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Залишаємо за собою право діяти: США попередили Росію про відповідальність за хакерські атаки

Залишаємо за собою право діяти: США попередили Росію про відповідальність за хакерські атаки

Адміністрація США попередила владу Росії, що залишає за собою право робити кроки у відповідь на кібератаки хакерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу у Вашингтоні повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"З моменту зустрічі президента Байдена і президента Путіна ми проводимо переговори на рівні експертів. Ми плануємо провести ще одну зустріч наступного тижня, яка зосереджуватиметься на атаках вірусів-здирників", - поінформувала Псакі.

Вона зауважила, що стосовно цього Сполучені Штати мають чіткий меседж для Росії, який Байден уперше висловив Путіну на зустрічі в Женеві.

"Навіть якщо російський уряд не може або не хоче реагувати на дії кримінальних елементів, які перебувають уРосії, ми вживатимемо заходів та залишаємо за собою право реагувати зі свого боку", - наголосила речниця адміністрації США.

Стосовно останньої кібератаки, яку асоціюють з діями росіян, Псакі зазначила, що американська розвідка та співтовариство кіберзахисту продовжують оцінку фактів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хочуть більш передбачуваних відносин з РФ. Байден оголосив про низку далекоглядних дій, - Псакі

"Але у спілкуванні (з російською стороною. – Ред.), де ми контактуємо напряму, ми продовжуємо чітко висловлювати цей меседж", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, у ніч проти суботи хакерське угруповання, яке, на підставі попередньої інформації, пов’язують з Росією, атакувало майже 200 компаній по всьому світу за допомогою програми-здирника. Жертвами стали підприємства у США, Великій Британії, Канаді, Аргентині, Мексиці, Іспанії, Швеції.

Автор: 

