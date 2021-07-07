За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 93 554 особи, загалом - 2 136 563, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 955 607 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації в країні зробили 3 092 168 щеплень проти коронавірусу.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"93 554 людини щеплено проти COVID-19 за добу 6 липня 2021 року. Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані - 57 531 людина.

Протягом доби працювали: 535 мобільних бригад, 1287 пунктів щеплення, 27 центрів вакцинації.

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Станом на 6 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 779 932 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 136 563 людини, з них отримали 1 дозу – 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 092 168 щеплень", - розповіли в МОЗ.





