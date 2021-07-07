РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти 100 українців. Ці громадяни перебувають під санкціями, які ввело Міністерство фінансів США.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Данілова, американські санкції були накладені на 134 громадян України, 130 із них - потрапили під обмеження Мінфіну.

"На сьогодні встановлено, що зі 130 осіб, які під санкціями Мінфіну, 127 живі і здорові, а 3 померли. Щодо 100 із цих людей РНБО вже ввела санкції. Щодо інших, ми отримуємо додаткову інформацію від партнерів", - сказав він.

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Данілов зазначив, що санкції були введені на останньому засіданні РНБО.

"Залишилося ще 27. Ми з ними зараз розбираємося", - додав секретар РНБО.