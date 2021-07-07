За добу обстрілів з боку військ РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб

Минулої доби, 6 липня, і станом на 7:00 ранку 7 липня порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

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