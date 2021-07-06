Порошенко закликає парламент офіційно включити "вагнергейт" до порядку денного ТСК і готовий прийти на засідання разом із Зеленським

Петро Порошенко готовий прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР, якщо питання зриву спецоперації із затримання російських військових злочинців із групи "Вагнера" і зливу росіянам секретної інформації про неї буде офіційно включено до предмету діяльності цієї ТСК.

Про це Порошенко заявив під час поїздки на Донеччину у Слов’янську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ми не беремо участі у фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами – "Слуга народу" і ОПЗЖ. Вони мають у своєму розпорядженні правоохоронні органи. На сьогоднішній день позиція правоохоронних органів була висловлена – ні СБУ, ні Офіс Генерального прокурора "вагнерівцями" займатися не буде, бо їм це не потрібно", – констатує п’ятий Президент.

"Ми висунули пропозицію – або створіть окрему слідчу комісію, або включіть до предмету відання існуючої слідчої комісії справу "вагнерівців". Це потрібно для того, щоб захистити українських воїнів, захистити українських розвідників, які будуть давати свідчення – в тому числі і цілком таємні – від переслідування діючою владою, в якої точно рило в пуху по справі "вагнерівців", – наголошує Порошенко.

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"Ми проголосуємо за доповнення до предмету відання будь-якої слідчої комісії, включивши туди справу "Вагнера". Ми надамо своїх представників, і я хочу подякувати і "Голосу", і "Батьківщині" за спільну об’єднану позицію в цьому питанні", – зазначив Порошенко і запропонував зробити це першим питанням порядку денного наступного засідання Верховної Ради.

У пресслужбі нагадують, що, коли Порошенко був главою держави, він дав санкцію на проведення спецоперації, яку згодом Зеленський зірвав. Тому п’ятий президент вважає, що його участь в засіданні комісії буде на порядок ефективнішою, якщо одночасно туди прибуде і Зеленський.

"Особливо це стає актуальним після інтерв’ю Зеленського. Так само, як я – п’ятий президент – погоджуюсь прийти, так і шостий президент має прийти і дати свідчення: кому він дзвонив, що він сказав. Хто з його оточення здав операцію, яка б дозволила притягти не тільки 33 вбивць українців, а й Путіна і Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України. Отже, чекаємо рішення парламенту і засідання комісії", – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".

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24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК буде займатися в липні-серпні.