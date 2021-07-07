В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали
В Україні зафіксовано 610 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 6 липня 2021 року в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 458 осіб;
летальних випадків – 33;
одужало – 1666 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 20 240 осіб,
методом ІФА – 9189 осіб,
експрес-тестами – 16 739 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 238 974 особи;
одужало – 2 174 353 особи;
летальних випадків – 52 537;
проведено ПЛР-тестувань – 10 965 456.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях", - розповіли в МОЗ.
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за Ливерпульвирусом?
Ляшко, вы куртку у Стебанова купил, или на распродаже?
если даже Путин дает результаты - чет 28тыс. врагов приболело за Спартак за сутки, а у нас как будто всех заперли по домам. феномен сей изученья достоин.
Сходит на нет. Ага. Сам собой.