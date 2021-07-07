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Новини
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На пляжі в курортній Кирилівці працівника пункту водних розваг вбило електрострумом, - ЗМІ

На пляжі в курортній Кирилівці працівника пункту водних розваг вбило електрострумом, - ЗМІ

У Кирилівці Запорізької області на центральному пляжі сталася надзвичайна пригода – молодого хлопця вбило електричним струмом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише місцевий сайт Риа-м з посиланням на слова очевидців інциденту.

Повідомляється, що нещасний випадок стався 6 липня.

За словами відпочивальників, хлопець нібито працював на одному з пунктів водних розваг, розташованому ближче до бази "Терешкової".

Він прийшов з ранку надувати один з атракціонів. Як з'ясувалося, на місці не було заземлення, і його вдарило електричним струмом.

"До приїзду "швидкої допомоги" відпочивальники, на очах у яких все сталося, намагалися хлопця відкачати, але марно", - йдеться в повідомленні.

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Прибулі на місце подій медики констатували смерть.

Як розповіли очевидці, в той же день в Кирилівці поліція і контролюючі служби почали масову перевірку підприємців на предмет дотримання техніки безпеки. У підсумку багато кіосків, пункти прокату, водні атракціони просто закрилися.

Автор: 

нещасний випадок (274) пляж (154) смерть (6757) Запорізька область (3634) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+10
вопрос в другом, как они открылись...
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07.07.2021 09:35
+9
У них было разрешение от Бенджамина Франклина, яркий пример того что малый бизнес убивает не только некомпетентная власть но и коррупция, которую этот самый малый бизнес плодит. Причем убивает в прямом и переносном смысле. Теперь хозяину этого аттракциона нужно будет получать еще несколько разрешений все от того же Бенджамина Франклина, и уже завтра его дети будут жить как в Европе!
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07.07.2021 09:51
+6
Как обычно, за "умеренную" мзду чиновнику.
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07.07.2021 09:50
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вопрос в другом, как они открылись...
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07.07.2021 09:35 Відповісти
Как обычно, за "умеренную" мзду чиновнику.
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07.07.2021 09:50 Відповісти
У них было разрешение от Бенджамина Франклина, яркий пример того что малый бизнес убивает не только некомпетентная власть но и коррупция, которую этот самый малый бизнес плодит. Причем убивает в прямом и переносном смысле. Теперь хозяину этого аттракциона нужно будет получать еще несколько разрешений все от того же Бенджамина Франклина, и уже завтра его дети будут жить как в Европе!
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07.07.2021 09:51 Відповісти
Вода и электричество плохо сочетаются.
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07.07.2021 09:41 Відповісти
сама по себе вода - диэлектрик.
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07.07.2021 14:51 Відповісти
он должен был пройти инструктаж и работать в резиновой обуви так же как электрогитаристы должны играть в резиновых перчатках
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07.07.2021 09:41 Відповісти
О перчатках сам придумал?
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07.07.2021 10:01 Відповісти
Не знаешь Закон Ома, - сиди дома.
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07.07.2021 10:07 Відповісти
Убило током на пляже.
Что сгорит, то не утонет. Судьба...
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07.07.2021 10:21 Відповісти
Зато он больше не парится о коммуналке и 73% идиотов.
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07.07.2021 10:41 Відповісти
Парня конечно жаль... Но почему в Украине до сих пор есть база им. терешковой?
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07.07.2021 10:49 Відповісти
официально она закрыта))) но место там прибыльное)) проходное))
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07.07.2021 12:48 Відповісти
как-то тупо все время все проверять постфактум. причем одни и те же люди бабло пилят проверяют.
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07.07.2021 11:03 Відповісти
 
 