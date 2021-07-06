На Сумщині батько і дядько майже п'ять років ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю, - Офіс генпрокурора

Ювенальними прокурорами Сумської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно батька та дядька 15-річної дівчини за зґвалтування та сексуальне насильство (ч. 3 та ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, з 2016 року батько систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство над своєю донькою, користуючись її безпорадним станом, обумовленим наявністю психічного розладу та вадами розумового розвитку. З 2018 року подібні дії вчиняв з дівчинкою також рідний дядько, який проживав разом із ними.

У березні 2021 року до поліції звернулась місцева жителька. З її слів, на тілі своєї родички вона побачила ушкодження. У ході слідства факти сексуального насильства та ґвалтування підтвердились.

Батько дівчинки також відповідатиме в суді за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 153 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст.152 КК України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 26-річний житель Черкас викрав 20-річну дівчину, вивіз за місто і зґвалтував. ВIДЕО

"Оскільки дівчата чинили опір та могли за себе постояти, наміри чоловіка залишились невиконаними", - зазначили у відомстві.

Нині обвинувачені перебувають під вартою. Досудове слідство здійснювали слідчі Слідчого управління Нацполіції в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.