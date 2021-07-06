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Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - "ЄС"

Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, -

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сьогодні в Донецькій області особисто передав військовим партію обладнання майже на мільйон гривень. Комплект відеоспостереження куплений спільно волонтерами та Фондом Порошенка. Крім оптичної розвідки, в 10 ОГШБр привезли 5 потужних генераторів і 2,5 кілометра тіньової сітки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".

"До нашої співпраці з 10-ю бригадою долучились 3 124 особи. Хтось перерахував 5 гривень, хтось – 5 тисяч, хтось 10 тисяч. Дуже важливо, щоб ви на власні очі побачили, що в повному обсязі генератори, комплекси спостереження, сітки – тільки сьогоднішньою партією майже на мільйон гривень все приїжджає і передається нашим воїнам. В надійні руки. Тут абсолютний порядок, воно ставиться на облік, і навіть під час ротації бригади це залишається тим, хто прийде на ротацію", - зазначив Порошенко .

"Це призводить в першу чергу до скорочення втрат в особовому складі бригади. Це – головне. І це – завдяки вам, тим, хто не залишився байдужим. Тим, хто долучився до цієї ініціативи. Тим, хто допомагає нашій армії. Велике вам спасибі", - подякував п'ятий президент всім волонтерам, які приєдналися до кампаній зі збору коштів.

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Порошенко також подякував компанії "Розетка" і її засновнику Владиславу Чечоткіну за генератори для військових. "З 2014 року він працює і віддає все, що може, на волонтерський рух. І на сьогоднішній день він нам із величезною знижкою продав 5 генераторів. А генератори – це все на фронті, починаючи від зарядки і забезпечення камер, комп’ютерів, телефонів, і закінчуючи забезпеченням життєдіяльності", – наголошує Порошенко.

"Хочу подякувати вам за цю допомогу. Це дійсно потрібно і для управління військами, і для життєдіяльності", – говорить командир бригади, полковник В’ячеслав Котлик.

"Мені було приємно чути, що система працює ефективно, що це рятує життя наших воїнів. Це значно збільшує ефективність спостереження, а відповідно вогню у відповідь. Вже ці нелюди, російські окупанти бояться виповзати. І ми сподіваємось, що це призведе до скорочення втрат на фронті, бо ми бачимо, що Україна платить високу ціну. Вчора загинув наш герой у 93-й бригаді, вдома залишилося четверо дітей", - нагадав Порошенко.

"Ми повинні нарощувати потужність нашої армії, бойові спроможності. Ми зараз ставимо питання про нарощування чисельності, про збільшення грошового забезпечення, про покращення системи забезпечення. Нарешті щоб було затверджене Державне оборонне замовлення, щоб новітнє озброєння, яке розроблялось в попередні часи, точно надійшло в армію", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

Традиційно команда Порошенка привезла бійцям смаколики – цього разу черешню. "Це мелітопольська, таку в Києві не знайдеш. В Мелітополі сказали – тільки нашим воїнам", – говорить п’ятий президент.

Порошенко подякував військовим за захист суверенітету і територіальної цілісності України. "Україна і її безпека знаходяться в надійних руках", – сказав п’ятий Президент.

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Як відомо, 27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді один з комплектів відеоспостереження.

Наступні комплекти оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр були придбані протягом червня. Як розповів Порошенко, активісти ГО "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й купили вкрай важливе обладнання для українських військових.

Надалі активісти планують оснастити відеорозвідкою 72-у бригаду імені Чорних Запорожців.

Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - ЄС 01
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - ЄС 02
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - ЄС 03
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - ЄС 04
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - ЄС 05
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - ЄС 06

Автор: 

Порошенко Петро (15180) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Топ коментарі
+53
А Вовчик даже пианину не привезёт. Жмот.
Впрочем, сейчас парашники и подпарашники с ЗеДятлами начнут визжать о шоколадном пиаре, хотя на фото черешня.
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06.07.2021 16:00
+41
Дякую сьомому президенту України
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06.07.2021 16:00
+38
Порошенко привез для воинов 10-й ОГШБ оборудования почти на миллион грн, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 8344
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06.07.2021 16:00
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Теперь надо Веселый Кут (Бессарабия) обратно в Париж переименовать...у кацапской ваты, которую пригнали из Коломны (десантная арта) и рязани (училище вдв) разорвет пердаки в хлам...
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06.07.2021 16:57 Відповісти
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7396
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06.07.2021 17:05 Відповісти
Істерикою ботів з ботоферми Подоляка ;ЗЕ!диджитал; задоволений.

