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РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов

РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти 100 українців. Ці громадяни перебувають під санкціями, які ввело Міністерство фінансів США.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Данілова, американські санкції були накладені на 134 громадян України, 130 із них - потрапили під обмеження Мінфіну.

"На сьогодні встановлено, що зі 130 осіб, які під санкціями Мінфіну, 127 живі і здорові, а 3 померли. Щодо 100 із цих людей РНБО вже ввела санкції. Щодо інших, ми отримуємо додаткову інформацію від партнерів", - сказав він.

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Данілов зазначив, що санкції були введені на останньому засіданні РНБО.

"Залишилося ще 27. Ми з ними зараз розбираємося", - додав секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) санкції (11870) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+17
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 2834
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07.07.2021 00:04
+12
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 9635
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07.07.2021 00:06
+11
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 8476А цей нерозлучний дует прокремлівських злодіїв - корупціонерів, він нібито санкцій уникнув ....
так як хто ж на себе руку підніме ?.
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07.07.2021 06:39
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Да то все муйня !!! Вот скажите Нам - Кто отключил интернет ОП, СБУ, НАБУ, ГБР и СВР ?!
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07.07.2021 00:04 Відповісти
У мене мабуть годину не було, а тепер з"явився.
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07.07.2021 00:10 Відповісти
да за нас то понятно.. а вот кто этим нетрудоспособным иждивенцам отключил !?
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07.07.2021 00:26 Відповісти
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 2834
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07.07.2021 00:04 Відповісти
і що-проти пана Ко також...?! -не вірю...
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07.07.2021 00:05 Відповісти
Игорь Валерьевич... Тоже?
Ой...
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07.07.2021 00:06 Відповісти
Думаете,что беня вошёл в число тех ста ?)
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07.07.2021 00:08 Відповісти
Я вас умоляю
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07.07.2021 01:30 Відповісти
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 9635
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07.07.2021 00:06 Відповісти
Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем | Как США и Канада отреагируют на громкий скандал?
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvpVaiv86stE&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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07.07.2021 00:07 Відповісти
А самим накласти санкції без Штатів слабо? Папуги.
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07.07.2021 00:11 Відповісти
На сьогодні встановлено, що зі 130 осіб, які під санкціями Мінфіну, 127 живі і здорові, а 3 померли. Джерело: https://censor.net/ua/n3275533
Схоже для РНБО Беня вже "помер")
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07.07.2021 00:13 Відповісти
А по " санкции" будут давать право поуправлять чем-нить государственным? Например бывшей трубой Медведчука? Или Цэнтр энерго? Или Укрнафтой? Или в нагрузку еще и Одесский припортовый дадут?
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07.07.2021 00:23 Відповісти
Опять туфта для зелеНого быдла.
БеНя под саницкиями? конечно же нет.и не будет.
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07.07.2021 00:24 Відповісти
Сое не привыкать она как бездумно ела соевые фекалии так и будет дальше.
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07.07.2021 01:53 Відповісти
Ничего не понятно,- так зачем вы едите фекалии?
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07.07.2021 09:15 Відповісти
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 8476А цей нерозлучний дует прокремлівських злодіїв - корупціонерів, він нібито санкцій уникнув ....
так як хто ж на себе руку підніме ?.
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07.07.2021 06:39 Відповісти
Бабуся бородата потрапила у список???
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07.07.2021 00:30 Відповісти
Санкции надо ввести против Зе за его пропутинскую кадровую политику.
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07.07.2021 00:32 Відповісти
Конституционный суд Украины принял неконституционное решение, что Президент Украины имеет иммунитет от криминального преследования. Теперь зеленский может из окна своего автомобиля расстреливать прохожих из пулемёта, совершать каждый день по 200 госизмен, насиловать детишек, воровать из госбюджета (что он сейчас делает) и ему за это ничего не будет. Нужно просто подождать несколько лет окончания его каденции, но потом он скажет, что это была политическая необходимость и опять ему за это ничего не будет.
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07.07.2021 08:00 Відповісти
Как рекомендующий орган может выносить приговоры... Что, бл* -никто не понимает , что это диктатура и игра хером на конституции ?
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07.07.2021 01:08 Відповісти
...ужос от Данилова будет поболее Ежова/Кагановича/Берия ... у Данилы жёсткий взгляд, твёрдая рука и обмороженное серце
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07.07.2021 05:27 Відповісти
Может морда, бо кирпича просит
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07.07.2021 07:06 Відповісти
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 9980
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07.07.2021 06:28 Відповісти
Як там з підрахунокм в "Совете по национальной безопасности Зеленского" в порядку ? Америкоси Вам дали 161 порушника спокою США, а у Вас виявилось 130, та це 3 померло. Більше 30 випарувалось. Як там " отмороженное серце" оттаивает потихоньку ?
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07.07.2021 06:55 Відповісти
Если они под санкциями США, почему они в Украине не в тюрьме?
Или Клоун не доверяет американцам, но спрашивает у них почему мы не в НАТО? Да Потому, что ущербное население во главе с Клоуном в Клуб Успешных Стран не принимают!
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07.07.2021 07:46 Відповісти
Санкции на граждан Украины это разновидность видосиков от зеленского. Санкции против граждан Украины не вводятся. Нет такого законного права у РНБО. Читай закон Украины
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07.07.2021 07:55 Відповісти
Это просто зелёный треш для тупорылых. Санкции против граждан Украины не вводятся.
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07.07.2021 07:53 Відповісти
Вводить санкции против собственных граждан- все равно, что подписаться в собственном бессилии президенту и монобольшинству перед "кривосудием" Украины, либо для того чтобы подольше подурить народ и попиарится.
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07.07.2021 07:57 Відповісти
конченные клоуны!!! где санкции на беню, ахмета, пинчука и т.д
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07.07.2021 08:14 Відповісти
Коломойскій читав про санкції РНБО і плакав (від сміху).
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07.07.2021 08:34 Відповісти
Стеснюсь спросить - Коломойшу это тоже касается?! Что-то гложат смутные сомнения….
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07.07.2021 09:29 Відповісти
До жопи те санкции.
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07.07.2021 09:45 Відповісти
Ніколи не вірте чоловікам, які фарбують волосся! А Данілов його фарбує, адназначна.
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07.07.2021 09:49 Відповісти
Американці ввели санкції проти громадян України.Які санкції може вводити держава Україна проти власних громадян?Це АБСУРД,як і теперішня влада.Для цього існує КПК.
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07.07.2021 10:23 Відповісти
Син Юрія Бойко став володарем єдиного хім. заводу, який виробляє вибухівку для армії.
Ось вам і голосування синхронне.
Що ще раз доводить: Зенаволоч домовляється з Бойком усунути Пороха @poroshenko від виборів та самим розіграти карти !,
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07.07.2021 10:28 Відповісти
Список осіб, проти яких РНБО ввела санкції, не показують.
Черговий зелений разводняк.
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07.07.2021 11:04 Відповісти
сколько среди этих "украинцев" украинцев? огласитевесьсписокпожалуста.... (С)
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07.07.2021 13:12 Відповісти
А можно хоть первый десяток посмотреть. А то у нас уже тысячи воров в законе, тысячи контрабандистов и все под санкциями и народной фамилии.
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07.07.2021 16:32 Відповісти
 
 