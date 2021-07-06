"Асоціативне тріо" має стати драйвером змін політики "Східного партнерства", - заступник глави МЗС Боднар
Формат "Асоціативного тріо", куди входять Україна, Грузія і Молдова, може стати драйвером змін політики "Східного партнерства" щодо партнерів.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Виникла дуже жива і правильна проактивна ініціатива щодо Асоційованого тріо. І в принципі ця ініціатива показує рівень амбіційності країн-членів "Східного партнерства". Ми не ламаємо цю систему, а просто вимагаємо диференційований підход в залежності від амбіцій кожної країни-члена. В принципі, у нас є позитивне сприйняття Європейського Союзу, і сподіваємося, що саме асоціативне тріо буде драйвером змін політики "Східного партнерства "щодо партнерів", - сказав Боднар.
Він додав, що нещодавно вже стало видно певні пропозиції Європейської комісії з приводу поновлення політики сусідства і в тому числі "Східного партнерства". Зараз Україна це аналізує.
За словами заступника міністра, Україні важливо, щоб принцип диференціації знайшов своє формальне відображення. Крім того, важливо визначити чітку мету такого "Східного партнерства" та передбачити інструментарій для реалізації подібних амбіцій.
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