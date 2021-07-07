Правління "Нафтогазу" отримало в збитковому 2020 році 610 млн грн винагороди
Члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.
Про це йдеться у звіті Комітету з призначень і винагород 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП".
Так, голова правління Андрій Коболєв у 2020 році отримав 347 млн грн винагороди попри збитки "Нафтогазу" за підсумками року.
Водночас із цієї суми 338,6 млн грн (9,3 млн доларів) - друга частина виплат, передбачених за перемогу в Стокгольмському арбітражі. Із загальної винагороди суто зарплата Коболєва на посаді становила 6,3 млн грн на рік.
Загалом винагорода членів правління складається з базової частини (зарплата та лікарняні), винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у групі "Нафтогаз" та змінної частини, що включає річну премію та інших виплати.
Так, за зарплати у 7,4 млн грн перший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 млн грн за "виконання роботи на інших ключових посадах у Групі "Нафтогаз" (з них 18,5 млн грн виплачено у квітні 2021 року). Загальна винагорода становила 62,8 млн грн.
Отто Ватерландер, директор з трансформацій, за окладу 8,8 млн грн отримав загальну річну винагороду у 59,5 млн грн. Фіндиректор Петер ван Дріл за окладу 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк отримав 93,8 млн грн винагороди з урахуванням 5,6 млн грн посадового окладу.
До 21 січня 2020 року членами правління були також Юрій Колбушкін та Микола Гавриленко, вони минулоріч отримали 0,9 млн грн та 0,2 млн грн відповідно.
Група "Нафтогаз" у 2020 році отримала збитків у 19 млрд гривень у результаті низького попиту і цін на газ, хоча в 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.
Визначення розміру винагород членів правління - це виняткова компетенція наглядової ради "Нафтогазу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
людитвари ..что пЭ что Зе !? ты видишь разницу!? я почти нет.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-okonchil-2020-god-s-ubytkami-v-pochti-20-mlrd-grn-v-chem-prichina
Нормализированная прибыль с исключением сомнительных долгов и других непредусмотренных расходов составила 3,2 млрд грн.
В Нафтогазе заявили, что сомнительные долги появились в результате просроченной оплаты клиентами за часть поставок газа по специальным обязательствам.
"Все ключевые мировые добывающие компании зафиксировали убытки в 2020 году. Убытки от низких цен и кризиса оцениваются в 11,9 млрд грн, тогда как операционная прибыль составляет 12,6 млрд грн. Если бы не долговой кризис, вызванный неэффективным госрегулированием цены на газ, группа была бы прибыльной даже в этот сложный год", - заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" https://file.liga.net/persons/kobolev-andrey Андрей Коболев .
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Победа-то была,а деньги поступили?