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Новини Агресія Росії проти України
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Чотирьох поранених військовослужбовців евакуйовано вертольотом із зони ООС у Дніпро. ФОТОрепортаж

6 липня у Військово-медичний клінічний центр Східного регіону здійснили евакуацію чотирьох поранених військовослужбовців з району проведення ООС. З Маріуполя в Дніпро поранених доставили вертольотом Мі-8.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медсил ЗСУ.

Чотирьох поранених військовослужбовців евакуйовано вертольотом із зони ООС у Дніпро 01

"У районі виконання завдань військовослужбовцям було надано кваліфіковану медичну допомогу з метою усунення важких, загрозливих для життя наслідків і ускладнень поранень і проведена підготовка до евакуації на наступний рівень надання медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Чотирьох поранених військовослужбовців евакуйовано вертольотом із зони ООС у Дніпро 02

Чотирьох поранених військовослужбовців евакуйовано вертольотом із зони ООС у Дніпро 03

Зараз у Дніпрі лікарі обстежують поранених для встановлення подальшого плану лікування.

Чотирьох поранених військовослужбовців евакуйовано вертольотом із зони ООС у Дніпро 04

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Автор: 

Дніпро (3282) поранення (2805) евакуація (2318) військовослужбовці (4766) операція Об’єднаних сил (6725)


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Швидкого одужання вам, рідненькі.
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06.07.2021 23:50 Відповісти
йшов 7 рік протистояння с скрепами яких в 3 рази більше ..але так краще щоб потім не сказали що вони були в одних трусіках
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07.07.2021 00:22 Відповісти
8-й...
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07.07.2021 06:06 Відповісти
Одужуйте, дорогі наші захисники !
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07.07.2021 01:40 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам! Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!

Чотирьох поранених військовослужбовців евакуйовано вертольотом із зони ООС у Дніпро - Цензор.НЕТ 8144
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07.07.2021 08:13 Відповісти
 
 