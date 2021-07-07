УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9751 відвідувач онлайн
Новини
4 203 36

Правління "Нафтогазу" отримало в збитковому 2020 році 610 млн грн винагороди

Правління

Члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.

Про це йдеться у звіті Комітету з призначень і винагород 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП".

Так, голова правління Андрій Коболєв у 2020 році отримав 347 млн ​​грн винагороди попри збитки "Нафтогазу" за підсумками року.

Водночас із цієї суми 338,6 млн грн (9,3 млн доларів) - друга частина виплат, передбачених за перемогу в Стокгольмському арбітражі. Із загальної винагороди суто зарплата Коболєва на посаді становила 6,3 млн грн на рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зупинив дію припису НАЗК про звільнення Вітренка з посади голови "Нафтогазу"

Загалом винагорода членів правління складається з базової частини (зарплата та лікарняні), винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у групі "Нафтогаз" та змінної частини, що включає річну премію та інших виплати.

Так, за зарплати у 7,4 млн грн перший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 млн грн за "виконання роботи на інших ключових посадах у Групі "Нафтогаз" (з них 18,5 млн грн виплачено у квітні 2021 року). Загальна винагорода становила 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор з трансформацій, за окладу 8,8 млн грн отримав загальну річну винагороду у 59,5 млн грн. Фіндиректор Петер ван Дріл за окладу 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк отримав 93,8 млн грн винагороди з урахуванням 5,6 млн грн посадового окладу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Нафтогазу" перенесла розгляд питання про відсторонення Вітренка: просить його швидше представити свою стратегію розвитку компанії

До 21 січня 2020 року членами правління були також Юрій Колбушкін та Микола Гавриленко, вони минулоріч отримали 0,9 млн грн та 0,2 млн грн відповідно.

Група "Нафтогаз" у 2020 році отримала збитків у 19 млрд гривень у результаті низького попиту і цін на газ, хоча в 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Визначення розміру винагород членів правління - це виняткова компетенція наглядової ради "Нафтогазу".

Автор: 

Нафтогаз (4426) правління (35) зарплата (2249)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Обсирались, всё рассказывали и до сих пор кукарекают о том, какая революция произведена в руководстве Нафтогазом, всё согласно мировых стандартов, с советами, советниками, наблюдателями, прозрачностью, контрактами, анбландингами и прочим мусором и вот тебе на, как в старое-доброе время : по результатам работы убытки, зато "вознаграждения" в десятках миллионов и тарифы растут как сумасшедшие...
показати весь коментар
07.07.2021 00:58
+12
Зеленые !!! Может хватит воровать с убытков - может попробуйте с прибылей !!! ах. да .. извините .. вас этому в Трускавце не учили на курсах по ИкАномике - а только мародерить...
показати весь коментар
07.07.2021 00:47
+9
Винагородження ж за розвал.
показати весь коментар
07.07.2021 00:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Винагородження ж за розвал.
показати весь коментар
07.07.2021 00:42 Відповісти
Доведіть, що це потрібна контора.
показати весь коментар
07.07.2021 07:30 Відповісти
Правление "Нафтогаза" получило в убыточном 2020 году 610 млн грн вознаграждения - Цензор.НЕТ 1028
показати весь коментар
07.07.2021 09:08 Відповісти
Зеленые !!! Может хватит воровать с убытков - может попробуйте с прибылей !!! ах. да .. извините .. вас этому в Трускавце не учили на курсах по ИкАномике - а только мародерить...
показати весь коментар
07.07.2021 00:47 Відповісти
Так до этого года в Нафтогазе заправляли любители банды соевых мародеров.
показати весь коментар
07.07.2021 01:46 Відповісти
да это по сути одни и те-же люди твари ..что пЭ что Зе !? ты видишь разницу!? я почти нет.
показати весь коментар
07.07.2021 01:49 Відповісти
Люди те же, но при Пете была прибыль, так что поменялось, почему убытки?
показати весь коментар
07.07.2021 07:40 Відповісти
При пете не было команды - "ВСЕ продавать, довести до абсурда и бежать !!!" ..
показати весь коментар
07.07.2021 14:58 Відповісти
Что продали, куда убежали?
показати весь коментар
07.07.2021 19:15 Відповісти
Правління "Нафтогазу" отримало в збитковому 2020 році 610 млн грн винагороди - Цензор.НЕТ 7799
показати весь коментар
07.07.2021 19:17 Відповісти
Так ведь потому и убытки, что премии. Убытки наверно на сумму вознаграждения. А тариф поэтому 13 грн. И ничего. А когда при Порошенко был некоторое время 8 грн, то все были в обмороке. Верните тарифы как при Порошенко!
показати весь коментар
07.07.2021 06:17 Відповісти
Верните Юлю и все наладится... Петя обещал - доллар по 8 и 1000гр.в армии на передке, но при пЭте так и не дождались .. так что петя балабол ..не хочу даже слушать !! пЭ+Зе= мрази !!!
показати весь коментар
07.07.2021 20:39 Відповісти
Я не вірю що такі величезні суми йдуть саме членам правління. Це підставні особи, а основну частину грошей через них отримують інші люди - їх лоббісти.
показати весь коментар
07.07.2021 00:48 Відповісти
Обсирались, всё рассказывали и до сих пор кукарекают о том, какая революция произведена в руководстве Нафтогазом, всё согласно мировых стандартов, с советами, советниками, наблюдателями, прозрачностью, контрактами, анбландингами и прочим мусором и вот тебе на, как в старое-доброе время : по результатам работы убытки, зато "вознаграждения" в десятках миллионов и тарифы растут как сумасшедшие...
показати весь коментар
07.07.2021 00:58 Відповісти
Обосралось быдло, которое кроме тупой зависти ничего не видит и не способно прочитать текст. Прямо в тексте написано, что там 9 миллионов гривен - это премия, вторая часть за выигранные 3 МИЛЛИАРДА у рашки. И до этого еще были зачтены все долги. И вишенка на торт - премию в 1% решили дать, тадам, именно ЕВРОПЕЙСКИЕ члены набсовета. Потому что они не быдло и умеют считать и считают, что одна СОТАЯ премии за результат - очень хорошо... Но ничего, сейчас классово близкое тебе зеленое быдло быстро поставит людей коломойского. Те согласны за минимальную зарплату работать.
показати весь коментар
07.07.2021 01:12 Відповісти
Опечатка, 9 миллионов долларов
показати весь коментар
07.07.2021 01:19 Відповісти
Все правильно .Плата за диверсію. фсб платить аґентурі з українського бюджету.
показати весь коментар
07.07.2021 00:59 Відповісти
Перед тим, як рахувати чужі гроші, краще поцікавтеся, звідки там збитки, яких насправді немає. Точніше вони є на папері, бо це сформований резерв 23,2 млрд в основному під борги компаній Фірташа, які тупо не розраховуються за газ. Не там шукаєте, зелені дауни призначили того ж Коболєва винним, але при цьому самі ж нічого не зробили для того, щоб Нафтогаз отримував оплату від своїх клієнтів.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-okonchil-2020-god-s-ubytkami-v-pochti-20-mlrd-grn-v-chem-prichina

