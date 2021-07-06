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Новини Агресія Росії проти України
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Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану Україною резолюцію про Крим і ОРДЛО, делегація РФ залишила засідання

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану Україною резолюцію про Крим і ОРДЛО, делегація РФ залишила засідання

Парламентська Асамблея ОБСЄ прийняла термінову резолюцію, яка засуджує триваючу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, і військові злочини російської влади, її збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомив у Facebook глава делегації України, "слуга народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це сталося "попри шалений спротив російської делегації та делегацій країн, які знаходяться під впливом Росії".

"Резолюція також засуджує намагання Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську потоку та Азовське море.

Резолюція засуджує порушення прав людини в окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, а також триваючу небезпечну мілітарізацію окупованого Криму і незаконну російську паспортизацію українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах Донецької і Луганської областей", - уточнив Потураєв.

Він підкреслив, що цією резолюцією ПА ОБСЄ "вчергове висунула вимогу до Росії - саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта - негайно звільнити окуповані українські території, і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства".

"Треба відзначити потужну і одностайну підтримку української резолюції делегаціями всіх країн Заходу, але також і багатьох інших країн, які послідовно підтримують Україну.

Попри відвертий шантаж Росії, яка погрожувала у разі підтримки української резолюції вийти з складу ПА ОБСЄ, делегації країн-симпатиків України, так само як і керівництво Парламентської Асамблеї, проявили стійкість і єдність", - заявив Потураєв.

За його словами, також ПА ОБСЄ підтримала резолюцію США (засуджує зростання ненависті і насильства у світі, і робить окремий фокус на подіях і ситуаціі у Білорусі) і Нідерландів (спрямована на засудження злочинів режиму самопроголошеного президента Лукашенка проти власних громадян).

"Тож російській і білоруській делагаціі довелося покинути засідання ПА ОБСЄ", - констатує глава української делегації.

Крім того, він повідомив, що новим президентом ПА ОБСЄ була обрана депутатка парламенту Швеції Маргарета Цедерфельд, "яка є послідовним критиком російської неоімперськоі політики у країнах колишнього СРСР та агресії Росії проти Грузії і України".

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану Україною резолюцію про Крим і ОРДЛО, делегація РФ залишила засідання 01

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За даними DW, резолюції України і Нідерландів підтримали 126 і 122 члени асамблеї відповідно. На думку Москви, це суперечило регламенту. Нібито були порушені правила, що стосуються того, що рішення приймаються двома третинами голосів членів асамблеї, а не двома третинами депутатів, які беруть участь у засіданні - онлайн або очно. До складу асамблеї входять 323 парламентарії з 57 держав. Сесія ПА ОБСЄ проходила з 30 червня по 6 липня в гібридному очно-дистанційному форматі.

Автор: 

