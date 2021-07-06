Консультації політичної робочої групи ТКГ знову не відбулося через присутність терористки Пирогової, - Гармаш

Консультації в політичній робочій групі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу, заплановані на 6 липня, знову не відбулося через присутність засудженої в Україні за тероризм "представниці" ОРДЛО Майї Пирогової.

Про це представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в політичній робочій групі ТКГ відбувся, так би мовити, дебют нового модератора від ОБСЄ Сільвії Берману. Було підленько з боку представника Росії Дмитрієвського, користуючись недосвідченістю людини, спровокувати її на оголошення неформальної консультації - формальним засіданням. Ми попереджали, що в офіційних засіданнях, українська сторона може бути представлена ​​тільки в повному складі, з представниками ОРДЛО від України. Раз засідання оголошено офіційним - ми з Казанським сіли за стіл переговорів. Після недовгого замішання, в Донецьку все-таки вирішили зірвати діалог, який почався, і витягли, так би мовити, в студію Майю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність. Ми, як і попереджали, в такому випадку були змушені вийти з віртуальної "кімнати переговорів". Згодом вийшли і всі інші. Пані Берману опинилася в незручній ситуації: одна, на тлі самовара ... Фактично, Дмитрієвський підставив її своєю провокацією. Але це хороша наука, нехай згадує, як працювати з росіянами (була послом Франції в Москві)", - зазначив Гармаш.

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За його словами, ніяких змін в Мінському процесі, сьогоднішня зустріч з новим модератором від ОБСЄ не віщує.

"Ми віртуально познайомилися. В особистому спілкуванні вона дуже приємна жінка. Але на загальній неформальній сесії новий модератор заявила про збереження старих "практик", якими попередній модератор, власне, і завів роботу підгрупи в глухий кут. А саме:"не цікавитися статусом учасників робочої групи". Тобто, не питати, хто вони і кого і з членів ТКГ представляють. Хоча в Комплексі заходів прямо записано, що робочі групи "відображають склад ТКГ", а на сьогоднішній день "люди з Донецька і Луганська" офіційно не представляють нікого з членів ТКГ ... Представник ОРДО від Росії Михайлова аж засвітилася: "Дуже радісно, ​​що Ви дотримуєтеся цього ж шляху"", - написав Гармаш.

Він зазначив, що "цей шлях" означає, що в процесі так і не з'явиться інша сторона конфлікту. "Росія буде заявляти, що вона посередник, а її маріонетки з Луганська і Донецька будуть продовжувати самопроголошувати себе "сторонами конфлікту", не маючи при цьому ніякої суб'єктності. Ну а якщо немає другої сторони, то і конструктивний діалог неможливий ... Шкода, якщо зміна модераторів перетвориться на упущений шанс почати реальний діалог про політичне врегулювання. Завтра ТКГ. Очікується оголошення ще однієї кадрової ротації, більш високого рівня", - резюмував Гармаш.

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