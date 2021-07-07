В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали

В Україні зафіксовано 610 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 6 липня 2021 року в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 458 осіб;

летальних випадків – 33;

одужало – 1666 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 240 осіб,

методом ІФА – 9189 осіб,

експрес-тестами – 16 739 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 238 974 особи;

одужало – 2 174 353 особи;

летальних випадків – 52 537;

проведено ПЛР-тестувань – 10 965 456.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях", - розповіли в МОЗ.











