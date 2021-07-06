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Угорщина підтримує інтеграцію України в ЄС, але тільки після Західних Балкан, - посол Ійдярто

Угорщина підтримує інтеграцію України в ЄС, але тільки після Західних Балкан, - посол Ійдярто

Угорщина не проти майбутньої європейської інтеграції України, але після завершення процесу євроінтеграції Західних Балкан, яка відповідає її інтересам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Я розумію амбіції і бажання українського керівництва і українського суспільства, що ми (Європейський Союз - ред.) маємо прискорити процес євроінтеграції (України), але ми не повинні забувати, що є балканські країни, які вже "стоять у черзі", і процес інтеграції там ще не закінчений. Тому це має бути пріоритетом. Ми це дуже підтримуємо, це в інтересах Угорщини - підтримувати інтеграцію Західних Балкан", - сказав Ійдярто.

За його словами, слід також брати до уваги, що суспільства старих країн-членів ЄС з дедалі меншим ентузіазмом ставляться до подальшого розширення ЄС, і слід говорити відкрито про існування в Євросоюзі "інтеграційної втоми" .

На думку угорського дипломата, необхідно знайти певний баланс між інтеграцією нових можливих кандидатів у члени ЄС, щодо яких є "бажання, готовність та енергія все це рухати" і потенціалом абсорбації в ЄС.

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"Іноді це може викликати певні негативні почуття. Це не Угорщина, не Чеська Республіка, не Польща, які за інтеграцію, але ми маємо враховувати почуття та емоції так званої Старої Європи, тому що ЄС постійно змінюється, там весь час виникають нові питання, в тому числі конкурентоспроможності, і я просто показав декілька важливих тем, які ми маємо враховувати", - резюмував посол Угорщини.

Автор: 

Балкани (44) Угорщина (2288) євроінтеграція (502) Ійдярто Іштван (21)


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Топ коментарі
+10
Короче, интегрируемся с Балтией-Польшей-Турцией, а Европу пусть негры доедают.
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06.07.2021 15:44
+6
турция на ес болт уже давно положила...
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06.07.2021 15:45
+5
перевожу,...пошли вы на...й
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06.07.2021 15:45
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Короче, интегрируемся с Балтией-Польшей-Турцией, а Европу пусть негры доедают.
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06.07.2021 15:44 Відповісти
турция на ес болт уже давно положила...
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06.07.2021 15:45 Відповісти
Как и Грейт Бритн.
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06.07.2021 15:53 Відповісти
Идиярто.
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06.07.2021 16:42 Відповісти
перевожу,...пошли вы на...й
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06.07.2021 15:45 Відповісти
Принаймні чесно. Тобто коли-небудь.
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06.07.2021 15:46 Відповісти
А почему не после росии???
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06.07.2021 15:47 Відповісти
зачем мы им в ЕС? Они и так нас распотрошат!
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06.07.2021 16:06 Відповісти
То ти путлєри спитай, чи варто було заради цього захоплювати українські території, а люди на Майдані боролися за права і свободи, і найголовніше за право вибору, за можливість самим вирішувати свою долю
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06.07.2021 17:24 Відповісти
Маленькая Венгрия иногда своей проблематичностью Беларусь напоминает. То ли синдром маленького человечка, своей агрессивностью пытающегося обратить на себя внимание и защититься от окружения, то ли исторические дебри фантомными болями играют в одном месте, то ли денежек кто-то посулил за вечный деструктив, то ли внутриполитическая повестка решается исключительно за счёт "победоносной" внешней политики или всё вместе?..
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06.07.2021 15:49 Відповісти
Імперський синдром Австро-Угорщини. Пересралися З УСІМА сусідами. Крутити руки членам ЄС не в змозі, а Україні - легко. То рішення у НАТО заблокують, то у ЄС.
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06.07.2021 16:01 Відповісти
Хоть венгры против лгбдятины подали протест!
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06.07.2021 16:07 Відповісти
ну так и от самой Зели приняли - потерпевший от .... ггггг, испугался до потери свежести памперса шо ему видите ли "угрожали". "мужыг" чо
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06.07.2021 15:52 Відповісти
Знайте своё место . Украина уже многое потеряла . А ради Венгрии ? Тупо .
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06.07.2021 15:55 Відповісти
Венгрия - ступор интеграции Украины в ЕС ? Может пусть они идут в зад ?
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06.07.2021 15:58 Відповісти
С зеленой командой в ЕС тут бьі до Белоруси не скатится
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06.07.2021 15:59 Відповісти
ЕС сам по себе ступор, с двуличной политикой.
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06.07.2021 18:09 Відповісти
Да больно хочется в ваш ЕС после разгула лгбдятины! У нас и так кінець, здається зуб ожіння!
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06.07.2021 16:09 Відповісти
Западные Балканы принимают уже 30 лет ...
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06.07.2021 16:12 Відповісти
Ййобики рулять.
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06.07.2021 16:15 Відповісти
А кто это - " западные Балканы" прорашистская до корней волос Сербия, Босния и Герцеговина разбитая той же Сербией на три анклава враждебных друг другу, непризнанное еще до конца Коссово, Сев. Мекедония меняющая свое название на угоду соседям ( не определившиеся до сих пор кто они - болгары, греки, сербы или албанцы), Албания ( со своими тараканами по самое не могу) или Черногория только что выскочившая из цепких рук "старшего брата" и до конца не определившаяся кто друг, а кто враг. Пока вот такие вот Зап. Балканы определятся и с ними определится ЕС.. то Украине придется ждать второго пришествия, не раньше.
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06.07.2021 16:19 Відповісти
Угорщина підтримує інтеграцію України в ЄС, але тільки після Західних Балкан, - посол Ійдярто - Цензор.НЕТ 4329
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06.07.2021 16:30 Відповісти
нам потрібне НАТО, єс то фуфло. Брити підтвердять.
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06.07.2021 16:33 Відповісти
Мад'яри самі цілком можливо вилетять із ганьбою з ЄС: після відмови змінити своє дискримінаційне законодавство на вимогу інших країн - членів ЄС їх може чекати санкційна процедура -аж до виключення зі складу членів євросоюзу. Тож не будемо зважати на їх торохтіння, тим паче що ми й самі реально не готові зараз до вступу в об'єднання, доки в нас в країні панує балаган і цирк на дроті.
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06.07.2021 16:42 Відповісти
Да кто вы такие, *******, чтобы условия ставить!
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06.07.2021 18:29 Відповісти
 
 