу зі сторони Погулянки я дивувався,чому стільки дітей віком 12,14,16,18 років тут поховано...Це "Цвинтаж Орлєнт",тобто орлят,поляки його дуже шанують,реставрували,постійно екскурсіі.Ось такий листопадовий наш чин,де більше - я вважаю - ганьби ніж слави...
показати весь коментар
06.07.2021 18:08 Відповісти
Да 10-й класс я закончил в 1980-м году...поверьте мне..в учебниках таких тем не было..
показати весь коментар
06.07.2021 16:10 Відповісти
1 ноября день милиции Киргизтана.
показати весь коментар
06.07.2021 15:32 Відповісти
Котлета уже вылетел, или селфится на фоне самолета?
показати весь коментар
06.07.2021 15:29 Відповісти
это те гуцулы шо бобик у лесе на запчастыны розибрали в одном фильме ..иф мейби
показати весь коментар
06.07.2021 18:58 Відповісти
..мелкий лавочник..- ошибка в объекте??, ревность??
показати весь коментар
07.07.2021 01:42 Відповісти
 
 