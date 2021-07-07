Залишаємо за собою право діяти: США попередили Росію про відповідальність за хакерські атаки

Адміністрація США попередила владу Росії, що залишає за собою право робити кроки у відповідь на кібератаки хакерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу у Вашингтоні повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"З моменту зустрічі президента Байдена і президента Путіна ми проводимо переговори на рівні експертів. Ми плануємо провести ще одну зустріч наступного тижня, яка зосереджуватиметься на атаках вірусів-здирників", - поінформувала Псакі.

Вона зауважила, що стосовно цього Сполучені Штати мають чіткий меседж для Росії, який Байден уперше висловив Путіну на зустрічі в Женеві.

"Навіть якщо російський уряд не може або не хоче реагувати на дії кримінальних елементів, які перебувають уРосії, ми вживатимемо заходів та залишаємо за собою право реагувати зі свого боку", - наголосила речниця адміністрації США.

Стосовно останньої кібератаки, яку асоціюють з діями росіян, Псакі зазначила, що американська розвідка та співтовариство кіберзахисту продовжують оцінку фактів.

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"Але у спілкуванні (з російською стороною. – Ред.), де ми контактуємо напряму, ми продовжуємо чітко висловлювати цей меседж", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, у ніч проти суботи хакерське угруповання, яке, на підставі попередньої інформації, пов’язують з Росією, атакувало майже 200 компаній по всьому світу за допомогою програми-здирника. Жертвами стали підприємства у США, Великій Британії, Канаді, Аргентині, Мексиці, Іспанії, Швеції.