Чотирьох поранених військовослужбовців евакуйовано вертольотом із зони ООС у Дніпро. ФОТОрепортаж
6 липня у Військово-медичний клінічний центр Східного регіону здійснили евакуацію чотирьох поранених військовослужбовців з району проведення ООС. З Маріуполя в Дніпро поранених доставили вертольотом Мі-8.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медсил ЗСУ.
"У районі виконання завдань військовослужбовцям було надано кваліфіковану медичну допомогу з метою усунення важких, загрозливих для життя наслідків і ускладнень поранень і проведена підготовка до евакуації на наступний рівень надання медичної допомоги", - сказано в повідомленні.
Зараз у Дніпрі лікарі обстежують поранених для встановлення подальшого плану лікування.
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