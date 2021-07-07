Борги за комуналку і штрафи будуть не списувати з рахунків, а блокувати, - Мін'юст

Кошти на рахунку можуть бути арештовані в автоматичному режимі, але списати їх ніхто не зможе.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

"Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості – кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів", - пояснили у відомстві.

Заарештувати кошти на рахунку виконавча служба може тільки якщо суд підтвердить несплату штрафу або заборгованості із ЖКГ. Таким чином, гроші на рахунку залишаться, але використовувати їх буде не можна.

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"Усе це можливо тільки в разі відкриття виконавчого провадження", - підкреслили в Мін'юсті.

При цьому українці можуть використовувати гроші на рахунках, які не арештовані.

У відомстві зазначили, що наявність заборгованості можна перевірити на таких ресурсах:

Єдиний реєстр боржників;

портал Онлайн-будинок юстиції;

електронний сервіс державних послуг "Дія";

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).

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