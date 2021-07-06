Головні новини 6 липня: Зеленський відмовився звільнити Татарова, запрацювала ТСК щодо "вагнерівців"

Президент не звільнятиме заступника голови ОП Татарова, Рада візьметься за "вагнерівців", свіжі рейтинги політиків і партій, - головні новини України 6 липня.

Зеленський відмовився звільнити Татарова

Президент відреагував на петицію про звільнення заступника голови ОП Олега Татарова, яку підписали понад 25 тис. українців. Зеленський заявив, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством". Отже, Татаров залишається на посаді.

Розпочала роботу ТСК Ради щодо розслідування злочинів можновладців

Сьогодні відбулося організаційне засідання комісії. Темою провалу спецоперації із затримання "вагнерівців" вона займатиметься в липні й серпні. Комісія ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Міноборони та Офіс генпрокурора, щоб з'ясувати, чи велася підготовка до операції із затримання бойовиків.

СБУ і Офіс генпрокурора напередодні повідомили, що не розслідуватимуть заяву Зеленського про те, що він обговорював затримання "вагнерівців" із Лукашенком.

Активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі "зливом" спецоперації.

Свіжі рейтинги

Якби вибори президента відбулися зараз, переміг би Зеленський: за нього готові проголосувати 29,1% українців, за Порошенка - 13,4%, за Бойка - 12,5%, за Тимошенко - 11,3%.

Серед партій розстановка сил така: "СН" - 24,9%, "ЄС" - 13,5%, "ОПЗЖ" - 12,8%, "Батьківщина" - 12,3%.

Крім того, на межі потрапляння в парламент перебувають 5 політсил: "Сила і честь" - 4,8%, Радикальна партія - 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, партія Мураєва "Наші" - 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,1%.

Скандал із громадянством Рудик

Лідер партії "Голос" Кіра Рудик тричі поспіль в ефірі ток-шоу не дала прямої відповіді на запитання про те, чи є в неї громадянство США. Щоразу вона відповідала фразою "Я народилася в Україні, і я українка".

Партія виступила з офіційною заявою про те, що Рудик є громадянкою України, і в неї ніколи не було іншого громадянства.

Репресії в Білорусі

У Білорусі засудили до 14 років ув'язнення колишнього кандидата в президенти опозиціонера Віктора Бабарика. Його визнали винним у хабарництві, ухилянні від сплати податків і легалізації отриманих злочинним способом коштів. Бабарико не визнає провини й каже, що це політичне переслідування.

Євросоюз заявляє, що може у зв'язку з вироком запровадити проти Мінська нові санкції. Лукашенко заявив, що може в такому випадку обмежити іноземний транзит через Білорусь.

Білоруські прикордонники тим часом пропускають у ЄС нелегалів - їхня кількість уже перевищила тисячу. Лукашенко каже, що не робитиме з країни "відстійник для мігрантів".

У ПЦУ стало більше прихожан

Більшість українських православних - 58% - назвали себе прихожанами ПЦУ. За рік цей показник виріс на 10%. До УПЦ МП належить 25% українців, греко-католиками є 9%, атеїстами - 7%.