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Новини Агресія Росії проти України
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За добу обстрілів з боку військ РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб

За добу обстрілів з боку військ РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб

Минулої доби, 6 липня, і станом на 7:00 ранку 7 липня порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Також читайте: 339 обстрілів і вибухів, найбільше - в районі Донецької фільтрувальної станції: в ОБСЄ розповіли, як минули вихідні в зоні ООС

За добу обстрілів з боку військ РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб 01

Автор: 

обстріл (28648) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Откуда раненные и убитые? Это просто фантастика...
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07.07.2021 07:45 Відповісти
Врут как зеленский.
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07.07.2021 07:50 Відповісти
Побратим нашего клоуна мокшанский клоун идет на войну со своей армией
За добу обстрілів з боку військ РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 874
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07.07.2021 08:14 Відповісти
За добу обстрілів з боку військ РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 2598

...
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07.07.2021 09:12 Відповісти
 
 