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Новини
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Вивезення співробітників "чорної роти" "Беркута" і знищення їх табельної зброї: Перед судом постане експравоохоронець

Вивезення співробітників

Колишній співробітник керівного складу Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, який організував вивезення зведеного загону співробітників роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення "Беркут", причетних до вчинення масових вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві, а також знищив та приховав їх табельну вогнепальну зброю, постане перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній правоохоронець, на виконання явно злочинного наказу, безпосередньо займався вивезенням за межі столиці співробітників так званої "чорної роти" Беркуту задля уникнення ними кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Для цього ввечері 23 лютого 2014 року він організував їх перевезення від місця дислокації ПМОП "Беркут" в м. Києві до виробничого приміщення одного з проектних інститутів, де їм було надано окреме місце для переховування. Зранку наступного дня, за його сприяння, фінансування та під контролем працівники "чорної роти" Беркуту групами по 2-3 особи на таксі виїхали за межі м. Києва в напрямку м. Миколаєва, а частина з них надалі за межі України.

Також він знищив знаряддя вчинення злочинів – табельну вогнепальну зброю, а саме: 24 автомати АКМС, 1 снайперську гвинтівку Драгунова, 3 рушниці "Форт-500" та 1 рушницю "Форт-12", які перебували на озброєнні у ПМОП "Беркут" підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві та були застосовані щодо учасників акцій протесту.

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Для цього підозрюваний, за даними слідства, 21 – 24 лютого, за попередньою змовою з командиром ПМОП "Беркут", який ніс персональну відповідальність за майно ввіреного йому підрозділу, транспортували зброю з території дислокації полку у інше місце, де вона знищувалася шляхом механічного розрізання на частини абразивним матеріалом та з видаленням механічним способом маркування - серійних номерів. Згодом підозрюваний на автомобілі прибув на острів Жуків у столиці, де приховав знаряддя вчинення злочину – частину знищеної табельної вогнепальної зброї втопив у притоці річки Дніпро – річці Віта, а решту закопав на березі.

Експравоохоронцю інкримінується перевищення влади та службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, на виконання явно злочинного наказу, заздалегідь необіцяне приховування тяжких та особливо тяжких злочинів, незаконне видалення маркування вогнепальної зброї та її знищення шляхом розрізання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011р.), ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263 (в редакції від 05.07.2012р.), ч. 2 ст. 263-1 (в редакції від 14.05.2013р.) КК України).

Автор: 

Беркут (532) суд (11698) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+15
бывший милиционер, исполняя явно преступный приказ
а приказ кто отдавал? Аноним?
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06.07.2021 17:59
+10
Посадят под домашний арест, а потом дадут сбежать в парашу
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06.07.2021 17:54
+6
Замом к Татарову пойдёт. ЗаЗЕленские поддержат.
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06.07.2021 18:14
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Посадят под домашний арест, а потом дадут сбежать в парашу
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06.07.2021 17:54 Відповісти
К Штепе под бочок посадят.
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06.07.2021 17:58 Відповісти
бывший милиционер, исполняя явно преступный приказ
а приказ кто отдавал? Аноним?
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06.07.2021 17:59 Відповісти
Вывоз сотрудников "черной роты" "Беркута" и уничтожение их табельного оружия: Перед судом предстанет экс-правоохранитель - Цензор.НЕТ 1107Співучасники злочину...
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06.07.2021 18:57 Відповісти
За столько лет так дело и не раскрыли,значит так им надо было.
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06.07.2021 18:01 Відповісти
Если бы дело не раскрыли, оно бы не оказалось в суде. Сынок, иди учи правознавство и не позорься.
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06.07.2021 18:26 Відповісти
Нужно писАть правильно - преступник в маске "правоохранителя".
Таких "в масках правоохранителя" до сих пор в Украине огромное число!
Главное для себя запомнить: любой, подошедший к тебе "правоохранитель" может быть бандитом в маске!
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06.07.2021 18:08 Відповісти
Конечно оправдают или обменяют или дадут условно (нужное подчеркнуть) Хорошо,что эти существа будут идентифицированы, пройдут годы и Украинский Моссад навестит этих старичков и не преклонный возраст и не держание не спасут их от быстрого суда
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06.07.2021 18:14 Відповісти
Замом к Татарову пойдёт. ЗаЗЕленские поддержат.
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06.07.2021 18:14 Відповісти
так все-таки черная рота, а не выстрелы в спину
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06.07.2021 18:16 Відповісти
жаль что не плюсуется. ибо мона ограбить 20 бабушек, а потом дать по роже Васе, который упал, но это .... неосторожно. И вместо 275 лет, получить 7 и выйти через 2 уже более опытным - кружка чифиря за один глоток, а череп бабушки за один удар.

это типо системка будто для пролетариев, но вот бабушкам от этого как бы .... в сумках ствол не появится
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06.07.2021 18:20 Відповісти
Вот увидете, этого черта зеленский сделает депутатом или одним из замов аваакяна. Такие кадры сейчас очень ценятся зекомандой.
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06.07.2021 18:23 Відповісти
и да, кода смотрите на Луценко, то...... очистив монитор, спросите - Милчел, а что же вы делал, редиска вы такая, ибо если надо кого-то посадить(да не за юлю я, уже вчера слышал опять надрывный голосочек, звук убавил, ну да, луцик ее не садил, но пошли они все на Ющенка) - то аж бегом, а тут, ну просто смешно, и грустно как извиваются скажем так, те кто мог войти в историю, в очередной раз, и как они отбрехиваются.
и да - это как будто было жертвоприношение. ибо с..ка, 5 лет блин мусолить и высрать ровно ниПутина? - за какой хер наши налоги вам шли то? а щас - ах оставьте. родичам погибших только остается говорить, шо мне смешно опять же, - ...... бохнокажет... угу, завтра. как и извините, Сралина "наказывал" - наказывал наказывал а потом сралин сдох сам. один. но не Один, а просто как и на на тысячную долю процента - тупо умер вяликий членовек. тьху.
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06.07.2021 18:28 Відповісти
Не сдох он сам! Его отравили. И подыхал он в луже собственных испражнений брошенный всеми около суток. Это доказанный факт и есть очень много материалов по этому эпизоду в сети. Вбей в поиск "смерть сталина".
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06.07.2021 22:33 Відповісти
так писали даже шо лужу ему помогли сделать(обоссали) его же жополизы, которые круглосуточно тряслись шоб за ними не "пришли". но после стольких лет абсолютной власти и убийства десятков миллионов существ, всего лишь отравили упырька - ах оставьте, как же мучался то бедняжка
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07.07.2021 07:31 Відповісти
А фамилия этого мерзавца, почему не названа...государственная тайна?!
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06.07.2021 18:31 Відповісти
 
 