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У РФ ніхто не гарантує безпеки нашим спортсменам: Ващуку жорстко відповіли на бажання відправити пляжну збірну з футболу в Москву

У РФ ніхто не гарантує безпеки нашим спортсменам: Ващуку жорстко відповіли на бажання відправити пляжну збірну з футболу в Москву

Ексдинамівець і ексзахисник московського "Спартака", а нині віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України Влад Ващук виступив із критикою рішення про відмову нашої збірної їхати на ЧС в Москву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є спорт, а є політика. Не треба політику вмішувати в спорт, на сьогодні це різні речі….Я за те, що треба їхати, грати і нічого не боятися. Ми вийшли на ЧС, який пройде в Москві, що тут поганого?" - цитує Ващука віцепрезидент Асоціаціі футболу АР Крим Олег Комуняр.

Він жорстко відповів Ващуку на таку його позицію.

"Я розкажу про "політику" та про спорт поза нею:

- Це коли в Россії існує фактична заборона на викорстання футболки Національноі збірної України нового зразка, та за її носіння можна сісти по статті 280.1 УК РФ;

- Це окуповані теріторії Криму, частин Донецької та Луганської області, де ти за атрибутику Таврії, Зорі чи Шахтаря можешь сісти у тюрму на багато років як екстреміст чи відправитись "на підвал".

Чи може Владислав Ващук взяти на себе відповідальність, що нікого з футболістів, тренерів, персоналу чи членів української делегації не буде затримано під час турніру? Чи може гарантувати безпеку вболівальникам, яки ризикнуть поїхати у Москву щоб підтримати збірну? Що їх там не поб’ють, не вб’ють чи не оголосять черговим українським "шпигуном"… Чи Владислав Ващук сподівався їхати на Чемпіонат світу в Москву у футболці московського Спартака?", - зауважив Комуняр на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що рішення Асоціація пляжного футболу України не брати участь у ЧС в Москві є цілком послідовним, бо в 2019 році, з огляду на існуючі на той час загрози безпеки для гравців національної збірної з пляжного футболу та українських вболівальників на території Російської Федерації, було прийнято рішення відмовитися від участі у матчах європейської кваліфікації в Москві до Чемпіонату світу з пляжного футболу у Парагваї.

"До того ж компетентні міністерства рекомендують утриматися від участі у змаганнях на території Російської Федерації та не можуть здійснити фінансування такої участі", - зауважив Комуняр.

До слова, сам Ващук уже теж почав виправдовуватися за раніше сказані слова.

"Будь-ласка, не треба робити гучних заголовків. Коли Асоціація прийняла таке рішення, що збірна не їде (до Москви), - значить у цьому є сенс", - написав він згодом у Facebook.

Нагадаємо, збірна з пляжного футболу України виграла путівку на ЧС, який проходить у Москві. Профільна асоціація з урахуванням позицій МЗС і Мінмолодьспорту прийняла рішення відмовитися від участі у цих змаганнях.

Автор: 

збірна з футболу (224) футбол (1582)


