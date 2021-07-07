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Новини Коронавірус і карантин
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"Смертельна тінь ковіду": у дітей в Україні дедалі частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдромом

Після захворювання на COVID-19 дедалі частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдром, який називають "смертельна тінь ковіду" і глибоко уражає відразу кілька систем організму - переважно дитячого. Проявляється він раптово, приблизно через місяць після одужання.

Як вчасно розпізнати загрозу розповіла інфекціоністка та імунологиня Алла Волоха, яка вивчає дитячий мультисистемний запальний синдром, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні".

Картина зазвичай така: пацієнт хворіє на ковід без симптомів або у легкій формі. Після цього ви місяць спостерігаєте здорову дитину. Аж раптом вона впадає у важкий стан – аж до реанімації. В Україні вже відомо про 60 таких випадків.

"Ми чітко бачимо, як тільки йде захворюваність у дорослих, десь через місяць з'являється спалах, можна сказати, системного мультизапального синдрому в дітей", - каже професорка, завкафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика Алла Волоха.

Професорка попереджає – із появою більш заразного штаму "Дельта" кількість постковідних розладів теж може зрости.

"Діти справді хворіють рідше, хворіють легше, але чим більш заразними є штами, а цей штам ("Дельта". - Ред.) він більш заразний і більш агресивно себе проявив уже. Тому він більше небезпеки несе і для дітей", - каже імунологиня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 400 тисяч осіб вакциновано від COVID-19 в Києві, - КМДА

Захворювання починається із високої лихоманки, з вираженою інтоксикацією. Тобто у дитини може бути виражена слабкість, нудота, блювота, біль у животі, може з’являтися висипка.

Але є і добра новина. Поки що саме українським лікарям вдається підняти на ноги важких пацієнтів. Одна з причин – медики навчилися швидко розпізнавати перші прояви небезпечного стану у дітей.

"Більшість дітей були виписані в доволі хорошому стані. Тобто насправді ми не бачили таких дуже серйозних, віддалених наслідків цього синдрому в дітей, в порівнянні з іншими країнами", - заспокоює Алла Волоха.

Подолати пандемію у світі може тільки масова вакцинація, упевнена професорка. Вона щепилася сама і радить іншим.

"Усі вакцини - і виробництва Pfizer, і виробництва Moderna, і виробництва AstraZeneca, і Coronavac - вони всі стовідсотково захищають від госпіталізації і смерті. Не всі можуть захищати від важких форм захворювання і не всі добре захищають від симптоматичних форм. Але, я повторюю, що від госпіталізації і смерті на 100% усі вакцини захищають", - зазначила Алла Волоха.

Нагадаємо, під час попередньої зустрічі "Запитай у лікаря" експерти розповіли, що нова хвиля коронавірусу загрожує українцям із заходу. Цього разу чекають на спалах захворюваності на індійський штам "Дельта".

Автор: 

діти (5087) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
"Дети, действительно, болеют реже, болеют легче, но чем заразнее штаммы, а этот штамм ("Дельта". - Ред.) он более заразен и более агрессивно себя проявил уже. Поэтому он больше опасности несет и для детей", - говорит иммунологИсточник: https://censor.net/ru/n3275551

Де? Ось тут

Я не полінувався і загуглив - про "сміртєльную тєнь ковіда" не відомо нікому, крім цієї пришибленої працівниці фонду ахмєтова. Всього три посилання на весь інтернет - і всі на неї. Вона сама і вигадала цей синдром
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07.07.2021 08:02
+7
Ну я б таких експертів одразу на стовбів вішав. Ще того Дельти нема в Україні, а вона вже вигадала, як через місяць після одужання від неї (!) у дітей з'являється "сміртєльная тєнь ковіда"! Може вона не тим займається, їй краще вірші писати?
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07.07.2021 07:48
+6
Не все могут защищать от тяжелых форм заболевания и не все хорошо защищают от симптоматичных форм. Но, я повторяю, что от госпитализации и смерти на 100% все вакцины защищают"

Тобто, з важкою формою в шпиталь людина не потрапить ? Не візьмуть ?
І від важкої форми щеплений не помре ?

А розказували, що після щеплення хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно.
Про 100% впереше бачу від цієї =умніци=.
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07.07.2021 08:15
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Ну я б таких експертів одразу на стовбів вішав. Ще того Дельти нема в Україні, а вона вже вигадала, як через місяць після одужання від неї (!) у дітей з'являється "сміртєльная тєнь ковіда"! Може вона не тим займається, їй краще вірші писати?
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07.07.2021 07:48 Відповісти
ти єврей?

