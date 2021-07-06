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Новини
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Невідомий повідомив про замінування будівлі Київради, вимагає пів біткоїна викупу, - заступник голови КМДА Бондаренко

Невідомий повідомив про замінування будівлі Київради, вимагає пів біткоїна викупу, - заступник голови КМДА Бондаренко

Співробітників Київської міської ради евакуюють з будівлі у зв`язку із повідомленням про її замінування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко.

"Надійшло чергове повідомлення про замінування будівлі Київської міської ради. Тепер з вимогою викупу в 0,5 біткоїна. Прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників і цивільних осіб. Упевнений, що ця історія знову вигадана", - сказано в повідомленні.

Також Бондаренко опублікував скріншот листа "мінера".

Невідомий повідомив про замінування будівлі Київради, вимагає пів біткоїна викупу, - заступник голови КМДА Бондаренко 01

Автор: 

КМДА (2372) Київрада (795) мінування (1218) Бондаренко Володимир Київрада (25)


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Топ коментарі
+1
Типичный избиратель зелёной мрази
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06.07.2021 16:33
+1
Богдан, да выходи уже, зесултан простил тебя. Отдаст тебя дерьмаку любимой женой.
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06.07.2021 16:33
+1
Та да...тупее зебилов найти кого то не возможно..
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06.07.2021 16:36
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Поц, требуй 0,51 биткоина.
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06.07.2021 16:30 Відповісти
битой по голове он требует....
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06.07.2021 16:31 Відповісти
в черном цилиндре в наряде старинном....

ну как то так видать и надумал минировать)
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06.07.2021 16:43 Відповісти
Типичный избиратель зелёной мрази
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06.07.2021 16:33 Відповісти
Та да...тупее зебилов найти кого то не возможно..
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06.07.2021 16:36 Відповісти
Богдан, да выходи уже, зесултан простил тебя. Отдаст тебя дерьмаку любимой женой.
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06.07.2021 16:33 Відповісти
МатематиГ какой то..😀..
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06.07.2021 16:35 Відповісти
А как поймают , сперва на кол , а уж опосля....
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06.07.2021 16:36 Відповісти
это Андрей Бухгалтер! я знаю этого дурачка у него с кукухой не в порядке
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06.07.2021 16:40 Відповісти
Приходит СБУ:
- ыыыы, не надо вязать меня, я пошутил.
- та кому ты нужен, вот, твой доктор передал галоперидола.
- сппппасссибббб****
- ну уж нет - глотай(и 5 пачек лекарства отправляются в глотку "миноносца")
...
.....

Минировавший здание по ошибке отравился лекарствами, приносим соболезнование всем кто выродил этого черта "шутника" - говорится в сообщении Ивана Баканова.
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06.07.2021 16:40 Відповісти
Кстати, просто тупо кто-то может прикольнулся - и к мужичку придут.
такой прикол - любой из нас сделает за 10 минут - написать - ой, я вася Пердищенков, наложил мину - кто встанет - лох, а вот где мина - отсыпь рублей на номер 43-863-604, ой блин, свой номер дал, аааа
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06.07.2021 16:45 Відповісти
Якби полбіткоіна викупа означало получити бітою по кумполу,то ніхто би ці біткоїни не просив...
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06.07.2021 17:08 Відповісти
Это наверное внук Шурик из "12 ти стульев" требует выкуп. Его деду для полного счастья нужно было 6400 рублей.
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06.07.2021 18:03 Відповісти
...і два руських раба
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06.07.2021 19:07 Відповісти
...на пол-шишки его
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06.07.2021 23:11 Відповісти
 
 