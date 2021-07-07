Правління "Нафтогазу" отримало в збитковому 2020 році 610 млн грн винагороди

Члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.

Про це йдеться у звіті Комітету з призначень і винагород 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП".

Так, голова правління Андрій Коболєв у 2020 році отримав 347 млн ​​грн винагороди попри збитки "Нафтогазу" за підсумками року.

Водночас із цієї суми 338,6 млн грн (9,3 млн доларів) - друга частина виплат, передбачених за перемогу в Стокгольмському арбітражі. Із загальної винагороди суто зарплата Коболєва на посаді становила 6,3 млн грн на рік.

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Загалом винагорода членів правління складається з базової частини (зарплата та лікарняні), винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у групі "Нафтогаз" та змінної частини, що включає річну премію та інших виплати.

Так, за зарплати у 7,4 млн грн перший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 млн грн за "виконання роботи на інших ключових посадах у Групі "Нафтогаз" (з них 18,5 млн грн виплачено у квітні 2021 року). Загальна винагорода становила 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор з трансформацій, за окладу 8,8 млн грн отримав загальну річну винагороду у 59,5 млн грн. Фіндиректор Петер ван Дріл за окладу 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк отримав 93,8 млн грн винагороди з урахуванням 5,6 млн грн посадового окладу.

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До 21 січня 2020 року членами правління були також Юрій Колбушкін та Микола Гавриленко, вони минулоріч отримали 0,9 млн грн та 0,2 млн грн відповідно.

Група "Нафтогаз" у 2020 році отримала збитків у 19 млрд гривень у результаті низького попиту і цін на газ, хоча в 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Визначення розміру винагород членів правління - це виняткова компетенція наглядової ради "Нафтогазу".