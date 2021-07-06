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Новини Агресія Росії проти України
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Пентагон: навчання РФ не завадили Sea Breeze

Пентагон: навчання РФ не завадили Sea Breeze

Російські військові, проводячи навчання у вівторок, не заважали навчанням Sea Breeze, в яких задіяні кораблі країн НАТО і їх партнерів.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жодних перешкод у проведенні Sea Breeze не було", - сказав він журналістам на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, чи не завадили проведенню цих маневрів російські навчання з пуском ракет С-400.

"Дії Росії не впливали на нашу здатність проводити навчання Sea Breeze", - додав Кірбі.

Раніше у вівторок повідомлялося, що Південний військовий округ провів у Краснодарському краї навчання з оборони об'єктів Чорноморського флоту з електронними пусками ракет систем ППО С-400 "Тріумф".

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Маневри пройшли на тлі чорноморського вишколу Sea Breeze, в якому задіяні кораблі країн НАТО і їх партнерів.

Очікується, що маневри Sea Breeze триватимуть до 10 липня.

У них задіяно 32 бойові кораблі, 40 літаків і п'ять тисяч військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. Загалом беруть участь військові з 32 країн.

Автор: 

Пентагон (1430) росія (65336) Сі-Бриз (87) військові навчання (2777) Чорне море (1670) Кірбі Джон (526)


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Во время проведения Sea Breeze - в скотокацапии подорожали памперсы
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06.07.2021 23:11 Відповісти
и рюзге вдв на ***** начинают наезжать )))
https://www.facebook.com/zhupar.biceldiewa/videos/386439316547590
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06.07.2021 23:34 Відповісти
до українських моряків. браття, якщо ви почуєте серед відкритого моря сигнал SOS від масковського судна, не будьте байдужими, покваптесь в район лиха, добийте щоб не мучились.
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06.07.2021 23:26 Відповісти
Да да да.Все мы чтим учения
Уильям Кейдж (Том Круз) - Найди меня, когда очнешься. https://youtu.be/ksAeUyUhCG0
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06.07.2021 23:27 Відповісти
Перевожу с дипломатического на бытовой - путенский плавучий металлолом на дровах и торфяных брикетах не помешал кораблям НАТО проводить учения по уничтожению путенского плавучего, допотопного хлама и прибрежных скоплений этого дерьма, и обслуживающей его кацапской живности....
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06.07.2021 23:38 Відповісти
Учениям НАТО мог помешать только Кузя своим дымом, но бурлаки не успели его дотащить.
Пентагон: навчання РФ не завадили Sea Breeze - Цензор.НЕТ 6666
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06.07.2021 23:56 Відповісти
каци мов ті собаки на селі: гидити під пліт бояцця, то валують шо дурні
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06.07.2021 23:57 Відповісти
РОССИЙСКИХ ЖЛОБОВ ОПЯТЬ УЧАТ !)
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07.07.2021 04:28 Відповісти
 
 