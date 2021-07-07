На пляжі в курортній Кирилівці працівника пункту водних розваг вбило електрострумом, - ЗМІ
У Кирилівці Запорізької області на центральному пляжі сталася надзвичайна пригода – молодого хлопця вбило електричним струмом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише місцевий сайт Риа-м з посиланням на слова очевидців інциденту.
Повідомляється, що нещасний випадок стався 6 липня.
За словами відпочивальників, хлопець нібито працював на одному з пунктів водних розваг, розташованому ближче до бази "Терешкової".
Він прийшов з ранку надувати один з атракціонів. Як з'ясувалося, на місці не було заземлення, і його вдарило електричним струмом.
"До приїзду "швидкої допомоги" відпочивальники, на очах у яких все сталося, намагалися хлопця відкачати, але марно", - йдеться в повідомленні.
Прибулі на місце подій медики констатували смерть.
Як розповіли очевидці, в той же день в Кирилівці поліція і контролюючі служби почали масову перевірку підприємців на предмет дотримання техніки безпеки. У підсумку багато кіосків, пункти прокату, водні атракціони просто закрилися.
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