"Суд" окупантів продовжив на пів року арешт журналіста Єсипенка, - Денісова

Сьогодні, 6 липня, підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаю міжнародне співтовариство відреагувати на судилище і посилити тиск на РФ для захисту прав громадян, що залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму, і звільнити всіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України", - зазначає вона.

Також Денісова звернулася з проханням до міжнародних організацій і правозахисним інституцій делегувати на судові засідання у тимчасово окупований Крим своїх представників, щоб не допустити порушень прав Єсипенка.

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

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