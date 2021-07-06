Окупанти від початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби не проявляли вогневої активності, втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає", - сказано в повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що українські воїни перебувають на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території і передали на знищення 72 вибухонебезпечні предмети.

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