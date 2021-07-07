Залишаємо за собою право діяти: США попередили Росію про відповідальність за хакерські атаки
Адміністрація США попередила владу Росії, що залишає за собою право робити кроки у відповідь на кібератаки хакерів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу у Вашингтоні повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
"З моменту зустрічі президента Байдена і президента Путіна ми проводимо переговори на рівні експертів. Ми плануємо провести ще одну зустріч наступного тижня, яка зосереджуватиметься на атаках вірусів-здирників", - поінформувала Псакі.
Вона зауважила, що стосовно цього Сполучені Штати мають чіткий меседж для Росії, який Байден уперше висловив Путіну на зустрічі в Женеві.
"Навіть якщо російський уряд не може або не хоче реагувати на дії кримінальних елементів, які перебувають уРосії, ми вживатимемо заходів та залишаємо за собою право реагувати зі свого боку", - наголосила речниця адміністрації США.
Стосовно останньої кібератаки, яку асоціюють з діями росіян, Псакі зазначила, що американська розвідка та співтовариство кіберзахисту продовжують оцінку фактів.
"Але у спілкуванні (з російською стороною. – Ред.), де ми контактуємо напряму, ми продовжуємо чітко висловлювати цей меседж", - підкреслила вона.
Як повідомлялося, у ніч проти суботи хакерське угруповання, яке, на підставі попередньої інформації, пов’язують з Росією, атакувало майже 200 компаній по всьому світу за допомогою програми-здирника. Жертвами стали підприємства у США, Великій Британії, Канаді, Аргентині, Мексиці, Іспанії, Швеції.
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Так шо лучше дустом 😀😀😀
Колись читав одне фантастичне оповідання Згідно з сюжетом дві планети, заселені колоністами з Землі, мали затяжний конфлікт І влада однієї вирішила бороться з іншою за допомогою біологічної зброї - виводили хвороботворні мікроби, комах-шкідників, які наносили збитки сільському господарству противника Спочатку противник вів боротьбу з цими атаками шляхом виведення нових вакцин, інсектицидів, для боротьби з шкідниками, однак з кожним новим нападом бороться було все складніше Тоді вони змінили тактику - почали розводить ті самі сільгоспкультури, що і агресор Само-собою , агресор почав виводить шкідників , що знищували ці культури В один прекрасний момент жертви біоагресії зібрали цих шкідників і "вивалили" їх у масовому порядку на планету агресорів, рослинний світ яких не був готовий до подібного Через кілька місяців невгамовний агресор став на грань масового голоду!
Співають - не потомилися.
Что то сделать полезное, что бы все цивилизованное общество пользовалось, так нет увольте, только насрать.
Вырубить им вообще интернет, да и дело с концом, пусть на деревянных ложках играют.
Кстати, раши тоже нет, всё, что вы видите на карте, куплено в сельском магазине Военторга.
коли вже будуть конкретнi дii проти азiопськоi паРашi?