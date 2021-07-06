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Новини
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Головні новини 6 липня: Зеленський відмовився звільнити Татарова, запрацювала ТСК щодо "вагнерівців"

Головні новини 6 липня: Зеленський відмовився звільнити Татарова, запрацювала ТСК щодо

Президент не звільнятиме заступника голови ОП Татарова, Рада візьметься за "вагнерівців", свіжі рейтинги політиків і партій, - головні новини України 6 липня.

Зеленський відмовився звільнити Татарова

Президент відреагував на петицію про звільнення заступника голови ОП Олега Татарова, яку підписали понад 25 тис. українців. Зеленський заявив, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством". Отже, Татаров залишається на посаді.

Розпочала роботу ТСК Ради щодо розслідування злочинів можновладців

Сьогодні відбулося організаційне засідання комісії. Темою провалу спецоперації із затримання "вагнерівців" вона займатиметься в липні й серпні. Комісія ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Міноборони та Офіс генпрокурора, щоб з'ясувати, чи велася підготовка до операції із затримання бойовиків.

СБУ і Офіс генпрокурора напередодні повідомили, що не розслідуватимуть заяву Зеленського про те, що він обговорював затримання "вагнерівців" із Лукашенком.

Активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі "зливом" спецоперації.

Свіжі рейтинги

Якби вибори президента відбулися зараз, переміг би Зеленський: за нього готові проголосувати 29,1% українців, за Порошенка - 13,4%, за Бойка - 12,5%, за Тимошенко - 11,3%.

Серед партій розстановка сил така: "СН" - 24,9%, "ЄС" - 13,5%, "ОПЗЖ" - 12,8%, "Батьківщина" - 12,3%.

Крім того, на межі потрапляння в парламент перебувають 5 політсил: "Сила і честь" - 4,8%, Радикальна партія - 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, партія Мураєва "Наші" - 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,1%.

Скандал із громадянством Рудик

Лідер партії "Голос" Кіра Рудик тричі поспіль в ефірі ток-шоу не дала прямої відповіді на запитання про те, чи є в неї громадянство США. Щоразу вона відповідала фразою "Я народилася в Україні, і я українка".

Партія виступила з офіційною заявою про те, що Рудик є громадянкою України, і в неї ніколи не було іншого громадянства.

Репресії в Білорусі

У Білорусі засудили до 14 років ув'язнення колишнього кандидата в президенти опозиціонера Віктора Бабарика. Його визнали винним у хабарництві, ухилянні від сплати податків і легалізації отриманих злочинним способом коштів. Бабарико не визнає провини й каже, що це політичне переслідування.

Євросоюз заявляє, що може у зв'язку з вироком запровадити проти Мінська нові санкції. Лукашенко заявив, що може в такому випадку обмежити іноземний транзит через Білорусь.

Білоруські прикордонники тим часом пропускають у ЄС нелегалів - їхня кількість уже перевищила тисячу. Лукашенко каже, що не робитиме з країни "відстійник для мігрантів".

У ПЦУ стало більше прихожан

Більшість українських православних - 58% - назвали себе прихожанами ПЦУ. За рік цей показник виріс на 10%. До УПЦ МП належить 25% українців, греко-католиками є 9%, атеїстами - 7%.

Автор: 

Білорусь (7938) ТСК (373) Зеленський Володимир (23946) рейтинг (1655) ПВК Вагнер (1540) ПЦУ (794) Рудик Кіра (104) Татаров Олег (425) Бабарико Віктор (11)


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Топ коментарі
+6
ФОТОФАКТ. Порошенко вантажить всю черешню, яка є в Україні, у свої Боїнги-747 (яких у нього 86 штук), щоб вивезти її в офшори

Главные новости 6 июля: Зеленский отказался уволить Татарова, заработала ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5761
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06.07.2021 22:23
+6
Зебільйо, агов! Ніц не штрикає уві око?
Устарали-єс нам тоте гаддя сорокате, осоругу омразну, лєцте коріннє, кривороге насіннє, що-с Україну обрабувало та й порунтувало, воська ніц сокотить, правом помітує, а тепер боронит Татарова, того друка фацарного, що-с пав би бефель гаптах 'го тримати, у кайданки брати, най у кремінар чімхає анцвай під жовнірськими кольбами, під громадськими клятьбами?
А бих вас смага втєла, слудвани, най буде вам крепір та й авус - тіко прах на цалий сьвіт!
🤬🤬🤬
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06.07.2021 22:34
+5
він провів сур"йозну нараду, і в цілях своєї безпеки залишив татарова

Главные новости 6 июля: Зеленский отказался уволить Татарова, заработала ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 9461
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06.07.2021 22:17
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квартальное говно будет сидеть!
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06.07.2021 22:15 Відповісти
хм., сидит Билл Гейтс.
сидел Аль Капоне.

