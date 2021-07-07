Хакери, імовірно пов'язані зі спецслужбами РФ, зламали комп'ютерну систему республіканців у США, - Bloomberg

Хакери, імовірно пов'язані з російською розвідкою, зламали комп'ютерну систему Національного комітету Республіканської партії США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, атака сталася ще минулого тижня. За твердженням Bloomberg, автори кібератаки - хакери з угрупування, відомого як АРТ 29 та Cozy Bear. У 2016 році в США лунали звинувачення на адресу цього ж угрупування: тоді йшлося про справу про злам серверів Національного комітету Демократичної партії.

На початку 2021 року цих же хакерів влада США звинуватила у масштабній атаці на компанію SolarWinds.

Водночас агентство наводить заяву представника Національного комітету Республіканської партії, який повідомив, що дані, згідно з якими хакери нібито отримали доступ до комп'ютерної системи комітету, не відповідають дійсності.

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"Наші фахівці у співпраці з експертами корпорації Microsoft провели ретельну перевірку систем, за підсумками якої було встановлено, що хакери не отримали доступу до даних Національного комітету Республіканської партії", - заявив глава апарату співробітників комітету партії Річард Волтерс.

Нагадаємо, під час зустрічі в Женеві 16 червня Джо Байден передав Володимиру Путіну список 16 критично важливих секторів США. Кібератаки на ці галузі у Вашингтоні вважають серйозною загрозою національній безпеці. Партійні осередки входять в один із зазначених у цьому переліку секторів, які стосуються державних установ США.