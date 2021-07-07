УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6478 відвідувачів онлайн
Новини
3 434 12

Хакери, імовірно пов'язані зі спецслужбами РФ, зламали комп'ютерну систему республіканців у США, - Bloomberg

Хакери, імовірно пов'язані зі спецслужбами РФ, зламали комп'ютерну систему республіканців у США, - Bloomberg

Хакери, імовірно пов'язані з російською розвідкою, зламали комп'ютерну систему Національного комітету Республіканської партії США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, атака сталася ще минулого тижня. За твердженням Bloomberg, автори кібератаки - хакери з угрупування, відомого як АРТ 29 та Cozy Bear. У 2016 році в США лунали звинувачення на адресу цього ж угрупування: тоді йшлося про справу про злам серверів Національного комітету Демократичної партії.

На початку 2021 року цих же хакерів влада США звинуватила у масштабній атаці на компанію SolarWinds.

Водночас агентство наводить заяву представника Національного комітету Республіканської партії, який повідомив, що дані, згідно з якими хакери нібито отримали доступ до комп'ютерної системи комітету, не відповідають дійсності.

Також читайте: Масштабна кібератака пов'язаних із РФ хакерів торкнулася вже більше тисячі компаній у 17 країнах, - Bloomberg

"Наші фахівці у співпраці з експертами корпорації Microsoft провели ретельну перевірку систем, за підсумками якої було встановлено, що хакери не отримали доступу до даних Національного комітету Республіканської партії", - заявив глава апарату співробітників комітету партії Річард Волтерс.

Нагадаємо, під час зустрічі в Женеві 16 червня Джо Байден передав Володимиру Путіну список 16 критично важливих секторів США. Кібератаки на ці галузі у Вашингтоні вважають серйозною загрозою національній безпеці. Партійні осередки входять в один із зазначених у цьому переліку секторів, які стосуються державних установ США.

Автор: 

росія (65336) США (23024) хакер (1352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
так им и надо.. дальше пусть с пуйлом хороводы водят
показати весь коментар
07.07.2021 07:10
+5
Напомним, во время встречи в Женеве 16 июня Джо Байден передал Владимиру Путину список 16 критически важных секторов Источник: https://censor.net/ru/n3275548\\\\\\\\\\\

кстати молодец дед Джо. высрал врагу шо считает тем шоп Путин не нападал, а то.... А то шо? ракеты запустит на Путина? так у него бункер есть
особенно смешно мямлит Меркель когда Путин хакерствует - каанструктивныый диалох нада вести, панимаете ли, с нашими расейскими партнерами...
показати весь коментар
07.07.2021 07:40
+4
Штаты при Байдене, еще больше становятся похожими на евротерпил, и наших квартальщиков. Что бы окончательно, и ясно "обозначить" свои намерения, хутину осталось забраться Байдену на стол в Белом доме, и наложить кучу...
показати весь коментар
07.07.2021 07:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так им и надо.. дальше пусть с пуйлом хороводы водят
показати весь коментар
07.07.2021 07:10 Відповісти
А в Україні цього року добавили бюджетних місць на спеціальність "Кібербезпека".
показати весь коментар
07.07.2021 09:11 Відповісти
Масштабная атака была на несколько стран Мира,включая братскую для РАБссии Германии,всего 17 стран...,США никаких атак не предпринимали...Пока....,а дальше после китайского предкпреждения будет такая атака...что Мавзолейная Саранча получит ШОК....,Билл Гейтс зна шо делать с БЫДЛОМ Путлера...
показати весь коментар
07.07.2021 07:28 Відповісти
Штаты при Байдене, еще больше становятся похожими на евротерпил, и наших квартальщиков. Что бы окончательно, и ясно "обозначить" свои намерения, хутину осталось забраться Байдену на стол в Белом доме, и наложить кучу...
показати весь коментар
07.07.2021 07:38 Відповісти
Напомним, во время встречи в Женеве 16 июня Джо Байден передал Владимиру Путину список 16 критически важных секторов Источник: https://censor.net/ru/n3275548\\\\\\\\\\\

кстати молодец дед Джо. высрал врагу шо считает тем шоп Путин не нападал, а то.... А то шо? ракеты запустит на Путина? так у него бункер есть
особенно смешно мямлит Меркель когда Путин хакерствует - каанструктивныый диалох нада вести, панимаете ли, с нашими расейскими партнерами...
показати весь коментар
07.07.2021 07:40 Відповісти
вся суть в том что на 16 критически важных секторов нападать низя, а на остальные значит можно
показати весь коментар
07.07.2021 07:47 Відповісти
суть в том шо 1 дед слил второму деду шо для него важно
хотя тот и так знал, но как то пафосно выглядит - один пригрозил, второй показал фигу, в кармане, дома, в бункере, ночью, под кроватью))
показати весь коментар
07.07.2021 08:13 Відповісти
Нужно срочно провести переговоры с пуйлом
показати весь коментар
07.07.2021 07:45 Відповісти
Это возмутительно! Пора снимать санкции 😁😁😁😁
показати весь коментар
07.07.2021 08:31 Відповісти
"Нельзя вести переговоры с врагом, который пришел тебя убивать ". Голда Меир.
показати весь коментар
07.07.2021 09:02 Відповісти
Ну и что. У власти США демократы.
Это всё равно что почту Вакарчука. Пропади оно пропадом никто не заметит.
показати весь коментар
07.07.2021 11:58 Відповісти
 
 