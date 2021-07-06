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Новини Окупація Криму
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Прокуратура АРК повідомила про підозру учасникам "самооборони Криму" Зозулі та Зайчинському

Прокуратура АРК повідомила про підозру учасникам

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам "самооборони Криму" через затримання активістів під стінами кримського парламенту під час мітингу 26 лютого 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури АРК.

Підозру висунуто за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані, починаючи з 2014 року, були учасниками незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Спільно з іншими "самооборонівцями" підозрювані брали участь у затриманні українських активістів під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року. Також здійснювали патрулювання вулиць м. Сімферополя та проводили незаконні перевірки документів й особисті обшуки громадян України, погрожуючи застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї", - сказано в інформації прокуратури.

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Імена та прізвища підозрюваних не вказані, їхні коментарі відсутні. Але, як повідомив Крим.Реалії співробітник одного з українських силових відомств, який не уповноважений офіційно коментувати розслідування цього провадження, йдеться про Сергія Зозулю та Володимира Зайчинського.

Згідно з інформацією, відомство ідентифікувало майже 1400 учасників незаконних збройних формувань "Самооборона Криму" і "Самооборона Севастополя", які, як вказують у прокуратурі, "активно сприяли окупації півострова Крим". Нині 257 "самооборонівцям" повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених статтями 110, 111, 260 Кримінального кодексу України.

26 лютого 2014 року біля стін кримського парламенту у Сімферополі відбувся масштабний мітинг, в якому брали участь проросійські та проукраїнські активісти. Останні вимагали не допустити розгляду питання про призначення референдуму щодо статусу Криму, запланованого того дня на парламентській сесії.

"Самооборона" Криму з'явилася напередодні анексії півострова і допомагала російській анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

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Правозахисники неодноразово заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більша частина з яких досі в Криму не розкрита.

Автор: 

Крим (14174) прокуратура (3685) самооборона (25)


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Будем надеяться, что прокуратура вскоре наберется смелости и сообщит о подозрении, тем кто призывал не защищать украинский Крым, кто заявил, что ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш… Помните, да?
И корабль не должен отвалиться от стенки причала, и самолет не должен оторваться от взлетки. Хотя не "инциндент" это был, это был акт вооруженной агрессии РФ против Украины.
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06.07.2021 16:28 Відповісти
Я не понял, этим самооборонцам которым объявлено подозрение арестованы в Украине, или они находятся в Крыму, или еще лучше в России, если там так они хотели "пелевать" на это подозрение и нехер позориться.
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06.07.2021 16:29 Відповісти
посмотрите на новостные фото тех дней , кто "защищал" ВР Крыма и вы узнаете много интересных лиц там присутствующих и активно участвующих, в том числе и чиновников всяких рангов, завербованных раннее ФСБ, тех, кто занимал высокие государственные должности и был при рангах, тех кто тихо воровал и разваливал Украину, сейчас они как ни в чём ни бывало снова поустраивались на тёплые места, органы их даже хорошо знают, но никто их не ищет, потому что для этого работать надо.
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06.07.2021 16:47 Відповісти
Пид%р%са / свино-собаку из статьи => зозулю сергея сергеевича, козломордые кинули на жильё, и он решил исакть помощи у *****. https://youtu.be/P44XLIFWADQ?t=623

Прокуратура АРК повідомила про підозру учасникам "самооборони Криму" Зозулі та Зайчинському - Цензор.НЕТ 7632
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06.07.2021 20:18 Відповісти
 
 