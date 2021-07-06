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Зневажлива відповідь Зеленського на петицію про звільнення Татарова - те саме "Я вам нічєво нє должен", але трішечки іншими словами, - журналіст Мокрик

Зневажлива відповідь Зеленського на петицію про звільнення Татарова - те саме

Президент України Володимир Зеленський зневажливо відповів на петицію про звільнення заступника голови ОП Олега Татарова.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що Зеленський відмовиться звільняти Татарова у відповідь на електронну петицію, - не сюрприз. Сюрприз - те, наскільки зневажливо він на цю петицію відповів. Все, що написано по суті, уся відповідь - в одному реченні: "Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством". Типу: а нашо це ви мене петицією намагаєтеся змусити зробити те, чого я не зобов'язаний робити? Це - оте саме легендарне "Я вам нічєво нє должен", тільки трішечки іншими словами.

"Наступний логічний крок: скасувати інструмент петицій взагалі. Бо це ж кожна петиція - спроба спонукати президента зробити щось, чого він просто так робити не зобов'язаний!  Народовладдя, казав він. Народ має ухвалювати рішення, казав він. А коли зібрали 25 тис. підписів за звільнення Татарова, він додав: "Я вам нічєво нє должен".

Також читайте: Зеленський відмовився звільняти Татарова, - Шабунін

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) звільнення (2676) петиція (320) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+38
есть ощущение, что он закончит как чаушеску...
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06.07.2021 15:50
+34
Ответ был прост.
Да пошли вы на..😀или в..
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06.07.2021 15:48
+30
Вот вам и ответ о референдуме - зебилы
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06.07.2021 15:52
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Зневажлива відповідь Зеленського на петицію про звільнення Татарова - те саме "Я вам нічєво нє должен", але трішечки іншими словами, - журналіст Мокрик - Цензор.НЕТ 1785
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06.07.2021 17:29 Відповісти
Зневажлива відповідь Зеленського на петицію про звільнення Татарова - те саме "Я вам нічєво нє должен", але трішечки іншими словами, - журналіст Мокрик - Цензор.НЕТ 4667
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06.07.2021 18:00 Відповісти
Кадирову потрібно було адресувати петицію, той би заставив хоч вибачення попросити.
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06.07.2021 18:39 Відповісти
НЕ інакше, - у Татарова є компра на Зелю . По другому не виходить
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06.07.2021 19:56 Відповісти
Походу Зеля такой же тормоз,як и Янукодло
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06.07.2021 19:56 Відповісти
Не, он не тормоз. Тормоз - это народ, который они грабят.
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06.07.2021 23:08 Відповісти
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