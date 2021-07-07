РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов
Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти 100 українців. Ці громадяни перебувають під санкціями, які ввело Міністерство фінансів США.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Данілова, американські санкції були накладені на 134 громадян України, 130 із них - потрапили під обмеження Мінфіну.
"На сьогодні встановлено, що зі 130 осіб, які під санкціями Мінфіну, 127 живі і здорові, а 3 померли. Щодо 100 із цих людей РНБО вже ввела санкції. Щодо інших, ми отримуємо додаткову інформацію від партнерів", - сказав він.
Данілов зазначив, що санкції були введені на останньому засіданні РНБО.
"Залишилося ще 27. Ми з ними зараз розбираємося", - додав секретар РНБО.
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Схоже для РНБО Беня вже "помер")
БеНя под саницкиями? конечно же нет.и не будет.
так як хто ж на себе руку підніме ?.
Или Клоун не доверяет американцам, но спрашивает у них почему мы не в НАТО? Да Потому, что ущербное население во главе с Клоуном в Клуб Успешных Стран не принимают!
Ось вам і голосування синхронне.
Що ще раз доводить: Зенаволоч домовляється з Бойком усунути Пороха @poroshenko від виборів та самим розіграти карти !,
Черговий зелений разводняк.