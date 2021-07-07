Борги за комуналку і штрафи будуть не списувати з рахунків, а блокувати, - Мін'юст
Кошти на рахунку можуть бути арештовані в автоматичному режимі, але списати їх ніхто не зможе.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, інформує Цензор.НЕТ.
"Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості – кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів", - пояснили у відомстві.
Заарештувати кошти на рахунку виконавча служба може тільки якщо суд підтвердить несплату штрафу або заборгованості із ЖКГ. Таким чином, гроші на рахунку залишаться, але використовувати їх буде не можна.
"Усе це можливо тільки в разі відкриття виконавчого провадження", - підкреслили в Мін'юсті.
При цьому українці можуть використовувати гроші на рахунках, які не арештовані.
У відомстві зазначили, що наявність заборгованості можна перевірити на таких ресурсах:
- Єдиний реєстр боржників;
- портал Онлайн-будинок юстиції;
- електронний сервіс державних послуг "Дія";
- Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).
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-невже такий тупий....заблокують твою зарплатну карточку і т.д..
то я вас розчарую - банки, за постановою виконавця, блокують всі рахунки боржника.
А як на цей ,,закон,,відреагував КС України?Яка його оцінка правомірності цього закону?
До кого далі пливтиме? До жопошників, у совок?!
Ні, бидло, мене звати не Петро. І, слава Богу, не Зєля.
Тобі полегшало, убоге?)))))
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13 тысч. просмотров 1 000 коментов. Варианты отключения от ЦО.
Население !
Не паникуйте.
Ставьте автономное отопление в квартирах и цена квадратного метра ( у них 65 грн)
отопления от нуворишей будет в 20 (ДВАДЦАТЬ раз дешевле.( у нас 3.25 грн)
Перенимаем опыт Закарпатья - 15 лет назад вопрос с
тарифами там был решен окончательно и бесповоротно.
Справка для ботов -Смотрим документацию.
В Швейцарии люди не смотрят на счетчики,
а в Кувейте вообще не платят за коммуналку Сравнить- сколько, где и в каких странах люди платят за коммунальные услуги и
какой это составляет процент от зарплат, где и какое в других странах отопление см. адрес:
http://www.segodnya.ua/news/14245610.html