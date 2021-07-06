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Новини
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Російські військові на тлі Sea Breeze потренувалися відбивати "масований ракетний удар" в Краснодарському краї

Російські військові на тлі Sea Breeze потренувалися відбивати

В російському Краснодарському краї військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Південного військового округу РФ під час тактико-спеціального навчання "відбили масований ракетний удар умовного противника".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.

"Відповідно до задуму навчання розрахунки зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф" і зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) "Панцир-С" здійснили марш у позиційні райони, де відпрацювали алгоритм дій з виявлення і супроводу повітряних цілей умовного супротивника, а також виконали електронні пуски ракет для їх знищення. Розрахунки ЗРГК "Панцир-С" зі свого боку відпрацювали весь комплекс завдань з прикриття пускових установок С-400 від можливих ударів умовного противника. Після кожного умовного застосування ракетної зброї військовослужбовці виконували завдання щодо зміни стартових позицій, їх обладнання і маскування", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що "мета навчання з прикриття критично важливих об'єктів сил Чорноморського флоту від засобів повітряного нападу умовного противника була досягнута в повному обсязі".

У заході взяли участь близько 100 військовослужбовців, було задіяно понад 30 одиниць військової і спеціальної техніки.

Читайте також: Росія посилила угруповання кораблів у Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze

Нагадаємо, 28 червня в Чорному морі почалися військово-морські навчання Sea Breeze-2021, організовані спільно ВМС України і Шостим оперативним флотом ВМС США. Їхня мета - підвищити рівень сумісності підрозділів ВМС України і США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримки морської регіональної безпеки і забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні.

Цьогорічні навчання, які стали наймасштабнішими за більш ніж 20 років, триватимуть до 10 липня. У них беруть участь представники 31 держави, близько 30 кораблів і катерів, до 30 літаків і вертольотів.

2 липня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що через навчання Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі. Він зазначив, що під час навчань Росія відпрацьовує різні способи ураження угруповань, які створюються в Чорному морі, але її спроби продемонструвати силу не сумірні з потенціалом країн, які беруть участь у Sea Breeze.

Автор: 

Сі-Бриз (87) військові навчання (2777) Міноборони рф (708)


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Топ коментарі
+9
Російські військові на тлі Sea Breeze потренувалися відбивати "масований ракетний удар" в Краснодарському краї - Цензор.НЕТ 1472
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06.07.2021 19:47
+7
и кого они массировали?
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06.07.2021 18:36
+7
Краснодарскій край отражаєт удар.Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае - Цензор.НЕТ 2189
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06.07.2021 18:50
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и кого они массировали?
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06.07.2021 18:36 Відповісти
Им бы Воронеж пора уже тогой..., а они ерундой занимаются.
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06.07.2021 20:20 Відповісти
Дауны козломордые
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06.07.2021 18:38 Відповісти
Почему?
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06.07.2021 21:43 Відповісти
А потом прилетел один маленький любительский дрон и уронил на всю эту груду металлолома ма-а-аленькую гранатку. Так я вам скажу грохоту было... А дрон сделал еще пару кругов, полюьовался проделанной работой и полетел в южном направлении
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06.07.2021 18:38 Відповісти
Молдова забороняє гастролі артистів, що виступали в Криму.

Повний текст читайте https://glavcom.ua/news/moldova-zaboronyaje-gastroli-artistiv-shcho-vistupali-v-krimu--766693.html тут :
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06.07.2021 18:38 Відповісти
Ракетные установки с ракетами дальностью действия до 10 000 км должны стоять в КАЖДОМ украинском дворе ,возле КАЖДОЙ украинской хаты ,так и только так !!!
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06.07.2021 18:38 Відповісти
мона в тыщу раз дешевле - Вы видите чемодан? А вот сейчас он там, у вас. а в чемодане помимо сала, горилки и всего чего надо кумам на дорогу - маленькая такая вот в шахте нашли.... ну, Хирохито бы купил это за любое бабло.))
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06.07.2021 18:47 Відповісти
Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае - Цензор.НЕТ 3331Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае - Цензор.НЕТ 2714
Эс что? а, эти, горят классно, это да, побольше бы, побольше(виков)
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06.07.2021 18:44 Відповісти
Зачем здесь это пропагандоское дерьмо размазываете?
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06.07.2021 18:46 Відповісти
поржать.
или вы не слыхал шо с-400 в Сирии мало того что сморкались тихонько в кулачок, так еще и приводнили РЭБ самолет с 20-30 тушками на борту, но Путин высрал что это все Израиль)))
списали конечно на сирийцев, которых надо было вылавливать шоб подписали - да я ахмет прятался и сбил с рогатки руснявую летающую банку, вот, даже ракета не взлетела, ой, то есть взлетела и упала, ой, сбила там что вы сказал тов. майор
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06.07.2021 18:51 Відповісти
Да, да. Есть подозрения что эти СЫ-400 только по своим целям и могут попасть. Но это при условии удачного запуска...
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06.07.2021 19:45 Відповісти
Краснодарскій край отражаєт удар.Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае - Цензор.НЕТ 2189
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06.07.2021 18:50 Відповісти
А не слишком ли близко?
Возможно, спокойнее было бы "отражать" где-то под Саратовом?
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06.07.2021 19:13 Відповісти
Не забываем оценку российского военного эксперта, набираем в ютубе:
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
"Полковник Шендаков о фэйковом танке армата"
Эрдоган это стадо гонит подсрачниками везде где встретит, только в Сирии за два дня разнёс в хлам аки мешки с картошкой 9 панцирей, более сотни танков и прочего хлама, из Карабаха погнал союзников как овец.
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06.07.2021 19:18 Відповісти
Надо было в «спальниках» маскироваться
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06.07.2021 19:37 Відповісти
Мировую революцию защищают от буржуинов
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06.07.2021 19:40 Відповісти
А где в этом сообщении о количестве загнанных воробьёв в чистом поле?
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06.07.2021 19:46 Відповісти
Російські військові на тлі Sea Breeze потренувалися відбивати "масований ракетний удар" в Краснодарському краї - Цензор.НЕТ 1472
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06.07.2021 19:47 Відповісти
непредсказуемая траектория(с)?
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06.07.2021 20:01 Відповісти
ни для кого уже давно не секрет, что в "бою с тенью" и в чесании языка рузге витязи всегда выходят победителями..
а всё патамУша их сцарь им когда-то насвистел через выбитый зуб, что они победители по-жЫзни..
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06.07.2021 20:04 Відповісти
Шо характерно, так силы ПВО сбили все вражеские ракеты. После такой победы непричастные командиры будут неделю бухать.И поделом ! Пусть знают силы НАТО -собьем одним лишь матом!
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06.07.2021 20:12 Відповісти
А там точно ракети запускали без самоліквідатора? Щось мені підказує що для "виконання завданя" і початку грандіозної пянки було зроблене все...
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06.07.2021 20:16 Відповісти
То вони по бузьках стріляли.
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06.07.2021 20:29 Відповісти
Я фиг его знает!Но обычно, если есть чем отражать,то держат этот клинок в тайне.А тут бравада и понты для внутреннего плебса о заваленной Звезде смерти.Та вы шо?!Не слышали,как московиты Звезду смерти завалили?!Я вам щас расскажу
Російські військові на тлі Sea Breeze потренувалися відбивати "масований ракетний удар" в Краснодарському краї - Цензор.НЕТ 6351
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06.07.2021 21:14 Відповісти
здорово у русни пуканы подгорают!
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06.07.2021 22:55 Відповісти
 
 