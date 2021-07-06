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Новини
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Офіс президента протягує на пост директора "Мистецького Арсеналу" ексміністра Кулиняка, який сьогодні хвалить режим Януковича, - Козленко

Офіс президента протягує на пост директора

Фаворит Офісу президента на посаду директора "Мистецького Арсеналу" Михайло Кулиняк публічно хвалить режим експрезидента-втікача Януковича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Іван Козленко написав у Фейсбуці.

"...те, що ОП поставило на Кулиняка можна було визначити по специфічному маркеру в його концепції - акцент на "аудіовізуальний контент". Тепер можна назвати речі своїми іменами: конкурс в МА та в інших культурних інституціях - це не просто намагання впровадити ручне управління, це - реванш методів та подекуди людей режиму Януковича.

Публічна апологія режиму Януковича з боку Кулиняка під час самого конкурсу викликає обурення. Він осмілів настільки, що розказує про чесноти авторитарного режиму.

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Завдяки розслідуванням активістів, здійсненим зокрема на основі виявлених у Межигір'ї недознищених бухгалтерських книг, широко відомо, що за Януковича весь державний апарат було підпорядковано єдиній меті - висотування фінансів з державного сектора економіки. Це означає, що кожен міністр і більшість керівників ДП були інтегровані в вертикаль, по якій виведені кошти піднімалися на самий верх - в кишеню Януковича та його сім'ї.

Це просто безумство, що така людина як Кулиняк знов вигулькнув зі смердючого багна минулого. За Януковича він не мав жодної суб'єктності й був лише маріонеткою, функція котрої була підтримувати клептократичний механізм в робочому стані (та грати на скрипочці на днях народження гаранта). Вочевидь, з огляду на плани ОП розпочати будівництво в МА, ці його здібності знов стають у нагоді. ОП потребує "міцного господарника", який врахує при будівництві інтереси всіх сторін", - написав він.

Офіс президента протягує на пост директора Мистецького Арсеналу ексміністра Кулиняка, який сьогодні хвалить режим Януковича, - Козленко 01

Нагадаємо, що вибори директора "Мистецького Арсеналу", які проводилися сьогодні, не відбулися. Жоден із кандидатів не отримав необхідних 5 голосів. Оголошено новий конкурс на посаду. Деякі кандидати і члени комісії заявляють про фальсифікації та конфлікт інтересів з боку голови конкурсної комісії.

Автор: 

вибори (6694) Кулиняк (6) Мистецький арсенал (13) Козленко Іван (5)


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Топ коментарі
+21
Це вже нікого не дивує.
Пліснява, це мерзенна суміш з ригів та кацапських агентів.
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06.07.2021 23:26
+18
Режим зеленых гамадрил переплюнул Януковича.
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06.07.2021 23:20
+8
Интересно - на какОЙ капле народного терпения згорит этот зелёный придурок?
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06.07.2021 23:27
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Режим зеленых гамадрил переплюнул Януковича.
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06.07.2021 23:20 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває !!!)))
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06.07.2021 23:43 Відповісти
От Авакова команды не поступало.
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06.07.2021 23:31 Відповісти
разбиваешь парню влажные мечты о "националистических патриотах"
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07.07.2021 01:10 Відповісти
Этим консервам еще не было команды из кремля. Как и Свободе, Унсо, и Голосу.
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07.07.2021 07:16 Відповісти
А чего нет? Людям походу нравится иначе уже давно с камнями и битами вышли на улицы
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06.07.2021 23:24 Відповісти
Це вже нікого не дивує.
Пліснява, це мерзенна суміш з ригів та кацапських агентів.
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06.07.2021 23:26 Відповісти
Це єдиний ,суцільний кремлівський гнидник !!!)))
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06.07.2021 23:44 Відповісти
Интересно - на какОЙ капле народного терпения згорит этот зелёный придурок?
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06.07.2021 23:27 Відповісти
Ну яныка терпели очень долго. И отчаянно защищала половина электората- те кто потом после его бегства срочно натянул вышиванку и стал патриотом, а сейчас им надоело наблюдать войну по телеку и они выбрали ватного клоуна
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07.07.2021 07:18 Відповісти
При всем этом лютом звиздеце, вспомнилось: «нас» - имеют, а мы - «крепчаем»(с)……☹️
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06.07.2021 23:31 Відповісти
Зеля Янукодло 2.Какие вопросы?Все его действия,это обратка в Таёжный союз.Мне это надо?Нифига.Тому Зеля,если ты со мной не договорился,тебя накроют договорняки другие,олень ты тупой
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06.07.2021 23:48 Відповісти
Все некогда «популярные» политики, которые дорвались к власти на наглом обмане украинцев, давно уже ушли в небытие, ненавидимые всей Украиной.
Такая же судьба ждет и «зеленых» дерибанщиков.
Зеленские приходят и уходят, а Тимошенко остается. Это выбор украинцев…

Только Тимошенко способна остановить этот «зеленый беспредел». (с)
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06.07.2021 23:51 Відповісти
...уви, вона давно програла у крємля конкурс на гєнєрал-губєрнаторство Юго-Западнова края
Янучару й програла, якщо запамятовалі
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06.07.2021 23:54 Відповісти
у Нее ТРИ раза воровали победу на выборах если вы с памятью не дружите !!! И кста - а к чему тут кремль?! ВСЕ решает мудрый нарИд который выбирает - то зека, то мародера, то клоуна!!
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07.07.2021 00:00 Відповісти
Тимошенко подписала кабальные газовые условия с Кремлем которые можно было не подписывать. Только поэтому казна опустела настолько что яныку пришлось продать базу в Севастополе русакам еще на 50 лет в обмен на кредиты по Харьковским угодам.
Только Юлька на саммите нато в 2008 была категорически против.
Только Юлька в 2014 в рнбо голосовала против введения украинских войск из западного военного округа в Крым. Планировали провести "учения", самолеты с десантурой нашей развернули в воздухе.
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07.07.2021 07:23 Відповісти
Уточнення - вона не голосувала (бо вона не була членом РНБО), а просто прийшла туди і триндіти почала, що не можна воювати... І, як не дивно, більшість її підтримали, хіба Турчинов виступав за те, щоб вжарить кацапів.
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07.07.2021 10:24 Відповісти
Ещё Татарова по твоей роже размазать как мазь для полезного втирания.Я тебе и рекомендацию продам олень ты тупой
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06.07.2021 23:52 Відповісти
Він же був міністром культури при Януковичі - от і хвалить його.
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06.07.2021 23:54 Відповісти
это нормально - говно тянется к говну.... главное, что б потом сбежать не успели.
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07.07.2021 09:17 Відповісти
Якщо у соціальних мережах ЗРОСТАЄ кількість людей,що вкрай роздратовані зє-піздотою, їх діями та бездіяльністю, то у суспільстві їх рейтинг тільки зростає. (власні спостереження за інформацією з соціологічних опитувань фірм типу КМІС,центр Разумкова, тощо)
Нам не здається, що нас знову на "йо"...бують?
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07.07.2021 12:25 Відповісти
 
 