За добу обстрілів з боку військ РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб
Минулої доби, 6 липня, і станом на 7:00 ранку 7 липня порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...