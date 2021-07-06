Восьмирічну дівчинку в Тернополі вдарив струмом автомат з іграшками, дитина в лікарні
Удар був такої сили, що дівчинку відкинуло на асфальт. До лікарні її доставили з сильними опіками.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Нещасний випадок стався 5 липня близько 18:30 на зупинці громадського транспорту в центрі міста. Там стояв автомат з іграшками, і дитина підійшла до нього, щоб спробувати щось дістати. Коли неповнолітня торкнулася "кран-машини", її вдарило струмом і відкинуло на асфальт. Дитину з термічними опіками доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.
Поліцейські виявили, що в автоматі було розбите скло. Вони встановили власника автомата, вилучили пристрій і направили на експертизу.
Те, що сталося, розслідують за ст. 128 (тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне з необережності).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
для начала -кто дал разрешение установить игровой (да, да именно так надо рассматривать даже если в нем игрушки)автомат на остановке, а затем собственника за соблюдение техники бзопасности
До чого тут розбите (скоріше всього тріснуте_-бо через розбите - там би ніяких вже забавок і не було ) шкло ? На проведеній технічній експертизі - апарат буде признаний робочим !
А ..., у той час у розетці появиться "земля" ...ПРАВИЛЬНА
І ніхто не буде винуватий ...
А просто - "спеціаліст" один - поставив розетки , а другий "спеціаліст" просто встановив апарат тупо тиканням вилки 220 у розетку