Білорусь (7938) Крим (14174) ОБСЄ (3507) резолюція (282) росія (65336) Донбас (22356) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+25
Сподіваюсь, ця дєлєґация покинула нас назавжди?
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06.07.2021 22:28
+15
То нехай ********* поскаржиться у Спілку захисту тварин, Бо позов у ЄСПЛ від недолюдків не приймуть...
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06.07.2021 22:31
+9
Якби ж то...
"Тьі их в дверь, они - в окно"...
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06.07.2021 22:40
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Сподіваюсь, ця дєлєґация покинула нас назавжди?
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06.07.2021 22:28 Відповісти
********* повірити - себе ...
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06.07.2021 22:32 Відповісти
То нехай ********* поскаржиться у Спілку захисту тварин, Бо позов у ЄСПЛ від недолюдків не приймуть...
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06.07.2021 22:31 Відповісти
Тварини вийдуть на протест у футболках "Дякую, Боже, що я не москаль"
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06.07.2021 22:38 Відповісти
До "...ляндії" копростану, дуже далеко! До **********, трохи ближче! =)
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06.07.2021 22:44 Відповісти
Потураєв і решта "слуг", спдіваюсь, теж голосували за резолюцію? 😊
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06.07.2021 22:32 Відповісти
"Нинель не читатель?"
"Сессия ПА ОБСЕ проходила с 30 июня по 6 июля в гибридном очно-дистанционном формате."
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06.07.2021 22:39 Відповісти
Гугл муж ещё не забанил?
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07.07.2021 10:21 Відповісти
А плевать!!! Решение принято!!! Свинособаки дристанули =)
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06.07.2021 22:53 Відповісти
Свинособаки:
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану Україною резолюцію про Крим і ОРДЛО, делегація РФ залишила засідання - Цензор.НЕТ 802
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07.07.2021 10:27 Відповісти
мы их теряем....
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06.07.2021 22:33 Відповісти
Якби ж то...
"Тьі их в дверь, они - в окно"...
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06.07.2021 22:40 Відповісти
На хрен сдалися нам, это стадо перепуганных и голодных свинособак, да ещё с лишней хромосомой? =)
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06.07.2021 23:24 Відповісти
И что эта резолюция меняет?
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06.07.2021 22:36 Відповісти
Скабеева и ее муж выпишутся из гражданства РФ.
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06.07.2021 22:57 Відповісти
захерова "Цыганочку с выходом" спляшет! =)
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06.07.2021 23:17 Відповісти
Вы здесь что, всей семьёй и оба такие умные?
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07.07.2021 10:25 Відповісти
А шо, мне нравицца такой ОБСЕ...
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06.07.2021 22:37 Відповісти
К вою на мокшанских болотах присоединилось скуление , визжание ,на Минских прудах
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06.07.2021 23:14 Відповісти
ерунда какая то, кроме слова "осуждаю" нечего конкретного!!! Где прописана уголовная ответственность за это все???
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07.07.2021 00:04 Відповісти
В Гааге, вы тока подайте заяву... Мож бубочка уже все сделал, не кипишуйте, сначала узнайте , насчет зебуина с Гаагой.
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07.07.2021 00:56 Відповісти
Суд по Боінгу іде.
Суд по катерах Зе фактично саме зірвало.
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07.07.2021 08:28 Відповісти
Шановне товариство! Особисто у мене складається така думка, що те що було досягнуто на ПА ОБСЄ нам подається як офігенна перемога. Я так думаю, що перемога буде тоді коли під натиском світової спільноти ерефія виведе свої окупаційні війська з тимчасово окупованих районів України та Криму. А кремлівського педофіла - *уйла посадять на лаву злочинців у Гаазському трибуналі за всі воєнні злочини, що він вчинив проти людства за термін свого царювання, щоб накінець почало діяти міжнародне право. А ерефія, як країна агресор має виплатити репарації всім країнам де вона вела війни(в тому числі гібридні) - Молдові, Грузії, Україні, Сирії, Ефіопії і в інших де ерефія відкрито чи завуальовано була активно присутня. От тоді це буде перемога. А поки що іде бла-бла-бла-бла. Кремлівський педофіл-*уйло на все це вже давно забив. Так, що бажаю не зупинятись а вперед, приперти ерефію та її найближчого союзника Білорусь так, щоб у них гімно через вуха полізло. Бажаю успіхів нашим парламентарям та дипломатам.
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07.07.2021 08:55 Відповісти
Справа в тому, що міжнародне право не працює на сьогодні. Фактично сьогодні продовжують працювати Ялтинські і Потсдамські угоди.

Потрібна нова міжнародна угода по міжнародному праву.
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07.07.2021 09:18 Відповісти
Если не работает что либо из международных соглашений да и вообще любых, то не работает все, просто что то делается по привычке но может в любой момент развалиться.
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07.07.2021 10:04 Відповісти
Ну щас почнеться - не будемо платити, газ перекриємо, русафоби.........
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07.07.2021 09:12 Відповісти
ЩЕ ОДИН ВАЖЛИВИЙ ,хоч невеликий , КРОК на підтримку України .
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07.07.2021 12:10 Відповісти
 
 