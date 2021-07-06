Пентагон: навчання РФ не завадили Sea Breeze

Російські військові, проводячи навчання у вівторок, не заважали навчанням Sea Breeze, в яких задіяні кораблі країн НАТО і їх партнерів.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жодних перешкод у проведенні Sea Breeze не було", - сказав він журналістам на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, чи не завадили проведенню цих маневрів російські навчання з пуском ракет С-400.

"Дії Росії не впливали на нашу здатність проводити навчання Sea Breeze", - додав Кірбі.

Раніше у вівторок повідомлялося, що Південний військовий округ провів у Краснодарському краї навчання з оборони об'єктів Чорноморського флоту з електронними пусками ракет систем ППО С-400 "Тріумф".

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Маневри пройшли на тлі чорноморського вишколу Sea Breeze, в якому задіяні кораблі країн НАТО і їх партнерів.

Очікується, що маневри Sea Breeze триватимуть до 10 липня.

У них задіяно 32 бойові кораблі, 40 літаків і п'ять тисяч військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. Загалом беруть участь військові з 32 країн.