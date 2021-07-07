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Набув чинності наказ Мінтрансу США про заборону продажу авіаквитків у Білорусь
Від сьогодні, 7 липня, набув чинності наказ Міністерства транспорту США про заборону продажу квитків на авіаперельоти між Сполученими Штатами і Білоруссю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Заборона також стосується рейсів, що здійснюються з пересадкою.
Американське об'єднання пілотів ALPA вже привітало цей крок.
Винятки з цього правила будуть можливі з гуманітарних обставин, а також через причини, пов'язані з національними інтересами і безпекою США. Водночас раніше в Держдепартаменті зазначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона у світлі примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську.
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