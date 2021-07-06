"Асоціативне тріо" має стати драйвером змін політики "Східного партнерства", - заступник глави МЗС Боднар

Формат "Асоціативного тріо", куди входять Україна, Грузія і Молдова, може стати драйвером змін політики "Східного партнерства" щодо партнерів.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Виникла дуже жива і правильна проактивна ініціатива щодо Асоційованого тріо. І в принципі ця ініціатива показує рівень амбіційності країн-членів "Східного партнерства". Ми не ламаємо цю систему, а просто вимагаємо диференційований підход в залежності від амбіцій кожної країни-члена. В принципі, у нас є позитивне сприйняття Європейського Союзу, і сподіваємося, що саме асоціативне тріо буде драйвером змін політики "Східного партнерства "щодо партнерів", - сказав Боднар.

Він додав, що нещодавно вже стало видно певні пропозиції Європейської комісії з приводу поновлення політики сусідства і в тому числі "Східного партнерства". Зараз Україна це аналізує.

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За словами заступника міністра, Україні важливо, щоб принцип диференціації знайшов своє формальне відображення. Крім того, важливо визначити чітку мету такого "Східного партнерства" та передбачити інструментарій для реалізації подібних амбіцій.