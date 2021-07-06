У РФ ніхто не гарантує безпеки нашим спортсменам: Ващуку жорстко відповіли на бажання відправити пляжну збірну з футболу в Москву

Ексдинамівець і ексзахисник московського "Спартака", а нині віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України Влад Ващук виступив із критикою рішення про відмову нашої збірної їхати на ЧС в Москву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є спорт, а є політика. Не треба політику вмішувати в спорт, на сьогодні це різні речі….Я за те, що треба їхати, грати і нічого не боятися. Ми вийшли на ЧС, який пройде в Москві, що тут поганого?" - цитує Ващука віцепрезидент Асоціаціі футболу АР Крим Олег Комуняр.

Він жорстко відповів Ващуку на таку його позицію.

"Я розкажу про "політику" та про спорт поза нею:

- Це коли в Россії існує фактична заборона на викорстання футболки Національноі збірної України нового зразка, та за її носіння можна сісти по статті 280.1 УК РФ;

- Це окуповані теріторії Криму, частин Донецької та Луганської області, де ти за атрибутику Таврії, Зорі чи Шахтаря можешь сісти у тюрму на багато років як екстреміст чи відправитись "на підвал".

Чи може Владислав Ващук взяти на себе відповідальність, що нікого з футболістів, тренерів, персоналу чи членів української делегації не буде затримано під час турніру? Чи може гарантувати безпеку вболівальникам, яки ризикнуть поїхати у Москву щоб підтримати збірну? Що їх там не поб’ють, не вб’ють чи не оголосять черговим українським "шпигуном"… Чи Владислав Ващук сподівався їхати на Чемпіонат світу в Москву у футболці московського Спартака?", - зауважив Комуняр на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що рішення Асоціація пляжного футболу України не брати участь у ЧС в Москві є цілком послідовним, бо в 2019 році, з огляду на існуючі на той час загрози безпеки для гравців національної збірної з пляжного футболу та українських вболівальників на території Російської Федерації, було прийнято рішення відмовитися від участі у матчах європейської кваліфікації в Москві до Чемпіонату світу з пляжного футболу у Парагваї.

"До того ж компетентні міністерства рекомендують утриматися від участі у змаганнях на території Російської Федерації та не можуть здійснити фінансування такої участі", - зауважив Комуняр.

До слова, сам Ващук уже теж почав виправдовуватися за раніше сказані слова.

"Будь-ласка, не треба робити гучних заголовків. Коли Асоціація прийняла таке рішення, що збірна не їде (до Москви), - значить у цьому є сенс", - написав він згодом у Facebook.

Нагадаємо, збірна з пляжного футболу України виграла путівку на ЧС, який проходить у Москві. Профільна асоціація з урахуванням позицій МЗС і Мінмолодьспорту прийняла рішення відмовитися від участі у цих змаганнях.