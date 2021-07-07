УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9846 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
759 9

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 93 554 особи, загалом - 2 136 563, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 93 554 особи, загалом - 2 136 563, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 955 607 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації в країні зробили 3 092 168 щеплень проти коронавірусу.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"93 554 людини щеплено проти COVID-19 за добу 6 липня 2021 року. Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані - 57 531 людина.

Протягом доби працювали: 535 мобільних бригад, 1287 пунктів щеплення, 27 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 1666 осіб одужали

Станом на 6 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 779 932 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 136 563 людини, з них отримали 1 дозу – 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 092 168 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 93 554 особи, загалом - 2 136 563, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 93 554 особи, загалом - 2 136 563, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 93 554 особи, загалом - 2 136 563, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
День Незалежності все ближче і Зеліна брехня все видніше.
показати весь коментар
07.07.2021 08:47 Відповісти
цe нe брехня цe були Зe понти
показати весь коментар
07.07.2021 09:05 Відповісти
Згідно з Ляшковою статистикою невдовзі почнуть прививати по декілька мільйонів "віртуальних хомячків" щоденно...
Невже хтось вірить в цю маячню?
Окрім ботів, звичайно )))
показати весь коментар
07.07.2021 09:34 Відповісти
Що їм заважало робити це раніше?
показати весь коментар
07.07.2021 10:02 Відповісти
Коли раніше? Вчора? ))
показати весь коментар
07.07.2021 12:21 Відповісти
Ляшко вже півтора місяці міністр. Якби був схильний до фальсифікацій, то, скоріш за все, вже займався б ними...
показати весь коментар
07.07.2021 12:47 Відповісти
 
 