Невідомий повідомив про замінування будівлі Київради, вимагає пів біткоїна викупу, - заступник голови КМДА Бондаренко

Співробітників Київської міської ради евакуюють з будівлі у зв`язку із повідомленням про її замінування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко.

"Надійшло чергове повідомлення про замінування будівлі Київської міської ради. Тепер з вимогою викупу в 0,5 біткоїна. Прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників і цивільних осіб. Упевнений, що ця історія знову вигадана", - сказано в повідомленні.

Також Бондаренко опублікував скріншот листа "мінера".