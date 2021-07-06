Восьмирічну дівчинку в Тернополі вдарив струмом автомат з іграшками, дитина в лікарні

Удар був такої сили, що дівчинку відкинуло на асфальт. До лікарні її доставили з сильними опіками.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещасний випадок стався 5 липня близько 18:30 на зупинці громадського транспорту в центрі міста. Там стояв автомат з іграшками, і дитина підійшла до нього, щоб спробувати щось дістати. Коли неповнолітня торкнулася "кран-машини", її вдарило струмом і відкинуло на асфальт. Дитину з термічними опіками доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.

Поліцейські виявили, що в автоматі було розбите скло. Вони встановили власника автомата, вилучили пристрій і направили на експертизу.

Те, що сталося, розслідують за ст. 128 (тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне з необережності).

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