росія (65336) США (23024) хакер (1352) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+9
Так примените свои возможности по лапотникам и перестаньте только об этом говорить, а то выглядит как при трампе - одна болтовня!!!!!
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07.07.2021 07:33
+8
З кацапами можна реально бороться саме їх методами Цивилізованих методів вирішення конфліктів вони не розуміють Тільки коли їх комп"ютерні системи почне сер"йозно "ковбасить" від хакерських атак, вони перестануть паскудить Адже вони "кришують" напівкримінальні хакерські групи - ті роблять "брудну роботу" на замовлення" влади, а влада "закриває очі" на їх злочинну діяльність І що саме головне - це дає можливість Кремлю заявить: "Настамнет!"
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07.07.2021 07:46
+3
чоткий месседж - страшный и опасный
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07.07.2021 07:47
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Согласен...бла бла бла! а эмбарго на нефть слабо? Рррраз! и плучай п...да на чай
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07.07.2021 07:46 Відповісти
Судя по историям о Моссаде те бы для начала спалили автомобили всем участникам хакерских атак их автомобили. Если не помогло, то дома. Или как в кино: что - небудь оторвать нескольким верным служителям России.
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07.07.2021 10:00 Відповісти
Как ответственности? Жму руку обнимаю на какой-то очередной встрече... Или сссанкции.🤦
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07.07.2021 07:31 Відповісти
Так примените свои возможности по лапотникам и перестаньте только об этом говорить, а то выглядит как при трампе - одна болтовня!!!!!
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07.07.2021 07:33 Відповісти
Оставляем за собой право, оставить за собой право.
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07.07.2021 11:03 Відповісти
Оставляем за собой право действовать: США предупредили Россию об ответственности за хакерские атаки - Цензор.НЕТ 3331Корпорация Билла Гейтса если начнет атаку,то от РАБссии останется Пепел... и...
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07.07.2021 07:40 Відповісти
Так Байден же дал )(уйлу полгода на "исправление"
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07.07.2021 07:44 Відповісти
З кацапами можна реально бороться саме їх методами Цивилізованих методів вирішення конфліктів вони не розуміють Тільки коли їх комп"ютерні системи почне сер"йозно "ковбасить" від хакерських атак, вони перестануть паскудить Адже вони "кришують" напівкримінальні хакерські групи - ті роблять "брудну роботу" на замовлення" влади, а влада "закриває очі" на їх злочинну діяльність І що саме головне - це дає можливість Кремлю заявить: "Настамнет!"
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07.07.2021 07:46 Відповісти
Они расползлись по свету как тараканы и оттуда уже создают фирмы и гадят .
Так шо лучше дустом 😀😀😀
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07.07.2021 07:49 Відповісти
Ні! На місце одного " витруєного таргана" прийдуть інші Бить треба по "розпліднику"!
Колись читав одне фантастичне оповідання Згідно з сюжетом дві планети, заселені колоністами з Землі, мали затяжний конфлікт І влада однієї вирішила бороться з іншою за допомогою біологічної зброї - виводили хвороботворні мікроби, комах-шкідників, які наносили збитки сільському господарству противника Спочатку противник вів боротьбу з цими атаками шляхом виведення нових вакцин, інсектицидів, для боротьби з шкідниками, однак з кожним новим нападом бороться було все складніше Тоді вони змінили тактику - почали розводить ті самі сільгоспкультури, що і агресор Само-собою , агресор почав виводить шкідників , що знищували ці культури В один прекрасний момент жертви біоагресії зібрали цих шкідників і "вивалили" їх у масовому порядку на планету агресорів, рослинний світ яких не був готовий до подібного Через кілька місяців невгамовний агресор став на грань масового голоду!
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07.07.2021 08:07 Відповісти
Да кацапы будут одной капустой давиться , но всем доказывать шо они Вяликие 😀😀😀
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07.07.2021 08:11 Відповісти
Рано чи пізно але закінчується і капуста
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07.07.2021 08:20 Відповісти
чоткий месседж - страшный и опасный
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07.07.2021 07:47 Відповісти
по моему вы оставили за собой право просто покиздеть, не более
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07.07.2021 07:49 Відповісти
Оставляем за собой право действовать: США предупредили Россию об ответственности за хакерские атаки - Цензор.НЕТ 3197
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07.07.2021 08:00 Відповісти
Скинули видос из пгт Куйбышево в Крыму,затопленые дома и уровень воды поднялся на полтора метра...бедные крысчане,река Бельбек вас уничтожит... крым наш,нам Крыш и Шиш...
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07.07.2021 08:05 Відповісти
Из серии "Держите меня трое"!!!
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07.07.2021 08:06 Відповісти
Крысы Мавзолейные,не злите Байдена...,дед будет пострашнее якутского Скульптора и даже Шамана идущего уничтожить Мавзолейное быдло...
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07.07.2021 08:07 Відповісти
