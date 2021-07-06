Можливе введення нових санкцій, - Євросоюз відреагував на вирок білоруському політику Бабарику

Євросоюз відреагував на вирок білоруському опозиціонеру і колишньому банкіру Віктору Бабарикові, якого засудили на 14 років ув'язнення. В ЄС зажадали негайного звільнення політика і пригрозили новими санкціями владі Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву служби зовнішнього зв'язку Євросоюзу.

"Віктора Бабарика сьогодні (6 липня - ред.) засудили до 14 років позбавлення волі. Його утримували під вартою з 18 червня 2020 року з єдиної причини - спробувати реалізувати своє політичне право балотуватися як кандидат на президентських виборах у серпні 2020 року", - зазначається в заяві.

В ЄС зажадали негайного і беззастережного звільнення опозиціонера, а також усіх політичних в'язнів, затриманих журналістів та людей, які перебувають "за ґратами за відстоювання своїх основних прав".

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"Режим повинен покласти край репресіям і несправедливості, а також притягнути винних до відповідальності", - підкреслили в Євросоюзі.

Також там пообіцяли докласти зусиль щодо притягнення до відповідальності білоруської влади за жорстокі репресії.

"Серйозні порушення прав людини мають свою ціну. З жовтня минулого року Євросоюз поступово вводив обмежувальні заходи у відповідь на триваюче залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, опозиціонерів і журналістів. У відповідності зі своїм поступовим підходом ЄС готовий розглянути подальші заходи", - резюмували в ЄС.

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