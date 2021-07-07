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Новини Затримання Протасевича
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Набув чинності наказ Мінтрансу США про заборону продажу авіаквитків у Білорусь

Набув чинності наказ Мінтрансу США про заборону продажу авіаквитків у Білорусь

Від сьогодні, 7 липня, набув чинності наказ Міністерства транспорту США про заборону продажу квитків на авіаперельоти між Сполученими Штатами і Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Заборона також стосується рейсів, що здійснюються з пересадкою.

Американське об'єднання пілотів ALPA вже привітало цей крок.

Винятки з цього правила будуть можливі з гуманітарних обставин, а також через причини, пов'язані з національними інтересами і безпекою США. Водночас раніше в Держдепартаменті зазначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона у світлі примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську.

Читайте також: У США пропонують заборонити продаж авіаквитків у Білорусь

Автор: 

Білорусь (7938) заборона (1455) літак (2912) США (23024) авіасполучення (3073) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+5
А американцы так рвались, так рвались на болотах отдохнуть и картофана поесть ...
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07.07.2021 08:49
+3
Бульбашия стала островом... с одним мостом и дорогой... в кацапию. кацапы уверенно получают "свое", без военной агрессии, лигвистически, подкупом, брехней и нахрапом.
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07.07.2021 11:01
+2
Ну ВСЕ !!! З завтрашнього дня Лука заборонить залізничний та автомобільний транзит вантажів та пасажирів з США через територію Білорусі!!!
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07.07.2021 08:49
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Ну ВСЕ !!! З завтрашнього дня Лука заборонить залізничний та автомобільний транзит вантажів та пасажирів з США через територію Білорусі!!!
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07.07.2021 08:49 Відповісти
А американцы так рвались, так рвались на болотах отдохнуть и картофана поесть ...
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07.07.2021 08:49 Відповісти
Бульбашія стає ізгоєм.
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07.07.2021 08:53 Відповісти
Дайте угадаю. Шесть тонн керосина Лукашенко должен вернуть авиакомпании совершившей незапланированную посадку в Минске? или отчего они обиделись на досмотр транспортного средства на территории Белоруссии?
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07.07.2021 09:53 Відповісти
Бульбашия стала островом... с одним мостом и дорогой... в кацапию. кацапы уверенно получают "свое", без военной агрессии, лигвистически, подкупом, брехней и нахрапом.
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07.07.2021 11:01 Відповісти
Савэцкая Беларусь лукашенка постепенно превращается в такую себе очередную бнр ...НО особого удовлетворения от этого факта почему то нет. Всем и так понятно что это будет очередной фед.округ рашки и будут летать туда самолеты из США или не будут особого значения нет. А вот значение имеет принципиальное будут ли летать самолеты из США в саму паРашию ??!! И что то мне подсказывает что да ...таки будут .Потому что дед Байдон это НЕ дед Рональд ......при последнем самолеты на рашку ( в ссср то есть) НЕ летали ! После инцидента с южнокорейским сбитым гражданским самолетом , по моему , в 1983 году . А то и ранее с 1980 года после ввода войск ссср в Афганистан
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07.07.2021 11:23 Відповісти
Савэцкая Беларусь - будет как сев. Корея, совкодроченой казармой 37 года.
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07.07.2021 13:42 Відповісти
слабО заблокировать хотя б продажу авиабилетов на Симферополь? Про рашку в принципе я уже молчу
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07.07.2021 15:49 Відповісти
Херня какая-то . В США проживает более 200 тысяч выходцев из Беларуси . Как им навещать родственников ? Через вонючую московию летать ? .
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07.07.2021 20:05 Відповісти
Не пощастило сусідам, але у нас хоч точно не закрили авіасполучення, дивлюся авіа квитки в Нью-Йорку можна забронювати і замовити https://uniticket.com.ua/aviakvytky/kiev/newyork/ , і ціни на зразок на порядок нижче стали. Зараз вже так доступні стають послуги авіакомпаній.
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08.09.2021 15:16 Відповісти
 
 