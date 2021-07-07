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Новини Коронавірус і карантин
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Зараз триває тестування міжнародного сертифіката про вакцинацію для можливості виїзду за кордон, - Федоров

Зараз триває тестування міжнародного сертифіката про вакцинацію для можливості виїзду за кордон, - Федоров

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про хід розробки COVID-сертифіката, який засвідчує, що людина прищепилася від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас є два сертифікати: внутрішній і міжнародний. Сьогодні ми проходимо аудит міжнародного сертифіката всередині країни, і після цього наші європейські колеги будуть дивитися, чи підпадає сертифікат під критерії, які були задекларовані. Ми все робили за технічними канонами Європейського Союзу, далі все залежатиме від дипломатичних здібностей МЗС, як швидко ми підпишемо двосторонні договори з іншими країнами. З кожною країною є окремі домовленості, є окремі алгоритми, як подорожувати", - сказав Федоров.

За словами Федорова, документ автономний.

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"Ми зробили, щоб відображався номер закордонного паспорта, але це не обов'язкова умова ЄС. Там є ім'я і прізвище людини, можна перевіряти сертифікат через QR-код. Це унікальний документ, бо не потрібен інтернет, сам по собі він автономний", - додав глава Мінцифри.

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вакцина (4419) карантин (18172) Федоров Михайло (881) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В перспективных планах инициативы Глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) на третий квартал 2021 г. нет планов поставок вакцин в Украину.

Первой страной выдавшей собственные (см. Хронику 05.07.2021 г.) нормативные ограничения для посещения страны иностранными туристами стала Германия. Требования включают прививка одной из вакцин одной из вакцин, которые указаны в списке немецкого Института Пауля Эрлиха ( Paul-Ehrlich-Institut список https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3 ), цифровой COVID-сертификат, принятый в ЕС, или другой аналогичный цифровой или бумажный документ о вакцинации на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках. Важно для Украины - в списке китайских вакцин нет.
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07.07.2021 09:26 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо найвеличнішому діячу всіх часів і народів.
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07.07.2021 09:31 Відповісти
"далее все будет зависеть от дипломатических способностей МИД"
Дипломатія зелені вже відома.
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07.07.2021 09:27 Відповісти
А нахрена было вообще делать ДВА разных сертификат-приложения ?! 2 раза денюжку взять за одно и тоже ?!
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07.07.2021 09:39 Відповісти
Порошенко дал безвиз народу Украины, а зелох безвиз забрал
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07.07.2021 09:59 Відповісти
Олни вакцинируются, другие тестируют электронные фиговые листки.
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07.07.2021 11:41 Відповісти
 
 