Вивезення співробітників "чорної роти" "Беркута" і знищення їх табельної зброї: Перед судом постане експравоохоронець

Колишній співробітник керівного складу Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, який організував вивезення зведеного загону співробітників роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення "Беркут", причетних до вчинення масових вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві, а також знищив та приховав їх табельну вогнепальну зброю, постане перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній правоохоронець, на виконання явно злочинного наказу, безпосередньо займався вивезенням за межі столиці співробітників так званої "чорної роти" Беркуту задля уникнення ними кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Для цього ввечері 23 лютого 2014 року він організував їх перевезення від місця дислокації ПМОП "Беркут" в м. Києві до виробничого приміщення одного з проектних інститутів, де їм було надано окреме місце для переховування. Зранку наступного дня, за його сприяння, фінансування та під контролем працівники "чорної роти" Беркуту групами по 2-3 особи на таксі виїхали за межі м. Києва в напрямку м. Миколаєва, а частина з них надалі за межі України.

Також він знищив знаряддя вчинення злочинів – табельну вогнепальну зброю, а саме: 24 автомати АКМС, 1 снайперську гвинтівку Драгунова, 3 рушниці "Форт-500" та 1 рушницю "Форт-12", які перебували на озброєнні у ПМОП "Беркут" підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві та були застосовані щодо учасників акцій протесту.

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Для цього підозрюваний, за даними слідства, 21 – 24 лютого, за попередньою змовою з командиром ПМОП "Беркут", який ніс персональну відповідальність за майно ввіреного йому підрозділу, транспортували зброю з території дислокації полку у інше місце, де вона знищувалася шляхом механічного розрізання на частини абразивним матеріалом та з видаленням механічним способом маркування - серійних номерів. Згодом підозрюваний на автомобілі прибув на острів Жуків у столиці, де приховав знаряддя вчинення злочину – частину знищеної табельної вогнепальної зброї втопив у притоці річки Дніпро – річці Віта, а решту закопав на березі.

Експравоохоронцю інкримінується перевищення влади та службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, на виконання явно злочинного наказу, заздалегідь необіцяне приховування тяжких та особливо тяжких злочинів, незаконне видалення маркування вогнепальної зброї та її знищення шляхом розрізання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011р.), ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263 (в редакції від 05.07.2012р.), ч. 2 ст. 263-1 (в редакції від 14.05.2013р.) КК України).