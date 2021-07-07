Японія вперше заявила про російську загрозу в проєкті стратегії кібербезпеки: РФ проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей
Японія вперше згадала про загрози з боку Росії і Китаю в проєкті стратегії кібербезпеки. Москва використовує хакерські атаки з військовою і політичною метою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Існує ймовірність, що Китай здійснює крадіжку інформації оборонних і передових технологічних підприємств, у той час, як Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей, йдеться в тексті документа.
Нова стратегія кібербезпеки має бути затверджена восени. Японія для зміцнення кібербезпеки готова проводити навчання з США, створювати стандарти безпеки для IT-обладнання і нарощувати потенціал захисту від хакерів.
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Дід Панас #485622
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