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Топ коментарі
+52
Отправьте Влада на передовую
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06.07.2021 21:41
+45
Передовая" - это не "зона"....На передовой - достойнейшие .... Там таких козхлов, как Ващук не должно быть. Потому как, Ващук - ватно-колорадское, промацсковское дерьмо.... Ващука надо подсраЧниками выгнать на лугандон. Ему там место ... На подвале...
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06.07.2021 22:11
+36
типова кацапська консерва!!!не треба приділяти уваги цьому покидьку!!!
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06.07.2021 21:54
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Отправьте Влада на передовую
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06.07.2021 21:41 Відповісти
На хередовую...
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06.07.2021 22:06 Відповісти
Передовая" - это не "зона"....На передовой - достойнейшие .... Там таких козхлов, как Ващук не должно быть. Потому как, Ващук - ватно-колорадское, промацсковское дерьмо.... Ващука надо подсраЧниками выгнать на лугандон. Ему там место ... На подвале...
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06.07.2021 22:11 Відповісти
Кроме гвардии существуют и штрафные батальоны! Ну или должны существовать! В каждой армии мира они есть кроме Украины! Так вот туда ему и дорога этому Ващуку! А что-бы не сбежал то приковать его к станковому пулемету!
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06.07.2021 22:30 Відповісти
Еще по своим пулемет повернет. К лопате его приковать, пусть на передке ямы роет, там, где ночью закурил и прилетает привет от снайпера на огонек сигареты.
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07.07.2021 06:43 Відповісти
Да что вы все, к лопате, к пулемету приковать? Приковать его к унитазу переносному. Ребятам на передке комфортно будет.
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07.07.2021 19:12 Відповісти
лучше на фарш
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07.07.2021 16:41 Відповісти
типова кацапська консерва!!!не треба приділяти уваги цьому покидьку!!!
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06.07.2021 21:54 Відповісти
Я тут не согласен! Необходимо что-бы такие падонки даже в мыслях не могли подумать о таком, а это лечится очень легко!
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06.07.2021 22:31 Відповісти
Блин, когда фанаты пели хутин ****, Ващук наверно уши закрывал от страха 😀😀😀
Это же он - бывший муж ресторатора Золотых Ворот ?
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06.07.2021 21:55 Відповісти
Сцикун.
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06.07.2021 21:56 Відповісти
"Убедили мудака, Владислава Ващука
Что Динамо лучшая команда в мире!"

Соррі, але з пісні слів не викинеш
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06.07.2021 21:58 Відповісти
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию Украины по Крыму и Донбассу, Россия покинула заседание...

Резолюция была принята «несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России».

