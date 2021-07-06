Зневажлива відповідь Зеленського на петицію про звільнення Татарова - те саме "Я вам нічєво нє должен", але трішечки іншими словами, - журналіст Мокрик

Президент України Володимир Зеленський зневажливо відповів на петицію про звільнення заступника голови ОП Олега Татарова.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що Зеленський відмовиться звільняти Татарова у відповідь на електронну петицію, - не сюрприз. Сюрприз - те, наскільки зневажливо він на цю петицію відповів. Все, що написано по суті, уся відповідь - в одному реченні: "Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством". Типу: а нашо це ви мене петицією намагаєтеся змусити зробити те, чого я не зобов'язаний робити? Це - оте саме легендарне "Я вам нічєво нє должен", тільки трішечки іншими словами.

"Наступний логічний крок: скасувати інструмент петицій взагалі. Бо це ж кожна петиція - спроба спонукати президента зробити щось, чого він просто так робити не зобов'язаний! Народовладдя, казав він. Народ має ухвалювати рішення, казав він. А коли зібрали 25 тис. підписів за звільнення Татарова, він додав: "Я вам нічєво нє должен".

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