Но есть нюанс, один себе в хате, а второй в законе
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06.07.2021 22:25 Відповісти
він провів сур"йозну нараду, і в цілях своєї безпеки залишив татарова

Главные новости 6 июля: Зеленский отказался уволить Татарова, заработала ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 9461
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06.07.2021 22:17 Відповісти
А також створив "дорожну карту"
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06.07.2021 22:21 Відповісти
і винюхав її
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06.07.2021 22:22 Відповісти
давно уже пора уволить зеленского.
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06.07.2021 22:21 Відповісти
ФОТОФАКТ. Порошенко вантажить всю черешню, яка є в Україні, у свої Боїнги-747 (яких у нього 86 штук), щоб вивезти її в офшори

Главные новости 6 июля: Зеленский отказался уволить Татарова, заработала ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5761
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06.07.2021 22:23 Відповісти
То не черешня! То зливки червоного золота!! О!!!
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06.07.2021 22:25 Відповісти
в перемішку зі смарагдами
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06.07.2021 22:33 Відповісти
О!!!!
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06.07.2021 22:35 Відповісти
Главные новости 6 июля: Зеленский отказался уволить Татарова, заработала ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 9472
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06.07.2021 22:23 Відповісти
Порошенко випереджає Бойка в рейтингу!!! Урррра!
...Як кажуть поляки - жалосне...
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06.07.2021 22:25 Відповісти
Нарід, що поміняв порох на кокаїн буде жити весело...Але недовго.
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06.07.2021 22:25 Відповісти
"Страшні казки скнари кондитера", глава 3. ©Болград, 2006 рік.
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06.07.2021 22:35 Відповісти
Главные новости 6 июля: Зеленский отказался уволить Татарова, заработала ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 319
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06.07.2021 22:37 Відповісти
Колишній міністр Януковича може собі дозволити дрібні забаганки.
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06.07.2021 23:06 Відповісти
100%...!!!
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06.07.2021 23:29 Відповісти
Питання легітимності Володимира Зеленського на посту Президента України буде розглядатись в Європейському суді!

Олександр Литвин зазначив, що «у період січня - липня 2019 р. ПП «Слуга Народу» нараховувала 72 особи. Всі вони - працівники студії 95 квартал, їх родичі або друзі. Тобто на час обрання Президентом України Зеленського В.О., депутатів ВР України від ПП «Слуга Народу» вона була не всеукраїнською політичною партією, а партією - 95 кварталу. Однією з умов участі у виборах громадян була умова надання їм можливості у майбутньому стати членом ПП «Слуга Народу». Вищим керівництвом партії після президентської компанії створено фіктивний електронний реєстр бажаючих стати членами даної політичної сили. Станом на липень 2019 року більше 33 тис. виборців подали електронну заявку на вступ в партію. Однак їх права, передбачені ст. 36 Конституції України обирати і бути обраними на час президентської та парламентської компанії України було проігноровано.

Наявні всі підстави для звернення до Європейського суду з прав людини, який має однозначну позицію - справедливий суд займає основне місце у системі глобальних цінностей демократичного суспільства. Тому, питання порушення прав громадян України та доказування нелегітимності Зеленського В.О. як Президента України буде цікавим кейсом у Європейському суді»

Главные новости 6 июля: Зеленский отказался уволить Татарова, заработала ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 6502
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06.07.2021 22:29 Відповісти
Главные новости 6 июля: Зеленский отказался уволить Татарова, заработала ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 4724
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06.07.2021 22:34 Відповісти
Зебільйо, агов! Ніц не штрикає уві око?
Устарали-єс нам тоте гаддя сорокате, осоругу омразну, лєцте коріннє, кривороге насіннє, що-с Україну обрабувало та й порунтувало, воська ніц сокотить, правом помітує, а тепер боронит Татарова, того друка фацарного, що-с пав би бефель гаптах 'го тримати, у кайданки брати, най у кремінар чімхає анцвай під жовнірськими кольбами, під громадськими клятьбами?
А бих вас смага втєла, слудвани, най буде вам крепір та й авус - тіко прах на цалий сьвіт!
🤬🤬🤬
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06.07.2021 22:34 Відповісти
Аннушка пролила масло , а власть все рельсы и трамваи порезала на металл ...
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06.07.2021 22:35 Відповісти
Зеля представь ты солнце.И у тебя есть пятна,как у всякого солнца.Но одно пятно,не в ракурсе.Ну мешает понимашь?Пятно на шедевре.Говно на эскимо.И это Татаров лежит фекальной кляксой на твоём облике с которым ты согласен.И дело даже в тебе,а в Татарове с которым согласен
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06.07.2021 22:35 Відповісти
Главные новости 6 июля: Зеленский отказался уволить Татарова, заработала ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 1764
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06.07.2021 22:36 Відповісти
хеніально...Зе перевершив всі сподівання 73% лохів...далі буде...
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06.07.2021 23:35 Відповісти
"далі буде..."

Точно!
Головні новини 6 липня: Зеленський відмовився звільнити Татарова, запрацювала ТСК щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9347
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06.07.2021 23:39 Відповісти
Helgi Sharp:

В Беларуси запретили телеканал "Квартала 95".

Никогда бы не подумал, что моё давнее желание первым исполнит кровавый диктатор Лукашенко.

Нет в мире совершенства.

***
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06.07.2021 22:46 Відповісти
Не удивлюсь, если «окажется», что *********** не «так поняли» на счет петиции об увольнении Татарова……..
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06.07.2021 22:59 Відповісти
цей смішний піонєр з 95 квартала справді вирішив що він бог і Цар...?!!!
так пуститися берега в країні що воює вже 8 рік може лише або ідіот або блазень...хоча...
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06.07.2021 23:32 Відповісти
Гнида
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07.07.2021 02:34 Відповісти
Китайская пресса пишет что Зеля продался Китаю за несколько миллиардов долларов....,пошел по дороге Лукашеску....,карочи учим китайску мову...
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07.07.2021 02:38 Відповісти
 
 