Арсенал мостобудівної техніки пливе з Туреччини для будівництва нового моста в Кременчуці, - "Укравтодор"

Для будівництва нового Кременчуцького мосту зі Стамбула Чорним морем пливе цілий арсенал мостобудівної техніки. Зводитиме об'єкт турецька компанія DoğuşGrubu відповідно до міжнародних стандартів у рамках програми "Велике будівництво"

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо значну кількість будівельної та допоміжної техніки. Зокрема: баржі, плавзасоби, буксири, кран на баржі вантажопідйомністю до 165 тонн, гусеничні та самохідні крани, навантажувачі, бульдозер, грейдер, бетонозмішувачі, екскаватор, бурильну установку", - зазначається у повідомленні служби.





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Зазначимо, новий міст у Кременчуці протяжністю понад 3 км зведуть паралельно до старого. Він буде вантовий з двома пілонами і матиме 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку.





На правому березі Дніпра міст з’єднають з автошляхом Н-08 Дніпро-Маріуполь, для цього в районі Літературного провулка побудують транспортну розв’язку. На лівому березі Дніпра міст виходитиме на вул. Велика Набережна, де також планують влаштувати транспортні розв'язки.

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Нагадаємо, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд. Флагманами програми цього року вважаються Запорізькі мости, Кременчуцький міст через Дніпро та Ямпільський міст через Дністер.