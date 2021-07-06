Російські військові на тлі Sea Breeze потренувалися відбивати "масований ракетний удар" в Краснодарському краї

В російському Краснодарському краї військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Південного військового округу РФ під час тактико-спеціального навчання "відбили масований ракетний удар умовного противника".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.

"Відповідно до задуму навчання розрахунки зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф" і зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) "Панцир-С" здійснили марш у позиційні райони, де відпрацювали алгоритм дій з виявлення і супроводу повітряних цілей умовного супротивника, а також виконали електронні пуски ракет для їх знищення. Розрахунки ЗРГК "Панцир-С" зі свого боку відпрацювали весь комплекс завдань з прикриття пускових установок С-400 від можливих ударів умовного противника. Після кожного умовного застосування ракетної зброї військовослужбовці виконували завдання щодо зміни стартових позицій, їх обладнання і маскування", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що "мета навчання з прикриття критично важливих об'єктів сил Чорноморського флоту від засобів повітряного нападу умовного противника була досягнута в повному обсязі".

У заході взяли участь близько 100 військовослужбовців, було задіяно понад 30 одиниць військової і спеціальної техніки.

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Нагадаємо, 28 червня в Чорному морі почалися військово-морські навчання Sea Breeze-2021, організовані спільно ВМС України і Шостим оперативним флотом ВМС США. Їхня мета - підвищити рівень сумісності підрозділів ВМС України і США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримки морської регіональної безпеки і забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні.

Цьогорічні навчання, які стали наймасштабнішими за більш ніж 20 років, триватимуть до 10 липня. У них беруть участь представники 31 держави, близько 30 кораблів і катерів, до 30 літаків і вертольотів.

2 липня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що через навчання Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі. Він зазначив, що під час навчань Росія відпрацьовує різні способи ураження угруповань, які створюються в Чорному морі, але її спроби продемонструвати силу не сумірні з потенціалом країн, які беруть участь у Sea Breeze.