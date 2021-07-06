Офіс президента протягує на пост директора "Мистецького Арсеналу" ексміністра Кулиняка, який сьогодні хвалить режим Януковича, - Козленко

Фаворит Офісу президента на посаду директора "Мистецького Арсеналу" Михайло Кулиняк публічно хвалить режим експрезидента-втікача Януковича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Іван Козленко написав у Фейсбуці.

"...те, що ОП поставило на Кулиняка можна було визначити по специфічному маркеру в його концепції - акцент на "аудіовізуальний контент". Тепер можна назвати речі своїми іменами: конкурс в МА та в інших культурних інституціях - це не просто намагання впровадити ручне управління, це - реванш методів та подекуди людей режиму Януковича.

Публічна апологія режиму Януковича з боку Кулиняка під час самого конкурсу викликає обурення. Він осмілів настільки, що розказує про чесноти авторитарного режиму.

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Завдяки розслідуванням активістів, здійсненим зокрема на основі виявлених у Межигір'ї недознищених бухгалтерських книг, широко відомо, що за Януковича весь державний апарат було підпорядковано єдиній меті - висотування фінансів з державного сектора економіки. Це означає, що кожен міністр і більшість керівників ДП були інтегровані в вертикаль, по якій виведені кошти піднімалися на самий верх - в кишеню Януковича та його сім'ї.

Це просто безумство, що така людина як Кулиняк знов вигулькнув зі смердючого багна минулого. За Януковича він не мав жодної суб'єктності й був лише маріонеткою, функція котрої була підтримувати клептократичний механізм в робочому стані (та грати на скрипочці на днях народження гаранта). Вочевидь, з огляду на плани ОП розпочати будівництво в МА, ці його здібності знов стають у нагоді. ОП потребує "міцного господарника", який врахує при будівництві інтереси всіх сторін", - написав він.

Нагадаємо, що вибори директора "Мистецького Арсеналу", які проводилися сьогодні, не відбулися. Жоден із кандидатів не отримав необхідних 5 голосів. Оголошено новий конкурс на посаду. Деякі кандидати і члени комісії заявляють про фальсифікації та конфлікт інтересів з боку голови конкурсної комісії.