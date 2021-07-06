Окупанти від початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби не проявляли вогневої активності, втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає", - сказано в повідомленні.
У штабі ООС підкреслили, що українські воїни перебувають на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території і передали на знищення 72 вибухонебезпечні предмети.
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Краткое изложение
За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Донецкой области Миссия зафиксировала 261 нарушение режима прекращения огня, в том числе 58 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 164 нарушения режима прекращения огня.
За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Луганской области СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, в том числе 37 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 52 нарушения режима прекращения огня.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала следить за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Миссия не зафиксировала изменений в ситуации с безопасностью на востоке и юго-востоке Херсонской области.
Наблюдатели по-прежнему сталкивались с ограничениями свободы передвижения. Беспилотные летательные аппараты СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS*.