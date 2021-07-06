Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - "ЄС"

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сьогодні в Донецькій області особисто передав військовим партію обладнання майже на мільйон гривень. Комплект відеоспостереження куплений спільно волонтерами та Фондом Порошенка. Крім оптичної розвідки, в 10 ОГШБр привезли 5 потужних генераторів і 2,5 кілометра тіньової сітки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".

"До нашої співпраці з 10-ю бригадою долучились 3 124 особи. Хтось перерахував 5 гривень, хтось – 5 тисяч, хтось 10 тисяч. Дуже важливо, щоб ви на власні очі побачили, що в повному обсязі генератори, комплекси спостереження, сітки – тільки сьогоднішньою партією майже на мільйон гривень все приїжджає і передається нашим воїнам. В надійні руки. Тут абсолютний порядок, воно ставиться на облік, і навіть під час ротації бригади це залишається тим, хто прийде на ротацію", - зазначив Порошенко .

"Це призводить в першу чергу до скорочення втрат в особовому складі бригади. Це – головне. І це – завдяки вам, тим, хто не залишився байдужим. Тим, хто долучився до цієї ініціативи. Тим, хто допомагає нашій армії. Велике вам спасибі", - подякував п'ятий президент всім волонтерам, які приєдналися до кампаній зі збору коштів.

Також дивіться: Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптерів для українських воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Порошенко також подякував компанії "Розетка" і її засновнику Владиславу Чечоткіну за генератори для військових. "З 2014 року він працює і віддає все, що може, на волонтерський рух. І на сьогоднішній день він нам із величезною знижкою продав 5 генераторів. А генератори – це все на фронті, починаючи від зарядки і забезпечення камер, комп’ютерів, телефонів, і закінчуючи забезпеченням життєдіяльності", – наголошує Порошенко.

"Хочу подякувати вам за цю допомогу. Це дійсно потрібно і для управління військами, і для життєдіяльності", – говорить командир бригади, полковник В’ячеслав Котлик.

"Мені було приємно чути, що система працює ефективно, що це рятує життя наших воїнів. Це значно збільшує ефективність спостереження, а відповідно вогню у відповідь. Вже ці нелюди, російські окупанти бояться виповзати. І ми сподіваємось, що це призведе до скорочення втрат на фронті, бо ми бачимо, що Україна платить високу ціну. Вчора загинув наш герой у 93-й бригаді, вдома залишилося четверо дітей", - нагадав Порошенко.

"Ми повинні нарощувати потужність нашої армії, бойові спроможності. Ми зараз ставимо питання про нарощування чисельності, про збільшення грошового забезпечення, про покращення системи забезпечення. Нарешті щоб було затверджене Державне оборонне замовлення, щоб новітнє озброєння, яке розроблялось в попередні часи, точно надійшло в армію", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

Традиційно команда Порошенка привезла бійцям смаколики – цього разу черешню. "Це мелітопольська, таку в Києві не знайдеш. В Мелітополі сказали – тільки нашим воїнам", – говорить п’ятий президент.

Порошенко подякував військовим за захист суверенітету і територіальної цілісності України. "Україна і її безпека знаходяться в надійних руках", – сказав п’ятий Президент.

Також дивіться: Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням. ФОТО

Як відомо, 27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді один з комплектів відеоспостереження.

Наступні комплекти оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр були придбані протягом червня. Як розповів Порошенко, активісти ГО "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й купили вкрай важливе обладнання для українських військових.

Надалі активісти планують оснастити відеорозвідкою 72-у бригаду імені Чорних Запорожців.











