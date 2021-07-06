Невідомий повідомив про замінування будівлі Київради, вимагає пів біткоїна викупу, - заступник голови КМДА Бондаренко
Співробітників Київської міської ради евакуюють з будівлі у зв`язку із повідомленням про її замінування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко.
"Надійшло чергове повідомлення про замінування будівлі Київської міської ради. Тепер з вимогою викупу в 0,5 біткоїна. Прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників і цивільних осіб. Упевнений, що ця історія знову вигадана", - сказано в повідомленні.
Також Бондаренко опублікував скріншот листа "мінера".
Топ коментарі
+1 Михаил Пивоваров #479079
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+1 Сергей Гусаченко #482448
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+1 Привет
показати весь коментар06.07.2021 16:36
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ну как то так видать и надумал минировать)
- ыыыы, не надо вязать меня, я пошутил.
- та кому ты нужен, вот, твой доктор передал галоперидола.
- сппппасссибббб****
- ну уж нет - глотай(и 5 пачек лекарства отправляются в глотку "миноносца")
...
.....
Минировавший здание по ошибке отравился лекарствами, приносим соболезнование всем кто выродил этого
черта"шутника" - говорится в сообщении Ивана Баканова.
такой прикол - любой из нас сделает за 10 минут - написать - ой, я вася Пердищенков, наложил мину - кто встанет - лох, а вот где мина - отсыпь рублей на номер 43-863-604, ой блин, свой номер дал, аааа