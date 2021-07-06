Спецпредставник ОБСЄ на переговорах стосовно Донбасу Ґрау залишає переговорний процес, - ЗМІ

Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) стосовно Донбасу посол Гайді Ґрау незабаром вийде з переговорного процесу,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" близьке до переговорного процесу джерело.

"Заміна в ТКГ стосується ОБСЄ. Ґрау ... Вона йде - це факт", - повідомило в коментарі джерело.

Воно також звернуло увагу на те, що на засіданні ТКГ, яке відбудеться 7 липня на рівні голів делегацій, "про вихід Гайді Ґрау може бути поки що офіційно не оголошено - або ж буде оголошено 21 липня".

Про причини виходу посла Ґрау з Мінського процесу не повідомляється.

Як повідомило джерело, "наступника Ґрау вже визначено - і це не представниця США, яка також представляє ОБСЄ".

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На даний момент агентство "Інтерфакс-Україна" не має офіційного підтвердження цієї інформації.

Пост спеціального представника ОБСЄ в Україні та ТКГ швейцарська дипломатка Гайді Ґрау обіймає з грудня 2019 року. Вона змінила австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.

Раніше донеччанин в ТКГ Сергій Гармаш написав на своїй сторінці в Facebook, що "на засіданні Тристоронньої контактної групи 7 липня очікується оголошення кадрової ротації "високого рівня"".

Як повідомлялося, 24 червня стало відомо про планову заміну двох координаторів ОБСЄ в переговорному процесі. Пост координатора в політичній робочій групі обійняла французька дипломатка, посол Франції в Росії з 2017 по 2019 рік Сільві-Аньєс Берману, а в гуманітарній підгрупі - Шарлотта Реландер.