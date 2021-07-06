Російські військові на тлі Sea Breeze потренувалися відбивати "масований ракетний удар" в Краснодарському краї
В російському Краснодарському краї військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Південного військового округу РФ під час тактико-спеціального навчання "відбили масований ракетний удар умовного противника".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.
"Відповідно до задуму навчання розрахунки зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф" і зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) "Панцир-С" здійснили марш у позиційні райони, де відпрацювали алгоритм дій з виявлення і супроводу повітряних цілей умовного супротивника, а також виконали електронні пуски ракет для їх знищення. Розрахунки ЗРГК "Панцир-С" зі свого боку відпрацювали весь комплекс завдань з прикриття пускових установок С-400 від можливих ударів умовного противника. Після кожного умовного застосування ракетної зброї військовослужбовці виконували завдання щодо зміни стартових позицій, їх обладнання і маскування", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що "мета навчання з прикриття критично важливих об'єктів сил Чорноморського флоту від засобів повітряного нападу умовного противника була досягнута в повному обсязі".
У заході взяли участь близько 100 військовослужбовців, було задіяно понад 30 одиниць військової і спеціальної техніки.
Нагадаємо, 28 червня в Чорному морі почалися військово-морські навчання Sea Breeze-2021, організовані спільно ВМС України і Шостим оперативним флотом ВМС США. Їхня мета - підвищити рівень сумісності підрозділів ВМС України і США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримки морської регіональної безпеки і забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні.
Цьогорічні навчання, які стали наймасштабнішими за більш ніж 20 років, триватимуть до 10 липня. У них беруть участь представники 31 держави, близько 30 кораблів і катерів, до 30 літаків і вертольотів.
2 липня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що через навчання Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі. Він зазначив, що під час навчань Росія відпрацьовує різні способи ураження угруповань, які створюються в Чорному морі, але її спроби продемонструвати силу не сумірні з потенціалом країн, які беруть участь у Sea Breeze.
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Эс что? а, эти, горят классно, это да, побольше бы, побольше(виков)
или вы не слыхал шо с-400 в Сирии мало того что сморкались тихонько в кулачок, так еще и приводнили РЭБ самолет с 20-30 тушками на борту, но Путин высрал что это все Израиль)))
списали конечно на сирийцев, которых надо было вылавливать шоб подписали - да я ахмет прятался и сбил с рогатки руснявую летающую банку, вот, даже ракета не взлетела, ой, то есть взлетела и упала, ой, сбила там что вы сказал тов. майор
Возможно, спокойнее было бы "отражать" где-то под Саратовом?
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
"Полковник Шендаков о фэйковом танке армата"
Эрдоган это стадо гонит подсрачниками везде где встретит, только в Сирии за два дня разнёс в хлам аки мешки с картошкой 9 панцирей, более сотни танков и прочего хлама, из Карабаха погнал союзников как овец.
а всё патамУша их сцарь им когда-то насвистел через выбитый зуб, что они победители по-жЫзни..