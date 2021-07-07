Країни "Люблінського трикутника" підписали декларацію про підтримку членства України в НАТО і ЄС, - Кулеба
Міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" - України, Литви і Польщі - підписали три спільні документи, в тому числі про підтримку членства України в ЄС і НАТО.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час прямого включення з Литви, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Перший документ – це декларація про спільну історичну спадщину та спільні цінності. В ньому ми констатуємо те, що об’єднує наші країни не лише в минулому, але і майбутньому. В майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща у цій декларації підтверджують, що докладатимуть усіх зусиль, аби Україна стала членом НАТО та ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави", - сказав Кулеба.
Другий документ – це дорожня карта розвитку Люблінського трикутника, яка включає різні питання від економіки до протидії гібридним загрозам.
І третій затверджений міністрами документ – це план заходів з протидії дезінформації.
"Три наші країни мають унікальний досвід у протидії російській дезінформації. Україна володіє безцінним досвідом того, як працює російська дезінформація і як їй протидіяти. Три країни об’єднають зусилля, не лише, щоб спільно боротися проти дезінформації, але і щоб інші країни могли користуватися нашим досвідом", - сказав міністр.
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висував пан Пілсудський. Ця ідея називалася "від моря до моря",
польською "од можа до можа". Він пропонував тодішнім,щойно
народившимся державам а саме Польщи,Україні,Литві і Білорусі
об'єднатися проти рашки.Цим процесом хотіли керувати поляки,
але мудрі українці стали проти і тупо просрали свою державу моско-
вітам. Зараз исторія з Україною має всі шанси повторитися бо
Білорусія скоро стане губернією рашки і Україна за нею в черзі.
Українці не шанують богиню Кліо-богиню історії,не роблять висновків!