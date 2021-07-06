"Алмаз-Антей" відмовився надати суду звіти про експерименти щодо МН17: намагається відстрочити оглушливий бум своєї мильної бульбашки, - авіаексперт Лукашевич. ІНФОГРАФІКА

Якщо розбиратися з даними та методологією експериментів "Алмаз-Антея" всерйоз, то це готове керівництво "Як можна робити натурні експерименти".

Про це в Facebook написав російський авіаексперт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Алмаз-Антей" - вже на сковорідці. У суді кримінальної колегії окружного суду Гааги у справі МН17 24 червня відбулася важлива подія, що залишилося непоміченою: російський концерн "Алмаз-Антей" відмовився надати суду свої "ранні звіти", що містять дані і методологію своїх натурних експериментів", - розповів він.

"Чесно кажучи, я чекав цього - мені було цікаво, як концерн стане викручуватися з цієї слизької ситуації. Виходів було два - надати вихідні дані і методологію на публічний огляд і оцінку експертів і зганьбитися на весь світ, або продовжувати брехати, але без доказів. Концерн вибрав друге - краще ганьбитися брехнею, ніж документально (показати. - Ред.) свою некомпетентність. Тому що одна справа - пропагандистська брехня в ЗМІ, і зовсім інша - перед експертами, своїми професійними "побратимами по цеху". Суть у тому, що концерну потрібно було доказати те, що неможливо довести, - пуск ракети з Зарощенського. Це і повинні були підтвердити натурні експерименти концерну. Для цього він придумав т.зв. "скальпель" - вузький (товщиною в кілька кутових градусів) потік вражаючих елементів ракетної боєголовки, що нібито "розрізає" літак як ніж ковбасу. Це раз. І по положенню цього "зрізу" можна було визначити просторове положення ракети в момент вибуху боєголовки. І так як на думку концерну всі вражаючі елементи летіли "уздовж фюзеляжу", то ракета прилетіла з Зарощенського. Це два", - пояснив Лукашевич.

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"І це концерн спробував "довести" натурними експериментами - тут ми саме переходимо до його "даних і методології". Експериментів було два. Перший повинен був довести, що ракета прилетіла з Зарощенського, бо вражаючі елементи летіли "уздовж фюзеляжу". Для цього на полігоні була підірвана боєголовка 9Н314М зенітної ракети 9М38М1 поруч із "мішеневою обстановкою" у вигляді металевих листів, що імітували фюзеляж і лівий двигун "Боїнга". При цьому концерн стверджував, що просторове положення боєголовки точно відповідає його розрахункам для запуску з Зарощенського. Вони були озвучені на першій пресконференції концерну 2 травня 2015 року і всім пропонувалося повірити, що вони такими були і в першому натурному експерименті. У 2016-му, вже після завершення технічного розслідування Ради з безпеки Нідерландів (DSB), у двох вузькоспеціальних публікаціях фахівці концерну визнали, що в першому натурному експерименті боєголовка була підірвана. В ІНШОМУ положенні щодо мішені. Таким чином, це МЕТОДОЛОГІЧНА БРЕХНЯ концерну. У підсумку перший натурний експеримент "Алмаз-Антея" блискуче підтвердив, що якщо боєголовку розташувати так, щоб осколки полетіли "уздовж фюзеляжу", вони (о диво!) дійсно полетять уздовж фюзеляжа", - додав авіаексперт.

"Другий експеримент повинен був спростувати висновки DSB про пуск ракети з району Сніжного. Ідея була не безглузда - ми висадимо ракету в тому місці і в тому положенні щодо носової частини літака, як стверджують голландці, і ви побачите, що картина ураження уламків на полігоні відрізнятиметься від ураження уламків МН17. Отже, голландці помилилися. Але методологія цього експерименту - це суцільна серія помилок і натяжок різного ступеня брехливості", - акцентував він.

"По-перше, замість носової частини "Боїнга-777" було використано ніс Іла-86 з твердженням, що "це одне і те ж". І ось тут виникла ПЕРША ПОМИЛКА - у них різні точки відліку пов'язаних систем координат, через що ракету НЕМОЖЛИВО було встановити так, як на "Боїнгу" за даними голландців.

