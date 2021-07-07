Кораблі ВМС Великої Британії продовжать заходити в територіальні води України, - глава МЗС Рааб

Кораблі ВМС Великої Британії продовжать заходити в територіальні води України.

Про це під час слухань у Палаті громад заявив глава МЗС країни Домінік Рааб, коментуючи інцидент з есмінцем Defender, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як зазначив міністр, британський корабель слідував найкоротшим і прямим маршрутом. "Це міжнародно визнаний маршрут руху. Ми маємо повне право безперешкодно проходити через українські територіальні води відповідно до міжнародного права. Ми продовжимо так робити", - заявив Рааб.

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Раніше заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторенню ситуації з британським есмінцем у Чорному морі.

Зі свого боку офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.