Зараз триває тестування міжнародного сертифіката про вакцинацію для можливості виїзду за кордон, - Федоров

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про хід розробки COVID-сертифіката, який засвідчує, що людина прищепилася від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас є два сертифікати: внутрішній і міжнародний. Сьогодні ми проходимо аудит міжнародного сертифіката всередині країни, і після цього наші європейські колеги будуть дивитися, чи підпадає сертифікат під критерії, які були задекларовані. Ми все робили за технічними канонами Європейського Союзу, далі все залежатиме від дипломатичних здібностей МЗС, як швидко ми підпишемо двосторонні договори з іншими країнами. З кожною країною є окремі домовленості, є окремі алгоритми, як подорожувати", - сказав Федоров.

За словами Федорова, документ автономний.

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"Ми зробили, щоб відображався номер закордонного паспорта, але це не обов'язкова умова ЄС. Там є ім'я і прізвище людини, можна перевіряти сертифікат через QR-код. Це унікальний документ, бо не потрібен інтернет, сам по собі він автономний", - додав глава Мінцифри.