\\\\После заболевания COVID-19 все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдром, который называют "смертельная тень ковида", глубоко поражающий сразу несколько систем организма - преимущественно детского. Проявляет он себя внезапно, где-то через месяц после выздоровления. Источник: https://censor.net/ru/n3275551\\\\\\\\

де тут про дельту чи гаму? а то шо сказала

\\\\\\\"Все вакцины - и производства Pfizer, и производства Moderna, и производства AstraZeneca, и Coronavac - они все стопроцентно защищают от госпитализации и смерти. Источник: https://censor.net/ru/n3275551\\\\\\

- то напевне зохавала три заноса бабла від тих виробників?)) хоча професора прізвище я через 3 сек. забув. робе собі им.я тіпа успішна борунеса з крінжовим мікробом))
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07.07.2021 07:53 Відповісти
"Дети, действительно, болеют реже, болеют легче, но чем заразнее штаммы, а этот штамм ("Дельта". - Ред.) он более заразен и более агрессивно себя проявил уже. Поэтому он больше опасности несет и для детей", - говорит иммунологИсточник: https://censor.net/ru/n3275551

Де? Ось тут

Я не полінувався і загуглив - про "сміртєльную тєнь ковіда" не відомо нікому, крім цієї пришибленої працівниці фонду ахмєтова. Всього три посилання на весь інтернет - і всі на неї. Вона сама і вигадала цей синдром
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07.07.2021 08:02 Відповісти
Погано гуглили. Так, "тінь смерті" то її вигадка. Але запалювальний синдром кавасакі у дітей фіксують у світі щойно не з перших тижнів пандемії. https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/news-52670668.amp

Якщо не довіряєте цьому джерелу, просто гугліть кавасакі у дітей після ковіду.
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07.07.2021 09:41 Відповісти
ну так вона не сказала шо від Дельти - просто вірус блаблабла, а модифікація дельта ше заразніша, так шо буде більше роботи, вибачте, трунарям.
а то шо дітей не щеплюють, то круто - всі бабушки під загрозою)
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07.07.2021 09:48 Відповісти
Кавасаки это мотоцикл
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07.07.2021 10:49 Відповісти
так и Вольксваген это не народ.
мона назвать синдром после вируса напр. Вася - но это не дает повода Васе сказать шо он - вирус?
кава и ссаки - пойло для русских... гггг
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07.07.2021 10:54 Відповісти
Кірілл Лєщенко, у тебе новий нік?
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07.07.2021 08:09 Відповісти
б*же, ну зачем нам это?
- Шоб китайцев меньше стало.
- но им как раз похрен?
- Блин, и тут я начудил Слушай, а ты когда пишешь песню, то получается всегда круто?
- ну да
- ..... "Смертельная тень ковида": у детей в Украине все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдромом - Цензор.НЕТ 8227
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07.07.2021 07:50 Відповісти
вилікувався змісяць тому, почали боліти суглоби. зранку встаеш, втома як наче цілу ніч чували з цементом тягав, все болить. гидота ще та
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07.07.2021 07:58 Відповісти
бред
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07.07.2021 08:02 Відповісти
Ніт. Не брєд. https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/news-52670668.amp
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07.07.2021 09:43 Відповісти
Ещё сильная вакцина Джонсон Джонсон - ее колют только раз. А тем , кто переболел , ее не назначают . Кстати , тем кто переболел обычно и вторую дозу не назначают
Прививки желательно сделать летом , тогда осенью четвёртая волна будет небольшая.
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07.07.2021 08:04 Відповісти
Не все могут защищать от тяжелых форм заболевания и не все хорошо защищают от симптоматичных форм. Но, я повторяю, что от госпитализации и смерти на 100% все вакцины защищают"

Тобто, з важкою формою в шпиталь людина не потрапить ? Не візьмуть ?
І від важкої форми щеплений не помре ?

А розказували, що після щеплення хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно.
Про 100% впереше бачу від цієї =умніци=.
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07.07.2021 08:15 Відповісти
Поблагодарим зекоМанду за короновирус в стране, за то что в феврале 2020 они продали все маски и защитные костюмы из резервного фонда, за то что они на вэлыком крадивныцтве закатали в асфальт весь короновирусный фонд. Так что нехер винить короновирус за беды со здоровьем при идиотах у власти
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07.07.2021 08:26 Відповісти
А нечего винить власть! Вините себя. Вините "мудрый нарид" и 73%. Вы их выбрали!
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07.07.2021 08:38 Відповісти
была тень чернобыля, теперь тень ковида %
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07.07.2021 09:11 Відповісти
ковид это только начало проблем
первое следствие - тромбозы сердце сосуды они уже не восстанавливаются...
второе следствие - психика все доктора тупо это скрывают...
по сути всем переболевшим минимум надо давать 2 гр инвалидности но что же на это пойдет причем во всем мире
мои поради
1-красное вино должно стать нормой вашей жизни - ежедневно - это самая дешевая защита от тромбоза
2-тем кому уже за 50 надо начинать курить - можно не табак а эмуляторы - суть в искусственном механизме периодического дыхания выводящего вирус - статистика неумолима-меньше всего от ковида умерло курильщиков ну и дешевле обычные сигареты - от рака может еще не успеешь помереть а вот от ковида точно загнешся
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07.07.2021 09:27 Відповісти
"они все стопроцентно защищают от госпитализации и смерти..."

Виробники вакцин він цього факту охрєнєлі. Хоча, може цей проФФесор такого ж рівня, як Ківа?
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07.07.2021 09:57 Відповісти
интернет еще не повод чтобы верить всем подряд - но повод читать всех подряд если хочется больше мнений и новых знаний )))
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07.07.2021 12:17 Відповісти
А кто подготовил эту новость? Фамилию в конце новости пожалуйста.
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07.07.2021 13:43 Відповісти
 
 