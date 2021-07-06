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Порошенко закликає парламент офіційно включити "вагнергейт" до порядку денного ТСК і готовий прийти на засідання разом із Зеленським

Порошенко закликає парламент офіційно включити

Петро Порошенко готовий прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР, якщо питання зриву спецоперації із затримання російських військових злочинців із групи "Вагнера" і зливу росіянам секретної інформації про неї буде офіційно включено до предмету діяльності цієї ТСК.

Про це Порошенко заявив під час поїздки на Донеччину у Слов’янську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ми не беремо участі у фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами – "Слуга народу" і ОПЗЖ. Вони мають у своєму розпорядженні правоохоронні органи. На сьогоднішній день позиція правоохоронних органів була висловлена – ні СБУ, ні Офіс Генерального прокурора "вагнерівцями" займатися не буде, бо їм це не потрібно", – констатує п’ятий Президент.

"Ми висунули пропозицію – або створіть окрему слідчу комісію, або включіть до предмету відання існуючої слідчої комісії справу "вагнерівців". Це потрібно для того, щоб захистити українських воїнів, захистити українських розвідників, які будуть давати свідчення – в тому числі і цілком таємні – від переслідування діючою владою, в якої точно рило в пуху по справі "вагнерівців", – наголошує Порошенко.

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"Ми проголосуємо за доповнення до предмету відання будь-якої слідчої комісії, включивши туди справу "Вагнера". Ми надамо своїх представників, і я хочу подякувати і "Голосу", і "Батьківщині" за спільну об’єднану позицію в цьому питанні", – зазначив Порошенко і запропонував зробити це першим питанням порядку денного наступного засідання Верховної Ради.

У пресслужбі нагадують, що, коли Порошенко був главою держави, він дав санкцію на проведення спецоперації, яку згодом Зеленський зірвав. Тому п’ятий президент вважає, що його участь в засіданні комісії буде на порядок ефективнішою, якщо одночасно туди прибуде і Зеленський.

"Особливо це стає актуальним після інтерв’ю Зеленського. Так само, як я – п’ятий президент – погоджуюсь прийти, так і шостий президент має прийти і дати свідчення: кому він дзвонив, що він сказав. Хто з його оточення здав операцію, яка б дозволила притягти не тільки 33 вбивць українців, а й Путіна і Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України. Отже, чекаємо рішення парламенту і засідання комісії", – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".

Читайте також: Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК буде займатися в липні-серпні.

Автор: 

ВР (14994) ТСК (373) Зеленський Володимир (23946) Порошенко Петро (15180) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+34
Порошенко призывает парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК и готов прийти на заседание вместе с Зеленским - Цензор.НЕТ 3347
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06.07.2021 21:15
+32
зеленский и так сс#тся. А тут Порох. Клоун же ср@ться начнет от такого зрелища... Оно надо?
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06.07.2021 21:04
+31
Порошенко призывает парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК и готов прийти на заседание вместе с Зеленским - Цензор.НЕТ 1362
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06.07.2021 21:10
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Пора, пора уже ЗЕлю дебаты, как он любит, со всех сторон и в любой позе.
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07.07.2021 07:48 Відповісти
..Зеля засцыт.. та и ревнивый фаворит-опекун ермак не отпустит
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06.07.2021 21:51 Відповісти
Порох! Мы с тобой!
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06.07.2021 21:52 Відповісти
Хошь воды, лапотная? Щас, только зипер растегну.
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07.07.2021 07:46 Відповісти
Про Іловайськ у хомчака попитайте. До речі, хто він зараз, на якій посаді? А про Дебальцеве - у грішина. Та й про Іловайськ також у грішина попитати можна...
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06.07.2021 22:14 Відповісти
А сьогодні тобі ніц не штрикає уві око?
Устарав-єс нам тоте гаддя сорокате, осоругу омразну, лєцте коріннє, кривороге насіннє, що-с Україну обрабувало та й порунтувало, воська ніц сокотить, правом помітує, а тепер боронит Татарова, того друка фацарного, що-с пав би бефель гаптах 'го тримати, у кайданки брати, най у кремінар чімхає анцвай під жовнірськими кольбами, під громадськими клятьбами?
А бих вас смага втєла, зебільйо, най буде прах на цалий сьвіт! 🤬🤬🤬
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06.07.2021 22:18 Відповісти
На свій захист проти Порошенка, зєсцикло приведе з собою лукашенка та *****, які підтвердять. що зє красавчік, а Порох хфашист клятий.
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06.07.2021 22:09 Відповісти
Ніяк зрада не виходить. Та шо ж таке?
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06.07.2021 22:39 Відповісти
Ты дебил с рождения, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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06.07.2021 23:16 Відповісти
Это (Так Треба 02a9202c) свино-собака. На этой ветке их три "брата-акробата":

https://censor.net/ru/user/489684

https://censor.net/ru/user/489695

https://censor.net/ru/user/489754
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06.07.2021 23:28 Відповісти
И это мешает ему быть дебилом? Скорее помогает продвигаться по службе 😀
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06.07.2021 23:29 Відповісти
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06.07.2021 23:58 Відповісти
Сумніваєшся, що ці троє - свино-собаки/ватные петухи?
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07.07.2021 00:19 Відповісти
якраз дуже з Вами згоден...
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07.07.2021 00:51 Відповісти
Тобто відпустити воєнних злочинів за таємною згодою з ворогом і його тарганоподібниим сателітом - не зрада?
Може, тобі й путін не *****, а Україна це малоросійська губернія?
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06.07.2021 23:42 Відповісти
Я буй его знаю,как разборки полёта кочерги над топоро м,выведут Украину в топ по армии,мови ну я атеист
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06.07.2021 23:21 Відповісти
И зебил - зачем скромничаешь?😀
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06.07.2021 23:24 Відповісти
Готов ли ты стать Зебилом,щоб спасти Украину?
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06.07.2021 23:36 Відповісти
навіщо ця ганьба на все життя...?
ти багато бачив зараз машин з наклейкою-"Зе"...?!
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07.07.2021 00:00 Відповісти
Треба було ще додати :- "Строк даю до понеділка. ДумайТе!"
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06.07.2021 23:21 Відповісти
коротше Зе взяв всі "найкращі" риси від Юща та яника...така собі "квінтесенція"...в одному коміку...
і тепер маємо те що маємо...
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07.07.2021 00:03 Відповісти
Сильный ход. Профессионал - это вам не любитель из квна. И повторить анализ на наркоту в Швейцарии. В одной комнате... в одно время.
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10.10.2021 22:13 Відповісти
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