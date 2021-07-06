На Сумщині батько і дядько майже п'ять років ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю, - Офіс генпрокурора
Ювенальними прокурорами Сумської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно батька та дядька 15-річної дівчини за зґвалтування та сексуальне насильство (ч. 3 та ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, з 2016 року батько систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство над своєю донькою, користуючись її безпорадним станом, обумовленим наявністю психічного розладу та вадами розумового розвитку. З 2018 року подібні дії вчиняв з дівчинкою також рідний дядько, який проживав разом із ними.
У березні 2021 року до поліції звернулась місцева жителька. З її слів, на тілі своєї родички вона побачила ушкодження. У ході слідства факти сексуального насильства та ґвалтування підтвердились.
Батько дівчинки також відповідатиме в суді за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 153 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст.152 КК України).
"Оскільки дівчата чинили опір та могли за себе постояти, наміри чоловіка залишились невиконаними", - зазначили у відомстві.
Нині обвинувачені перебувають під вартою. Досудове слідство здійснювали слідчі Слідчого управління Нацполіції в Сумській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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особенно смешны веруны со своими байками, по которым вычисляем шо планете(и Вселеной?) - менее чем 7000 лет то
но в принципе все четко - были "боги" и сделали там чет. даже вот драконы вроде везде есть. на разных континентах типо сговорились шоле?
а вот то шо есть "судьба" т.н. - это уже покруче тема для размышлений. миллионы историй есть же про это - и не поверю шо все "тролли". то есть видать тут как..... своего рода "аквариум" или шо там, ибо вот так вот.
со своими центральными телами, т.е. пребывают в приливном захвате. если я правильно помню, только у Юпитера есть несинхронизированные спутники, те, которые на дальних орбитах.
Мужчина либо ударился головой, либо один взмах ножницами и .... то шо пишет в статье.)
ибо я х.з. как так сопротивлялись две девочки здоровому быку то? так шо еще х.з. что там было, ибо куча случаев шо типо мол мущинка овладел беспомощной, но ею кто только не "овладевывал", а если не осладел - то догнала плачущего медленно убегающего мущинку и сама им овладела да так шо ни друзьям рассказать - ни заяву написать(мусора от смеха обосрутся - стирай им потом штаны то....)
а это этот, во, это же сотона все - все плохое - это ведь он, вот так вот... бл.., поверили? ...
видел как джаз играют и поют. боги.
в наших селах есть челы тупее чем в африке, где по французки говорят.