Сайтер Дима Камикадзе вбросил видео из центра Москвы..озеро Царицыно...вонь стоит жуткая...,а вокруг озера не то говно плавает не то нефтяные отходы...представляю как воняет Мавзолей...
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07.07.2021 08:09 Відповісти
Страшная катастрофа в Сочи ...вода посмывала все на своем пути...,трое баранов спасая четвертого сами утонули...капздец...
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07.07.2021 08:13 Відповісти
ты радуешься горю людей которые лично тебе не сделали ничего плохого.вспоминай об этом когда в твоей жизни будут поганые времена
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07.07.2021 08:19 Відповісти
Залишаємо за собою право діяти: США попередили Росію про відповідальність за хакерські атаки - Цензор.НЕТ 4336
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07.07.2021 08:22 Відповісти
Антон , скажу по секрету ми з ними 7 рік воюєм і радіти смерті ворога це нормально
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07.07.2021 08:37 Відповісти
вже навіть не смішно...
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07.07.2021 08:16 Відповісти
Новые Чемпионы Европы по футболу сборная Англии распродаст всю команду братской РАБссии..так решила Королева Британии Елизавета... РАБссия с пабедай...
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07.07.2021 08:17 Відповісти
Не рановато ты Англии чемпионство отдал? Там еще Дания есть , ну и Италия на закуску.
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07.07.2021 08:53 Відповісти
Хакерская атака была на 17 стран Мира....,если это РАБссия и ее крысы,то я вам не завидую быдлососки Путлера...,умчал на работу...Гарного дня Панове Українці...
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07.07.2021 08:19 Відповісти
Півроку одна й тама сама пісня.
Співають - не потомилися.
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07.07.2021 08:59 Відповісти
Импотенты
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07.07.2021 09:06 Відповісти
Шо за натура такая паскудная, как кому то нагадить или сделать что то пакостное, так впереди планеты всей.
Что то сделать полезное, что бы все цивилизованное общество пользовалось, так нет увольте, только насрать.
Вырубить им вообще интернет, да и дело с концом, пусть на деревянных ложках играют.
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07.07.2021 09:06 Відповісти
"Даже если российское правительство не может или не хочет реагировать на действия криминальных элементов, которые находятся в России, мы будем..." делать вид что это не расия атакует, а какие-то самопальные фулиганы... Лучше бы вы вапще молчали чем такие позорные заявления делать.
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07.07.2021 09:45 Відповісти
У человечества нет будущего не из - за изменения климата, болезней,космических катаклизмов - а из - за бессмысленности политики как таковой, как внутренней так и внешней. Нарушен закон неотвратимости наказания,ООН - вредная ,бесполезная говорильня. Печальные примеры- Китай только при хунвейбинах уничтожил около 100 млн людей( ели живьём) , сколько послеэтого млн мы не знаем. Мао предлагал американцам 10 млн китаянок в обмен на тех помощь( непонятно для чего, на стейки?). Россия , ссср- десятки миллионов плюс оккупация восточной Европы, Абхазия, Молдова, Крым, Грузия , Донбасс. Людоед Бакасо - комфортно ел врагов до глубокой старости и закусывал поцелуями и помощью вождей ссср. Северная Корея , Иран -всем все по- барабану , кроме денег. Купленные Россией ОБСЕ,фейсбук как собственность ( русскоязычный)ФСБ. Никто никогда нигде не будет наказан. Почему все лижут зад и ,, выражают обеспокоенность ,, главному мировому убийце и террористу России, где людей осталось несколько десятков- остальных парализовал и ,,сожрал,, страх. Нищая( 48 место в мире по доходу на душу) страна с фейковой титульной национальностью( русские никогда не имели своей территории , их небыли и нет)- истерит на весь мир и пытается быть гегемоном. Европа и штаты задумаются когда будет поздно - гибридными войнами, 5 колонной,пропагандой , подкупом, искажением истории Россия сделает имбецилами весь мир. Против таких недостран нужны жесткие совместные действия - только до полного рассада. Должна быть неотвратимость наказания , ООН с новыми полномочиями и требованиями. Иначе мы все станем детьми Ху@ла , китайцев и кореи. Пример мегажадности и тупости- отдать Китаю технологии, сделать его индустриальной экономикой, разрешать все что производят воровать - из за бабок - сейчас все кусают задницу. С Россией будет хуже.....
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07.07.2021 10:11 Відповісти
Ну дуже чіткий 156598765431 "китайський" месидж.
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07.07.2021 10:53 Відповісти
Неужели таки выскажут глубокую обеспокоенность?
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07.07.2021 12:10 Відповісти
Народ, кто тут последний в очереди вытирать ноги об Омерику? А кто последний плюнуть в морду Байдену?
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07.07.2021 12:13 Відповісти
А их же ж нигде нет! Не прикопаешься.
Кстати, раши тоже нет, всё, что вы видите на карте, куплено в сельском магазине Военторга.
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07.07.2021 15:44 Відповісти
чергове китайське попередження? )


коли вже будуть конкретнi дii проти азiопськоi паРашi?
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07.07.2021 17:37 Відповісти
 
 