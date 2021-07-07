Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 185,3 млн, жертв уже понад 4 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 7 липня у світі зареєстрували 430 841 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8196 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 185 391 923 випадки інфікування, з них 430 841 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 009 231 особа, з них 8196 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 169,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 69-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 42-гу та 6-ту позицію відповідно.
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