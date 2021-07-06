Чотирьох поранених військовослужбовців евакуйовано вертольотом із зони ООС у Дніпро. ФОТОрепортаж

6 липня у Військово-медичний клінічний центр Східного регіону здійснили евакуацію чотирьох поранених військовослужбовців з району проведення ООС. З Маріуполя в Дніпро поранених доставили вертольотом Мі-8.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медсил ЗСУ.

"У районі виконання завдань військовослужбовцям було надано кваліфіковану медичну допомогу з метою усунення важких, загрозливих для життя наслідків і ускладнень поранень і проведена підготовка до евакуації на наступний рівень надання медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Зараз у Дніпрі лікарі обстежують поранених для встановлення подальшого плану лікування.

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