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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали

В Україні зафіксовано 610 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 6 липня 2021 року в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 01 госпіталізовано – 458 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 01 летальних випадків – 33;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 01 одужало – 1666 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Смертельна тінь ковіду": у дітей в Україні дедалі частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдромом

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 01 методом ПЛР – 20 240 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 01 методом ІФА – 9189 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 01 експрес-тестами – 16 739 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 01 захворіло – 2 238 974 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 01 одужало – 2 174 353 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 537;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 965 456.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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07.07.2021 08:13 Відповісти
т.е. в Британии в 30 раз меньше заболевших за Ливерпуль вирусом?
Ляшко, вы куртку у Стебанова купил, или на распродаже?
если даже Путин дает результаты - чет 28тыс. врагов приболело за Спартак за сутки, а у нас как будто всех заперли по домам. феномен сей изученья достоин.
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07.07.2021 08:25 Відповісти
в 30 раз больше в Британии
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07.07.2021 09:12 Відповісти
Короновирус кагбы сходит на нет, но евросоюз до сих пор держит Украину в красной зоне. Это как понимать?
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07.07.2021 08:29 Відповісти
Позавчера было 15 смертей. Сегодня 33.

Сходит на нет. Ага. Сам собой.
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07.07.2021 08:37 Відповісти
Ну не знаю, ковід лікарні не переповнені, тому можливо дійсно 600 хворих.
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07.07.2021 08:34 Відповісти
 
 