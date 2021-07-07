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Новини Агресія Росії проти України
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Кораблі ВМС Великої Британії продовжать заходити в територіальні води України, - глава МЗС Рааб

Кораблі ВМС Великої Британії продовжать заходити в територіальні води України, - глава МЗС Рааб

Кораблі ВМС Великої Британії продовжать заходити в територіальні води України.

Про це під час слухань у Палаті громад заявив глава МЗС країни Домінік Рааб, коментуючи інцидент з есмінцем Defender, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як зазначив міністр, британський корабель слідував найкоротшим і прямим маршрутом. "Це міжнародно визнаний маршрут руху. Ми маємо повне право безперешкодно проходити через українські територіальні води відповідно до міжнародного права. Ми продовжимо так робити", - заявив Рааб.

Також читайте: Росія посилила угруповання кораблів у Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze

Раніше заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторенню ситуації з британським есмінцем у Чорному морі.

Зі свого боку офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Автор: 

Велика Британія (5608) корабель (1613) Чорне море (1670) Рааб Домінік (29)


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Топ коментарі
+18
Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины, - глава МИД Рааб - Цензор.НЕТ 2548
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07.07.2021 09:34
+18
Боже-храни королеву...
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07.07.2021 10:00
+14
Це вам на обамковець Байден. Англійці не сцять перед кацапоенурезниками.
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07.07.2021 09:59
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все ближе час Х...
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07.07.2021 09:31 Відповісти
Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины, - глава МИД Рааб - Цензор.НЕТ 2548
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07.07.2021 09:34 Відповісти
Тройник двойника дует за все копии
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07.07.2021 10:08 Відповісти
Не знаю, какой из Куйла был гебешник, а вот сосет вполне профессионально.
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07.07.2021 10:15 Відповісти
Це вам на обамковець Байден. Англійці не сцять перед кацапоенурезниками.
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07.07.2021 09:59 Відповісти
Как бы постфактум - это уже после того как сделали
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07.07.2021 10:40 Відповісти
час возмездия россии за её захваты? Да.этот час стремительно приближается.как там путин не считал,что "вопрос с Крымом закрыт".вопрос НЕ ЗАРЫТ и ждёт продолжения.Закрыт "дипломатический пинг-понг",который не убедил россию вернуться к международному праву.теперь пришли времена ПРАВА СИЛЫ и России это уже стали показывать.вероятней всего.уже в ближайшее время россия будет позорно разбита и ,как любая империя.развалится.на десятилетия погрязнув в нищете и хаосе.это выбор россиян.путин-это просто "коллективный россиянин"-империалист,националист,нигилист и сцыкун..когда на его наглость получает силовой отпор (Бл. Восток.Закавказье,Ср. Азия.Лат. Америка)
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07.07.2021 11:30 Відповісти
Пацаки ваши действия?
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07.07.2021 09:31 Відповісти
Добро пожаловать! Чувствуйте себя как дома! Только когда пришвартуетесь не забывайте что в гостях!
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07.07.2021 09:32 Відповісти
Что ты сейчас пердануло?
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07.07.2021 13:46 Відповісти
Музчинко, Вы зря панамку не носите!
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07.07.2021 13:48 Відповісти
Иди лучше в тему про киевского стрелка, там очень не хватает твоего экспертного мнения. Расскажи людям что работать умел только ты.
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07.07.2021 13:50 Відповісти
А в это время ШИЗА посетила одного с активных трубодуров! Но он не виноват! Просто заглотил не то, что нужно.
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07.07.2021 09:57 Відповісти
севастополь - база НАТЫ
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07.07.2021 09:46 Відповісти
на евро 2020 украина сделала все возможное для поднятия престижа англии...
теперь, - долг платежом...
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07.07.2021 09:50 Відповісти
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07.07.2021 12:42 Відповісти
Тобто, бритам насрать на лаптєй.
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07.07.2021 09:53 Відповісти
Классный корабль, компактный, аккуратный, высокотехнологичный с хорошей силовой установкой. Не такой, как у некоторых, огромные корыта с убитыми китайскими движками...
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07.07.2021 09:57 Відповісти
Ну, если 152 менра в длинну и 21,5 в ширину, то не такой уж и компактный, а вполне приличный размер, соответствующий этому классу кораблей.
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07.07.2021 10:12 Відповісти
У лаптей (если Вы про них) нет огромных корыт с китайскими движками. Да и вообще с огромными корытами там напряг.
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07.07.2021 10:14 Відповісти
Хіба що "кузя"
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07.07.2021 10:53 Відповісти
У "Кузи" паровые котлы.
Кораблі ВМС Великої Британії продовжать заходити в територіальні води України, - глава МЗС Рааб - Цензор.НЕТ 5267
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07.07.2021 11:20 Відповісти
В Краснодарському краї почались жнива і сирої соломи "нємєряно". Для "кузі" і "Сушок" вистачить.
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07.07.2021 12:42 Відповісти
"Кузю" не чіпайте - це наш партизан, побудований в Миколаєві, і скримздений цапами.
Тож зараз він в тилу у ворога робить диверсію за диверсією, і саме в цю мить спустошує російській бюджет!
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07.07.2021 12:57 Відповісти
"Умирал кузнецов"-тайное оружие россиян.оно действительно может убить многих...смехом..)
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07.07.2021 11:35 Відповісти
Боже-храни королеву...
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07.07.2021 10:00 Відповісти
пошли выделения сероводорода про шампань и провокации....
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07.07.2021 10:12 Відповісти
кацапи цим сіководнем будуть газувтаи свій стеклоМОЕТ
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07.07.2021 12:46 Відповісти
Не чета нашему президенту-предателю. Тот все куда-то путлеру заглядывает!
Молодцы англичане!
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07.07.2021 10:22 Відповісти
А якже наш Гундос Косовороткович це переживе? Він же за прохід наших катерів порушив кримінальну справу проти 5 президента.
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07.07.2021 10:35 Відповісти
R e s p e c t !
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07.07.2021 10:57 Відповісти
Очень хотелось бы посмотреть на это "продолжим ..."
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07.07.2021 11:01 Відповісти
Посмотришь, рашистский осел обязательно ! Ну что ,ватные тупорылые длббы, как вам Брекзит?Многоходовочники поступательными движениями очка ...
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07.07.2021 13:52 Відповісти
А если дальше заявлений дело не пойдет? Ты самоликвидируешься?

Есть у меня подозрение, что Британцы не горят желанием устраивать локальную войну с РФ в Черном море.
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07.07.2021 14:31 Відповісти
ЕхаЙ
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07.07.2021 14:40 Відповісти
Сила дурака в молчании. Запомни или запиши. Это твое.
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07.07.2021 14:43 Відповісти
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07.07.2021 13:53 Відповісти
Великобритания не была бы Великобританией в ином случае.
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07.07.2021 14:53 Відповісти
 
 