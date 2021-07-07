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Новини Агресія Росії проти України
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Японія вперше заявила про російську загрозу в проєкті стратегії кібербезпеки: РФ проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей

Японія вперше заявила про російську загрозу в проєкті стратегії кібербезпеки: РФ проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей

Японія вперше згадала про загрози з боку Росії і Китаю в проєкті стратегії кібербезпеки. Москва використовує хакерські атаки з військовою і політичною метою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Існує ймовірність, що Китай здійснює крадіжку інформації оборонних і передових технологічних підприємств, у той час, як Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей, йдеться в тексті документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залишаємо за собою право діяти: США попередили Росію про відповідальність за хакерські атаки

Нова стратегія кібербезпеки має бути затверджена восени. Японія для зміцнення кібербезпеки готова проводити навчання з США, створювати стандарти безпеки для IT-обладнання і нарощувати потенціал захисту від хакерів.

Автор: 

кіберзлочин (810) росія (65336) хакер (1352) Японія (1205) кібербезпека (1166)


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А не пора ли усилить санкции во благо вяликой??? А ещё подумать как эмигранты, которые валят в Европу попадают в Белорусь....
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07.07.2021 08:30 Відповісти
Червонопрапорні капостять всьому світу.
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07.07.2021 08:45 Відповісти
Давно пора, так как рашка кинула японцев не передав курилы
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07.07.2021 09:05 Відповісти
Раша - страна -террорист, поддерживающая все террористические образования в мире. Многие из которых она и создала. Еще более 100 лет назад ихний Членин заявлял о "Красном терроре". Не удивлюсь ни разу, что и коронавирус их рук дело.
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07.07.2021 09:21 Відповісти
Ну это уже какая-то всемирная русофобия! Дошло, наконец-то, кто есть мистер ХУ.
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07.07.2021 09:49 Відповісти
Японии давно пора стать, тем кем они должны быть по своему людскому и экономическому потенциалу. Особенно учитывая по сути окружение врагами РФ, Китай, Сев. Корея. А также аннексия РФ ( СССР) Курильских островов ( всех), это японская территория оговоренная российско- японскими договорами и отказом Японии от Сахалина. Тем более что в 1945 г. СССР нарушила договор о ненападении с Японией и начала с ней войну ( как это сделала в свое время Германия напав на СССР нарушив пакт о ненападении) Японии давно пора занять положенное ей место в военном плане в регионе. ( возможно с компонентом ядерного оружия, так как три соседа его имеют)
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07.07.2021 10:17 Відповісти
Расяянинов даже косорылые в очко отмудохали
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07.07.2021 14:06 Відповісти
 
 