По-друге, наземний статичний експеримент повинен був імітувати перехоплення ракетою, що летить зі швидкістю 800 м/с, літака, що летить назустріч зі швидкістю 900 км/год.

На наземному полігоні це повністю відтворити НЕМОЖЛИВО, але концерн взявся це зробити з застереженнями. Для цього він математично перерахував "голландське" положення ракети на своє, яке повинно було врахувати різницю статики і динаміки. Для цього він у своїх розрахунках використовував модель літака "Боїнг-767" ЗАМІСТЬ "Боїнга-777" - це ДРУГА ПОМИЛКА "Алмаз-Антея". Найдурніша, зауважу.

По-третє, у своїх розрахунках концерн використовував НЕПРАВИЛЬНІ вихідні дані - намагаючись спростувати голландців, він використовував їхні ПОПЕРЕДНІ, а не підсумкові дані щодо положення ракети в точці вибуху. Це третя ПОМИЛКА концерну", - деталізував Лукашевич.

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"Так концерн, намагаючись випередити голландців, образно кажучи, побіг попереду паровоза, причому не в той бік. У результаті під час другого натурного експерименту концерн дійсно отримав іншу картину ураження Іл-86 на землі, відмінну від ураження "Боїнга-777" в польоті. А якщо картина інша, то голландці, на думку концерну, не мають рації зі своїм пуском зі Сніжного. Та от тільки через сукупність принципових помилок у методології результати другого натурного експерименту концерну, висловлюючись словами експертів Королівської військової академії Бельгії, є нікчемними. І, до речі , другий натурний експеримент концерну показав, що ніякого "скальпеля" у ракетній боєголовці 9Н314М НЕ ІСНУЄ. Кумедно, що концерн пояснив це тим, що "скальпель" утворюється тільки в польоті, мимохіть підтвердивши, що його наземний експеримент не більше ніж пропагандистська пурга", - констатував авіаексперт.

"Загалом, якщо розбиратися з даними та методологією експериментів "Алмаз-Антея" всерйоз, то це готовий посібник "Як не можна робити натурні експерименти". І от тепер слідчий суддя у справі МН17 під час семиденного (!) допиту представника концерну попросив ці "дані і методологію" концерну. І радник генерального конструктора концерну "Алмаз-Антей" Михайло Малишевський відмовився їх надати. А як він міг їх надати, якщо під час першої пресконференції "Алмаз-Антея" 2 травня 2015 р назвав одні дані (просторові кути і координати точки вибуху) підльоту ракети з Зарощенського. 13 жовтня 2015 на другій пресконференції він же заявив, що ці дані щодо ракети були використані в першому натурному експерименті, а як співавтор двох публікацій на початку 2016-го він же вказав зовсім інші кути підльоту для пуску з Зарощенського?! Забрехався хлопець остаточно ... Тому зараз своєю відмовою надати "ранні звіти" з даними та методологією концерн намагається відстрочити оглушливий бум своєї мильної бульбашки. І відтепер його позиція зводиться до: словом, ракета летіла з Зарощенського і баста! А чому - так патамушта!"- резюмував Лукашевич.

"Всю нікчемність другого натурного експерименту концерну "Алмаз-Антей" я можу показати вам лише одним слайдом з пресконференції концерну 13 жовтня 2015 г. На цьому слайді №47, де концерн демонструє становище підірваної ракети щодо носової частини Іл-86, є одна вертикальна "необрозмірена" стрілка - це висота точки підриву ракети щодо "носка" літака. Дивіться: стрілка є, а розміру - немає (я показав це місце червоною стрілкою зі знаком питання). Тому що через різницю в системах координат у Іл-86 і "Боїнга -777" концерн навіть НЕ ЗНАЄ, на який же висоті він підірвав свою ракету. Так от я можу концерну підказати: у "Боїнга-777" це 3990 мм, а в їхньому експерименті з Іл-86 - 3730, тобто помилка залишила чверть метра, а це більше, ніж отримані концерном поправки при перерахунку динаміки в статику. Концерн зробив мільйони (!) розрахунків при підготовці другого натурного експерименту, але про...ав їх, не зумівши правильно виставити ракету по висоті щодо літака",- роз'яснив авіексперт.





















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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.