Японія вперше заявила про російську загрозу в проєкті стратегії кібербезпеки: РФ проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей

Японія вперше згадала про загрози з боку Росії і Китаю в проєкті стратегії кібербезпеки. Москва використовує хакерські атаки з військовою і політичною метою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Існує ймовірність, що Китай здійснює крадіжку інформації оборонних і передових технологічних підприємств, у той час, як Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей, йдеться в тексті документа.

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Нова стратегія кібербезпеки має бути затверджена восени. Японія для зміцнення кібербезпеки готова проводити навчання з США, створювати стандарти безпеки для IT-обладнання і нарощувати потенціал захисту від хакерів.