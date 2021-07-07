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Борги за комуналку і штрафи будуть не списувати з рахунків, а блокувати, - Мін'юст

Борги за комуналку і штрафи будуть не списувати з рахунків, а блокувати, - Мін'юст

Кошти на рахунку можуть бути арештовані в автоматичному режимі, але списати їх ніхто не зможе.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

"Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості – кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів", - пояснили у відомстві.

Заарештувати кошти на рахунку виконавча служба може тільки якщо суд підтвердить несплату штрафу або заборгованості із ЖКГ. Таким чином, гроші на рахунку залишаться, але використовувати їх буде не можна.

Також читайте: Від сьогодні банки можуть автоматично списувати з рахунків борги за комуналку і штрафи

"Усе це можливо тільки в разі відкриття виконавчого провадження", - підкреслили в Мін'юсті.

При цьому українці можуть використовувати гроші на рахунках, які не арештовані.

У відомстві зазначили, що наявність заборгованості можна перевірити на таких ресурсах:

  • Єдиний реєстр боржників;
  • портал Онлайн-будинок юстиції;
  • електронний сервіс державних послуг "Дія";
  • Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).

Читайте: Борги громадян України за комунальні послуги становили 73 млрд грн, - Держстат

Автор: 

банки (7739) борг (2142) Мін’юст (1594)


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Топ коментарі
+32
Вся эта "власть" - лютый позор.
На следующих выборах придёт ОПЗЖ. Просто пообещав что всё будет "как при Леониде Ильиче": киловатт за 2 копейки, трамвай за 3 копейки, метро за 5 копеек, мороженое за 9 копеек, и никаких пандемий, масок и дурантинов.
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07.07.2021 01:46
+26
покращення життя вже сьогодні
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07.07.2021 01:42
+23
Вот это будет лютый треш от мудрого нарида, уставшего от войны...
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07.07.2021 01:51
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Дуже можливо. Довести до вибуху - і одразу зайдуть кацапи з "миротворческой миссией".
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07.07.2021 12:57 Відповісти
лол,лікуватись не пробував?
-невже такий тупий....заблокують твою зарплатну карточку і т.д..
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08.07.2021 00:40 Відповісти
що ви мали на увазі написавши оце: "заблокують твою зарплатну карточку і т.д..", що заблокують виключно зарплатну карту?
то я вас розчарую - банки, за постановою виконавця, блокують всі рахунки боржника.
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08.07.2021 07:11 Відповісти
А це вже геноцид українського народу.Значить знову будемо переходити на ,,конвертовану,,зарплату а на зарплатуну карту будуть переводити тільки прожитковий мінімум яких незможе ніхто заблокувати так як це буде порушенням Конституції і потечуть ріки позовів в міжнародні суди.
А як на цей ,,закон,,відреагував КС України?Яка його оцінка правомірності цього закону?
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07.07.2021 19:37 Відповісти
P.S.А може ЗЕкоманда все це робить навмисне щоб від нас відвернувся весь світ і ми приповзли на колінах до *****?
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07.07.2021 19:39 Відповісти
Ростов кличе!
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07.07.2021 23:22 Відповісти
ото якщо ти у німців попав у камери з перевищенням швидкості і не заплотив ...то угадай що далі тобі буде..
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08.07.2021 00:43 Відповісти
По рішенню суду і при тому тобі нададуть безкоштовного адвоката.
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08.07.2021 05:24 Відповісти
Зелепупики, уверен что от этой новости Вам стало намного легче и любовь к президенту стала крепче! А то порохоботы тут такого накомментировали а на самом деле нет ничего страшного!
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07.07.2021 23:38 Відповісти
Ну, бидломаса, ви цього прагнули, голосуючи за каломойського блазня?!
До кого далі пливтиме? До жопошників, у совок?!
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08.07.2021 00:13 Відповісти
петруха..ти уже сам строчиш?
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08.07.2021 00:44 Відповісти
Добре, що навіть ти зрозуміло, коли до тебе звертаються!))))
Ні, бидло, мене звати не Петро. І, слава Богу, не Зєля.
Тобі полегшало, убоге?)))))
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08.07.2021 12:00 Відповісти
https://censor.net/ru/news/168904/yanukovich_mechtaet_perevesti_vsyu_ukrainu_na_avtonomnoe_otoplenie/sortby/tree/order/desc/page/2#comments

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13 тысч. просмотров 1 000 коментов. Варианты отключения от ЦО.

Население !
Не паникуйте.
Ставьте автономное отопление в квартирах и цена квадратного метра ( у них 65 грн)
отопления от нуворишей будет в 20 (ДВАДЦАТЬ раз дешевле.( у нас 3.25 грн)
Перенимаем опыт Закарпатья - 15 лет назад вопрос с
тарифами там был решен окончательно и бесповоротно.
Справка для ботов -Смотрим документацию.
В Швейцарии люди не смотрят на счетчики,
а в Кувейте вообще не платят за коммуналку Сравнить- сколько, где и в каких странах люди платят за коммунальные услуги и
какой это составляет процент от зарплат, где и какое в других странах отопление см. адрес:
http://www.segodnya.ua/news/14245610.html
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08.07.2021 07:30 Відповісти
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