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Новини
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На Сумщині батько і дядько майже п'ять років ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю, - Офіс генпрокурора

На Сумщині батько і дядько майже п'ять років ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю, - Офіс генпрокурора

Ювенальними прокурорами Сумської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно батька та дядька 15-річної дівчини за зґвалтування та сексуальне насильство (ч. 3 та ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, з 2016 року батько систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство над своєю донькою, користуючись її безпорадним станом, обумовленим наявністю психічного розладу та вадами розумового розвитку. З 2018 року подібні дії вчиняв з дівчинкою також рідний дядько, який проживав разом із ними.

У березні 2021 року до поліції звернулась місцева жителька. З її слів, на тілі своєї родички вона побачила ушкодження. У ході слідства факти сексуального насильства та ґвалтування підтвердились.

Батько дівчинки також відповідатиме в суді за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 153 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст.152 КК України).

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"Оскільки дівчата чинили опір та могли за себе постояти, наміри чоловіка залишились невиконаними", - зазначили у відомстві.

Нині обвинувачені перебувають під вартою. Досудове слідство здійснювали слідчі Слідчого управління Нацполіції в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор: 

діти (5087) зґвалтування (386) Сумська область (3711) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+11
Это....кастрировать ублюдков!
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06.07.2021 15:15
+7
Таких треба примусово каструвати.
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06.07.2021 15:28
+5
Бога нет
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06.07.2021 15:14
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06.07.2021 15:12 Відповісти
Бога нет
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06.07.2021 15:14 Відповісти
см. что чел выложил(верун, может просто нажрался, но ведь походу правда то)
https://site.ua/markgordienko1968/36731-vsya-istoriya--loj/
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06.07.2021 15:23 Відповісти
ну такое , с Луной интересная штука. Наскальных рисунках до всемирного потопа нигде нет луны , разные звезды есть и созвездия ,а луны нет. В общем ,возможно ,луна - это искусственный спутник ,кроме того, луна вращается так,что мы видим только ее одну сторону ,а в природе такое ох как маловероятно
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06.07.2021 15:44 Відповісти
до всемирного потопа никто не носил шапочек из фольги
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06.07.2021 15:58 Відповісти
так и я тоже думаю шо неспроста еще и египтяне, пишут, луны не видели то.
особенно смешны веруны со своими байками, по которым вычисляем шо планете(и Вселеной?) - менее чем 7000 лет то
но в принципе все четко - были "боги" и сделали там чет. даже вот драконы вроде везде есть. на разных континентах типо сговорились шоле?
а вот то шо есть "судьба" т.н. - это уже покруче тема для размышлений. миллионы историй есть же про это - и не поверю шо все "тролли". то есть видать тут как..... своего рода "аквариум" или шо там, ибо вот так вот.
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06.07.2021 16:02 Відповісти
что ты несешь? какое мало? это называется синхронное вращение или приливной захват. в Солнечной системе практически все спутники синхронизированы
со своими центральными телами, т.е. пребывают в приливном захвате. если я правильно помню, только у Юпитера есть несинхронизированные спутники, те, которые на дальних орбитах.
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06.07.2021 16:13 Відповісти
Это....кастрировать ублюдков!
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06.07.2021 15:15 Відповісти
твари
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06.07.2021 15:19 Відповісти
"Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными", - отметили в ведомстве. Источник: https://censor.net/ru/n3275417\\\\\\\

Мужчина либо ударился головой, либо один взмах ножницами и .... то шо пишет в статье.)
ибо я х.з. как так сопротивлялись две девочки здоровому быку то? так шо еще х.з. что там было, ибо куча случаев шо типо мол мущинка овладел беспомощной, но ею кто только не "овладевывал", а если не осладел - то догнала плачущего медленно убегающего мущинку и сама им овладела да так шо ни друзьям рассказать - ни заяву написать(мусора от смеха обосрутся - стирай им потом штаны то....)
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06.07.2021 15:21 Відповісти
ЗЕбилы
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06.07.2021 15:22 Відповісти
расскажите мне чтонибудь о боженьке...два вопроса -этот небесный п@@@рас сдох или его не было никогда?
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06.07.2021 15:23 Відповісти
эээ, я вашему коллеге ответил выше. а то шо вы сказали, так это еще мало)) сделай блин по своей подобе их а они опять за х. да за ж. .. ну шо за "дети" то .... ой
а это этот, во, это же сотона все - все плохое - это ведь он, вот так вот... бл.., поверили? ...
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06.07.2021 15:25 Відповісти
В тюрячці таких "*******".
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06.07.2021 15:24 Відповісти
Какая то ужасная фантастика
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06.07.2021 15:25 Відповісти
Таких треба примусово каструвати.
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06.07.2021 15:28 Відповісти
Глава Минздрава Пензенской области вышел из тюрьмы за изнасилование досрочнно...27 летняя девушка получила пол-лимона ********* компенсации и чувака выпустили по УДО...
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06.07.2021 15:29 Відповісти
областное министерство? ну-ну
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06.07.2021 16:00 Відповісти
может когда-то до депутатов дорастут, как коля-котлета
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06.07.2021 15:36 Відповісти
Просто мрак... Я бы обоих без суда и следствия к стенке поставил. Мрази...
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06.07.2021 16:03 Відповісти
Кастрація без наркозу і заставити жерти відрубане
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06.07.2021 16:07 Відповісти
"атеццць" й "дятя" -- так вернійше . Якось рука не повертається писати якісь інші слова й терміни !
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06.07.2021 16:10 Відповісти
Зараз каструють "небольно".
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06.07.2021 16:21 Відповісти
ЖИВОТНЫЕ
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06.07.2021 16:43 Відповісти
Ось вам зразок справжньої африканської культури в Україні. Переконаний що IQ у них такий самий як у негрів в дрімучих нетрях Африки і гетто Америки (=75).
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06.07.2021 20:27 Відповісти
не гони на негров.
видел как джаз играют и поют. боги.
в наших селах есть челы тупее чем в африке, где по французки говорят.
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07.07.2021 03:58 Відповісти
Ну то молись на них ("black lives meters"), слухай як вони співають, годуй їх утримуй і сам здохнеш з голоду...
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07.07.2021 14:23 Відповісти
Каструвати виродків фізично.
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06.07.2021 20:50 Відповісти
 
 