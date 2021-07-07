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Країни "Люблінського трикутника" підписали декларацію про підтримку членства України в НАТО і ЄС, - Кулеба

Країни

Міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" - України, Литви і Польщі - підписали три спільні документи, в тому числі про підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час прямого включення з Литви, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Перший документ – це декларація про спільну історичну спадщину та спільні цінності. В ньому ми констатуємо те, що об’єднує наші країни не лише в минулому, але і майбутньому. В майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща у цій декларації підтверджують, що докладатимуть усіх зусиль, аби Україна стала членом НАТО та ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люблінський трикутник" - альтернатива "русскому миру" в цій частині Європи, - Кулеба

Другий документ – це дорожня карта розвитку Люблінського трикутника, яка включає різні питання від економіки до протидії гібридним загрозам.

І третій затверджений міністрами документ – це план заходів з протидії дезінформації.

"Три наші країни мають унікальний досвід у протидії російській дезінформації. Україна володіє безцінним досвідом того, як працює російська дезінформація і як їй протидіяти. Три країни об’єднають зусилля, не лише, щоб спільно боротися проти дезінформації, але і щоб інші країни могли користуватися нашим досвідом", - сказав міністр.

Автор: 

Литва (2411) Польща (8528) членство в НАТО (1724) членство в ЄС (1263) Кулеба Дмитро (3604) Люблінський трикутник (23)


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Топ коментарі
+4
Абсолютно природно. Це - давня ідея, ще 17 ст.: Республіка Трьох Народів. Іван Виговський підписав... І закріпив під Конотопом. А "мудрий нарід" тоді обрав мсквтів кцпів. Та й тупа "шляхта гонорова" на Сеймі взяла, і "завалила" ту ідею. Цей чин тих пихатих дурнів Єжи Гедройц слушно назвав "найбільшою історичною помилкою Польщі".
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07.07.2021 09:44
+2
На цьому не слід зупинятись, а додавлювати європейців до кінця. Інакше ще роками будуть водити Україну за ніс.
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07.07.2021 09:38
+1
не забываем литвинов
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07.07.2021 09:50
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На цьому не слід зупинятись, а додавлювати європейців до кінця. Інакше ще роками будуть водити Україну за ніс.
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07.07.2021 09:38 Відповісти
Абсолютно природно. Це - давня ідея, ще 17 ст.: Республіка Трьох Народів. Іван Виговський підписав... І закріпив під Конотопом. А "мудрий нарід" тоді обрав мсквтів кцпів. Та й тупа "шляхта гонорова" на Сеймі взяла, і "завалила" ту ідею. Цей чин тих пихатих дурнів Єжи Гедройц слушно назвав "найбільшою історичною помилкою Польщі".
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07.07.2021 09:44 Відповісти
А ви знаєте що в 20-х роках минулого сторіччя цю ж саму ідею
висував пан Пілсудський. Ця ідея називалася "від моря до моря",
польською "од можа до можа". Він пропонував тодішнім,щойно
народившимся державам а саме Польщи,Україні,Литві і Білорусі
об'єднатися проти рашки.Цим процесом хотіли керувати поляки,
але мудрі українці стали проти і тупо просрали свою державу моско-
вітам. Зараз исторія з Україною має всі шанси повторитися бо
Білорусія скоро стане губернією рашки і Україна за нею в черзі.
Українці не шанують богиню Кліо-богиню історії,не роблять висновків!
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07.07.2021 12:19 Відповісти
не забываем литвинов
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07.07.2021 09:50 Відповісти
Ще б Румунія,Словакія,Чехія,Молдова,Угорщина,Болгарія підключились,і московія могла б соснути.
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07.07.2021 10:32 Відповісти
 
 