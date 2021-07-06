Сайти ОП, СБУ, НАБУ, ДБР і СЗР не працюють, в СБУ кажуть про збій у провайдера
Під час спроби відкрити ці сайти браузер видає повідомлення "Немає зв'язку".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Станом на зараз не працюють сайти:
- Офісу президента;
- Служби безпеки України;
- Національного антикорупційного бюро;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Держслужби спецзв'язку і захисту;
- Державного бюро розслідувань.
Що саме стало причиною збою, поки невідомо.
В СБУ виданню "РБК-Україна" повідомили, що справа в проблемах у інтернет-провайдера.
"Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов'язано з технічними проблемами інтернет-провайдера", - сказав прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.
В Офісі президента кажуть, що не знають, чи може збій бути пов'язаний з кібератакою.
Топ коментарі
+21 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.07.2021 21:05
+17 Игорь Наумчук
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+13 Шимус
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- я знаю ВСЁ! - сказала Википедия.
- во мне всё можно найти! - похвастался Google.
- я самый главный в мире! - заявил Internet.
- ну, ну… - тихо ответило электричество.
классно!
МВД и ВСУ , ПВО и по мелочи Энергоатом, аэропорты и Киевское метро)))) - еще не упали???
Следовательно это организации-"пустышки",нужные тольк тем кто в них находится
Простому человеку без них только легче дышится
Большинство сайтов госслужб - это сайты-визитки и не несут никакой полезной нагрузки. Что есть эти сайты, что нет - в мире ничего не меняется. Но должно ли быть по другому - хороший вопрос, у меня лично для него нет однозначного ответа.
кароче, всё, что Зеля пытается брать под свой контроль - всё ломается.. ей повезло, что она не контролирует свою голову
Имеем только два канала коммуникации, вывести их из строя в случае шухера - как два пальца об асфальт
Типичный дата-центр, сгоревший весной в Роттердаме - бывший деревяный коровник, облицованный пластиком.
Сгорело все, вместе с резервными копиями нах..
Содержание собственных серверов и их обслуги, при этом, полностью окупается уже через 8 месяцев.
Прыщавые дубилеты-федоровцы добились своего.
Была еще беларусь - поцреоты успешно обрубили.