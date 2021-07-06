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Новини Репресії в Білорусі
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Можливе введення нових санкцій, - Євросоюз відреагував на вирок білоруському політику Бабарику

Можливе введення нових санкцій, - Євросоюз відреагував на вирок білоруському політику Бабарику

Євросоюз відреагував на вирок білоруському опозиціонеру і колишньому банкіру Віктору Бабарикові, якого засудили на 14 років ув'язнення. В ЄС зажадали негайного звільнення політика і пригрозили новими санкціями владі Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву служби зовнішнього зв'язку Євросоюзу.

"Віктора Бабарика сьогодні (6 липня - ред.) засудили до 14 років позбавлення волі. Його утримували під вартою з 18 червня 2020 року з єдиної причини - спробувати реалізувати своє політичне право балотуватися як кандидат на президентських виборах у серпні 2020 року", - зазначається в заяві.

В ЄС зажадали негайного і беззастережного звільнення опозиціонера, а також усіх політичних в'язнів, затриманих журналістів та людей, які перебувають "за ґратами за відстоювання своїх основних прав".

Читайте також: Екскандидату в президенти Білорусі Бабарику дали 14 років в'язниці

"Режим повинен покласти край репресіям і несправедливості, а також притягнути винних до відповідальності", - підкреслили в Євросоюзі.

Також там пообіцяли докласти зусиль щодо притягнення до відповідальності білоруської влади за жорстокі репресії.

"Серйозні порушення прав людини мають свою ціну. З жовтня минулого року Євросоюз поступово вводив обмежувальні заходи у відповідь на триваюче залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, опозиціонерів і журналістів. У відповідності зі своїм поступовим підходом ЄС готовий розглянути подальші заходи", - резюмували в ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Режим Лукашенка ні перед чим не зупиниться": США відреагували на вирок екскандидату в президенти Білорусі Бабарику

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) Євросоюз (13441) Бабарико Віктор (11)


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А что скажет по этому поводу цихановская: Дамочка в свое время не могла внятно сформулировать чей Крым, а тут какой-то бабарико...
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06.07.2021 17:55 Відповісти
Не "какой-то", -- бабарик, цепкало і тіхановський -- це один кремлівський проєкт. Лука затримав бабарика і тіхановського, а цепкало втік і окопався в польському Бєлсаті. Їхні дружини (троє) організували пропагандистський передвиборчий штаб, і почали баламутити білорусів. Спочатку на їхні мітинги приходило зо два десятки -- подивитися...
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07.07.2021 08:50 Відповісти
Вообще-то Бабарико газпромовский кадр и возмущение ЕС его судьбой слегка комично. Где лавров с захаровой со своими дежурными истериками в стиле "асвабадите бута сейчас-же, он же простой торговец картошкой в Африке"? А вот пограничное нашествие требует срочного ответа и соответствующих мер. Не хватало, что бы ещё Бульбофюрер, при молчаливом согласии своего старшего "братишки", шантажировал всю Европу
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06.07.2021 17:58 Відповісти
От цікаво було б подивитись на реакцію ЄС якби білоруси вимагали від них відпустити якого-небудь злочинця.
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06.07.2021 18:33 Відповісти
О каких санкциях говорите,не занимайтесь самодурством и не принимайте желаемое за действительность.Посмотрите флайрадар полетов самолетов где над територией Беларуси находятся самолеты стран которые ввели санкции на полеты над Беларусью.
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06.07.2021 18:36 Відповісти
Все більше сумнівів в адекватності єс.
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07.07.2021 08:56 Відповісти
 
 