Нормализированная прибыль с исключением сомнительных долгов и других непредусмотренных расходов составила 3,2 млрд грн.
В Нафтогазе заявили, что сомнительные долги появились в результате просроченной оплаты клиентами за часть поставок газа по специальным обязательствам.
"Все ключевые мировые добывающие компании зафиксировали убытки в 2020 году. Убытки от низких цен и кризиса оцениваются в 11,9 млрд грн, тогда как операционная прибыль составляет 12,6 млрд грн. Если бы не долговой кризис, вызванный неэффективным госрегулированием цены на газ, группа была бы прибыльной даже в этот сложный год", - заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" https://file.liga.net/persons/kobolev-andrey Андрей Коболев .
показати весь коментар
07.07.2021 01:11 Відповісти
От і треба було спочатку витрясти борги з Фірташа, потім - упевнитися в тому, що прибуток отримано, і тільки після цього ділити між собою державні гроши.
показати весь коментар
07.07.2021 13:26 Відповісти
Понятно почему Коболев так ратыцями вцепился в эту должность, где еще на шару столько будут платить.
показати весь коментар
07.07.2021 01:48 Відповісти
какие молодцы.
показати весь коментар
07.07.2021 04:03 Відповісти
Пора все эти средства вернуть,а к тем,кто давал такую возможность разбазаривать гос. деньги (предприятие государственное) применить уголовную статью
показати весь коментар
07.07.2021 04:19 Відповісти
А может Пиночет, стадион так стадион?
показати весь коментар
07.07.2021 07:08 Відповісти
Хочеш "осваівать целіну" на Соловках чи їсти власних дітей?
показати весь коментар
07.07.2021 07:23 Відповісти
Через вознаграждения и убыточное.
показати весь коментар
07.07.2021 07:07 Відповісти
Какая функция у нафтогаза? Там всю жизнь крали деньги. Где инвестиции в разработку. Сейчас нафтогаз прлсто тупит грабит. При себестоимости в 2 гривны, рассказывает сказки про цены на газ в Европе
показати весь коментар
07.07.2021 07:23 Відповісти
Над наг.радой треба встановити наглядову суперраду під керівництвом рнбо.
показати весь коментар
07.07.2021 07:29 Відповісти
Ну тут сам бог велел поднять тарифы на газ в три раза, не работать же в убыток?😁😁😁😁
показати весь коментар
07.07.2021 08:42 Відповісти
Сперва думай о себе, а потом уже... опять о себе... https://www.youtube.com/watch?v=PMgM6q2rjL0&fbclid=IwAR27svdFKdOrr1JP90Ruoy8bmWFysJoX5b1Zu2pYuan-Y8ZqfcIO6-QktSU https://www.youtube.com/watch?v=PMgM6q2rjL0
показати весь коментар
07.07.2021 08:43 Відповісти
какая разница! Лишь бы ни парашенка!
показати весь коментар
07.07.2021 08:48 Відповісти
Зато нє парашенка етат барига, тєпєрь чєсниє, новия ліца.
показати весь коментар
07.07.2021 09:12 Відповісти
"Во всьом винават Парашенко", так 73%,
показати весь коментар
07.07.2021 10:33 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.НЕОБХІДНА ПЕТИЦІЯ З ВИМОГОЮ ПРИЙНЯТИ ТАКИЙ ЗАКОН. Хто знає , як це робиться , ЗРОБІТЬ ЦЕ , ЛЮДИ ПІДТРИМАЮТЬ
показати весь коментар
07.07.2021 11:54 Відповісти
В то же время, из этой суммы 338,6 млн грн (9,3 млн долларов) - вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Победа-то была,а деньги поступили?
показати весь коментар
07.07.2021 19:21 Відповісти
Если прибыль получат, то государство подарить им должно компанию?
показати весь коментар
07.07.2021 23:46 Відповісти
 
 