Россия угрожала выйти из состава ПА ОБСЕ, если эта резолюция будет принята, но документ все же поддержали.
Также ПА ОБСЕ приняла резолюцию США, в которой осуждается рост ненависти и насилия в мире. Отдельно в документе отмечены события в Беларуси. Была принята и резолюция, инициированная Нидерландами, в которой осуждаются преступления режима Александра Лукашенко.
«Поэтому российской и белорусской делегациям пришлось покинуть заседание ПА ОБСЕ»,
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06.07.2021 21:58 Відповісти
Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре». Как отмечается, из неё исключён доллар США...
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06.07.2021 22:08 Відповісти
Ну и что? Я помню Нац банк пролетел как Рогозин над Кишенёвом вкладывая бабло в юань!
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06.07.2021 22:34 Відповісти
ВАТА головного мозга, если не лечить, само НЕ ПРОЙДЕТ!
А лучшим лекарством против него должен быть Уголовный Кодекс!
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06.07.2021 21:58 Відповісти
Он ещё и здоровьем спортсменов хотел рисковать
В раше - эпидемия. Должна быть полная изоляция страны , но благодаря дебилам типа Ващука, зараза разносится
У РФ ніхто не гарантує безпеки нашим спортсменам: Ващуку жорстко відповіли на бажання відправити пляжну збірну з футболу в Москву - Цензор.НЕТ 261
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06.07.2021 21:59 Відповісти
A pocemu nemozno bylo igrat gde to Ispaniji .Raske vet rekordi po virusu ustanavlivajet,,daze fini bolejciki zarazilis Peterburge kogda tam igrali fini s raskoj
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06.07.2021 22:05 Відповісти
Это правильно.Москалям вообще жить нет смысла
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06.07.2021 22:20 Відповісти
Пляжный футбол - развлечение для бездельников в мирное время.
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06.07.2021 22:22 Відповісти
черговий ватан. "позаполітико" - довбойоб.
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06.07.2021 22:23 Відповісти
Ващук отдал долг Олегу Гусеву или продолжает морозиться ? Гнилое чмо
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06.07.2021 22:28 Відповісти
та если хочет пусть сам туда едет... один без ансам ***..может дымоход прочистят и поймёт наконец что рашка и куйло это война и горе!
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06.07.2021 22:35 Відповісти
А що в Москві пляжі є?
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06.07.2021 22:40 Відповісти
Повестку этому малоросу...
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06.07.2021 22:54 Відповісти
прекрасно помню время когда Ващук с Шовковским ходили задрав голову и называли себя одними из лучших в мире. Братья тогда здорово обпеклись на этом трио (там был еще Дмитрулин), как потом на белорусской "пьяни". братья пристроили его вице пляжного футбола, он там на роботу то ходит или как ? или по барам и казино. Да ему похер где бухать и играть в карты - в России или где то в Африке. Тоже нашли аморального авторитета. А этот самый трусливый вратарь в истории Украинського футбола устроился через братьев в сборную и по быстрячку привел своего "воспитанника" который поставил рекорд на ЧЕ пропустил наибольшее количество голов. Правду говорят -хороший вратарь половина команды. А плохой вратарь -плохая команда. Когда САШО играл в сборной, она проигрывала все что только можно и эти баловни судьбы посильно помогали в том, что бы Украина всегда и везде проигрывала.
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06.07.2021 23:06 Відповісти
Шов би ти на йух, експерт )(еров.
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06.07.2021 23:16 Відповісти
Був нормальним футболістом, а став повним гандоном.
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06.07.2021 23:13 Відповісти
Проститутка!
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06.07.2021 23:56 Відповісти
Гроші О. Гусєву віддав, жлоб прокацапський, чи ще черговий рік "віддаєш"?
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07.07.2021 02:07 Відповісти
віддай Гусєву 50к баксів, віцепрезидент
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07.07.2021 02:08 Відповісти
Черговий Ва-ТА-щук в Україні?
Чомусь я не дуже дивуюсь.
Мабуть ви теж згідні...
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07.07.2021 02:51 Відповісти
В 19-м году тоже отказались. Бедная сборная которая практически нигде не играет.
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07.07.2021 04:26 Відповісти
и спортсмены и проститутки - одного поля ягоды......
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07.07.2021 08:22 Відповісти
Співуни,спортсмени -негадливі зовсім. Повії роблять свою справу мовчки,без розголосу. А ці інтелеХтуали ще й повчають. Мудозвон рідкісний цей ващук.Какаяразніца має жити на московії.
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07.07.2021 10:40 Відповісти
в гидропарке пусть играет....
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07.07.2021 14:27 Відповісти
Ващука в Москву отправить, - пусть там пляжный футбол развивает!
Ты долг Гусеву вернул, черт?!
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07.07.2021 14:38 Відповісти
"Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи." © Ващук
Він, мабуть, в одній компанії з нашими ватними боксерами бухає.

У РФ ніхто не гарантує безпеки нашим спортсменам: Ващуку жорстко відповіли на бажання відправити пляжну збірну з футболу в Москву - Цензор.НЕТ 2316
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07.07.2021 15:28 Відповісти
як не сумно але вони дійсно проросійські(
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22.08.2021 15:27 Відповісти
Нехай сам Вващук туди сам і їде і не вертається.
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07.07.2021 18:34 Відповісти
РАБссия закрыла границу нга карантин в связи с Пандемией штамма Дельта...Дохнуть что мухи в навозе...700 в день это Мировой рекорд..
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07.07.2021 21:10 Відповісти
Сдох даже крымнашист режиссер Меньшов,а его жена Вера Алентова заболела той же фигней...Руки прочь от Мацковии...
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07.07.2021 21:13 Відповісти
кстати всем кто смотрит новости РПЛ то на https://stadium.ru/news/13-07-2021-igroki-tinkoff-rpl-na-evro-2020 мног ополезного расказывают об игроках и куча прогнозов на игры
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22.08.2021 15:29 Відповісти
 
 