"Смертельна тінь ковіду": у дітей в Україні дедалі частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдромом

Після захворювання на COVID-19 дедалі частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдром, який називають "смертельна тінь ковіду" і глибоко уражає відразу кілька систем організму - переважно дитячого. Проявляється він раптово, приблизно через місяць після одужання.

Як вчасно розпізнати загрозу розповіла інфекціоністка та імунологиня Алла Волоха, яка вивчає дитячий мультисистемний запальний синдром, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні".

Картина зазвичай така: пацієнт хворіє на ковід без симптомів або у легкій формі. Після цього ви місяць спостерігаєте здорову дитину. Аж раптом вона впадає у важкий стан – аж до реанімації. В Україні вже відомо про 60 таких випадків.

"Ми чітко бачимо, як тільки йде захворюваність у дорослих, десь через місяць з'являється спалах, можна сказати, системного мультизапального синдрому в дітей", - каже професорка, завкафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика Алла Волоха.

Професорка попереджає – із появою більш заразного штаму "Дельта" кількість постковідних розладів теж може зрости.

"Діти справді хворіють рідше, хворіють легше, але чим більш заразними є штами, а цей штам ("Дельта". - Ред.) він більш заразний і більш агресивно себе проявив уже. Тому він більше небезпеки несе і для дітей", - каже імунологиня.

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Захворювання починається із високої лихоманки, з вираженою інтоксикацією. Тобто у дитини може бути виражена слабкість, нудота, блювота, біль у животі, може з’являтися висипка.

Але є і добра новина. Поки що саме українським лікарям вдається підняти на ноги важких пацієнтів. Одна з причин – медики навчилися швидко розпізнавати перші прояви небезпечного стану у дітей.

"Більшість дітей були виписані в доволі хорошому стані. Тобто насправді ми не бачили таких дуже серйозних, віддалених наслідків цього синдрому в дітей, в порівнянні з іншими країнами", - заспокоює Алла Волоха.

Подолати пандемію у світі може тільки масова вакцинація, упевнена професорка. Вона щепилася сама і радить іншим.

"Усі вакцини - і виробництва Pfizer, і виробництва Moderna, і виробництва AstraZeneca, і Coronavac - вони всі стовідсотково захищають від госпіталізації і смерті. Не всі можуть захищати від важких форм захворювання і не всі добре захищають від симптоматичних форм. Але, я повторюю, що від госпіталізації і смерті на 100% усі вакцини захищають", - зазначила Алла Волоха.

Нагадаємо, під час попередньої зустрічі "Запитай у лікаря" експерти розповіли, що нова хвиля коронавірусу загрожує українцям із заходу. Цього разу чекають на спалах захворюваності на індійський штам "Дельта".