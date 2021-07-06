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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти від початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Окупанти від початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби не проявляли вогневої активності, втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає", - сказано в повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що українські воїни перебувають на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території і передали на знищення 72 вибухонебезпечні предмети.

Читайте також: Один український воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС

Автор: 

Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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гумконвой со срашки видать задерживается... пулять ихтамнетам нечем...
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06.07.2021 17:27 Відповісти
"Гуманитарная помощь" России для ОРДЛО уже прибыла,подвезли свежие снаряды и топливо ну и конечно очередную шайку ихтамнетов,поэтому сегодня у них гулянка и ротация потому и тихо. А вы наверное подумали что это Зеленский им приказал "просто прекратить стрелять"?
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06.07.2021 18:15 Відповісти
я не просто думал ...я знаю - прекратить стрелять от миропоносца преЗЕнелоха на ихтамнетов что-то не распространилось...а вот для наших военных - строго и наказуемо!
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06.07.2021 18:27 Відповісти
Все силы брошены на борьбу с НАТОвскими кораблями в Черном море.
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06.07.2021 17:33 Відповісти
А он есть тот режим прекращения огня?? По моему он существует только в воспаленном мозгу зеленскаГа..потому как через день у нас то раненый то погибший..
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06.07.2021 18:05 Відповісти
"Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе" и это большая победище *********** пианиста? Вот только что-то продолжают вдоветь жены и сиротеть дети, потому что, один малоросийский карлик нашел способ прекратить войну методом "прекратить стрелять". Убрать клоуна с должности который уже на длительный срок наворотил дел и провести ревизию избирательного права - не должны умалишенные дегенераты, которые со своей жизнью разобраться не в состоянии влиять на политический курс страны...
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06.07.2021 18:22 Відповісти
Ежедневный отчет №154/2021 Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ в Украине (СММ) от 05.07.2021 года
Краткое изложение
За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Донецкой области Миссия зафиксировала 261 нарушение режима прекращения огня, в том числе 58 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 164 нарушения режима прекращения огня.
За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Луганской области СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, в том числе 37 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 52 нарушения режима прекращения огня.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала следить за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Миссия не зафиксировала изменений в ситуации с безопасностью на востоке и юго-востоке Херсонской области.
Наблюдатели по-прежнему сталкивались с ограничениями свободы передвижения. Беспилотные летательные аппараты СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS*.
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06.07.2021 18:32 Відповісти
 
 