Так тримати, Порох!
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06.07.2021 16:45 Відповісти
Коли планує забирати?
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06.07.2021 16:48 Відповісти
Бывшие они всегда щедрые...
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06.07.2021 16:49 Відповісти
кто из бывших расщедрился?
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06.07.2021 16:50 Відповісти
А скільки мільйонів в одному мільярді?
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06.07.2021 16:49 Відповісти
смотря с какой стороны считать
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1741
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06.07.2021 17:13 Відповісти
Хорошо что есть!
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06.07.2021 16:49 Відповісти
в наркомана де не поглянь бардак.
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06.07.2021 17:06 Відповісти
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1175
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06.07.2021 17:09 Відповісти
Тебя мама мимо коляски клала или уже такой уродился?вопрос риторический ...в общем,шутить это не твое,зебил)
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06.07.2021 17:15 Відповісти
а как зеля плясал для правительства януковича-азарова и клялся им в любви)))
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06.07.2021 18:37 Відповісти
Я вот сладкое не люблю и не ем вообще.Но приезжая к свекрам всегда привожу им рошенки всякие.... и балдею с одной стороны что я как-то помогаю пацанам на фронте а с другой что эти старые галоши (любители медведчука прям усераются как любят ссср) с удовольствием хряпают петин тортик
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06.07.2021 17:11 Відповісти
я точно так же делаю
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06.07.2021 17:19 Відповісти
Порошенко нужно избирать следующим президентом Украины, тогда мы будем иметь шанс выбраться из всего этого болота.
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06.07.2021 17:19 Відповісти
окстись! опять олигарха? ты заколебал! его второй раз почему не выбрали, напомнить? он один из основных коррупционеров и никак не боролся с коррупцией! а просчеты на фронте с окружениями - это тоже его "заслуга"
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06.07.2021 20:00 Відповісти
рюзьге, понимаю что тебя припекает от нашего гетьмана, но надо Федя, надо.
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06.07.2021 20:11 Відповісти
ПОРОХ не підведе
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06.07.2021 18:01 Відповісти
Поступок хороший,но президентом тебе уже не быть.
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06.07.2021 18:05 Відповісти
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7558
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06.07.2021 18:12 Відповісти
Там помилка в зарплаті. Має бути около 27 тисяч. Тому що стільки отримують із усіма доплатами ті хто на передку. А раніше такі норми навіть передбачені не були тобто всім 2 тисячі.
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06.07.2021 19:40 Відповісти
2019 я солдат в 10 ОГШБ отримував зарплату 13250гр і премію за 0 12000гр
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06.07.2021 23:51 Відповісти
Да уж.Петя после проигрыша,стал лучше определённо.Если только это опять не блеф,щоб получить выхлоп намного больше,чем оборудование на лям
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06.07.2021 20:03 Відповісти
До сих пор не понимаю как можно было проголосовать против Порошенко на последних выборах .
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06.07.2021 21:08 Відповісти
Навіть на расєї в ступорі, чому не проголосували за Порошенка, кажуть "... он же вам армію сделал..."
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07.07.2021 00:02 Відповісти
Приятно смотреть на настоящего Президента!
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06.07.2021 21:38 Відповісти
якщо порівняти фото на передовій Порошенко і зелене чмо, то різниця дуже велика. 73% кажуть -какая разница.
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06.07.2021 22:04 Відповісти
Порох і зараз мій президент! Крапка
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06.07.2021 22:48 Відповісти
Тут встречаются в ленте вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ. Кто в теме, те знают, как тяжело летать в районе ДАПа. И есть не много пилотов которые могут там "исполнить" красиво. Посредине вылета, из-за приезда Зеленского, РЭБ положил все. Вообще все. Была потеряна связь со всем что находилось в воздухе. Коптер по компасу на минимальных оборотах и низкой высоте пытался вернуться домой. Был сбит.
А еще за день до приезда Зеленского был Хомчак. Все блокпосты нацгвардии позавчера начали красить красиво и на два поставили красивых девушек в новой форме и амуниции на постах. В Карловке и Селидово. Зеленский уехал и девушек убрали.
Такая вот помощь фронту, зеленая.
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07.07.2021 00:41 Відповісти
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07.07.2021 05:19 Відповісти
тут и обсуждать нечего,зёлёная скотина
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07.07.2021 08:45 Відповісти
Грехи замаливает. Ну хоть-так служивым перепадет.
Правда некоторым, девки на каблах в строю - "зрада" вселенского масштаба, а вот парад во время Иловайского котла как-то не вспоминают.
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07.07.2021 15:25 Відповісти
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